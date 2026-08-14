/Census 2027 questions: जाति से लेकर कोविड वैक्सीन की डोज तक... जनगणना में आपसे पूछे जाएंगे 40 सवाल; लिस्ट आ गई सामने

Census Of India 2027: अगले साल देश में होने वाली जनगणना को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आई है. इस बीच शुक्रवार (14 अगस्त) को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें कुल 40 सवालों की जानकारी दी गई है, जो जनगणना के दौरान पूछे जाएंगे. अगले साल होने वाली जनगणना में पहली बार जाति की जानकारी भी देनी होगी. इसके साथ ही कोविड वैक्सीन, बैंक अकाउंट डिटेल समेत कई सवाल पूछे जाएंगे.
दरअसल, आज जारी हुए नोटिफिकेशन के अनुसार, बर्फीले इलाकों वाले राज्यों में आबादी की गिनती 1 सितंबर यानी अगले महीने से होगी. भारत के रजिस्ट्रार जनरल मृत्युंजय कुमार नारायण के आदेश में बताया गया कि लद्दाख और जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्ताखंड के बर्फीले इलाकों में जनगणना 1 से 30 सितंबर तक होगी.
सरकार की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया कि घर-घर जनसंख्या की गिनती होने से पहले 17 से 31 अगस्त तक सेल्फ एन्यूमेरेशन का विकल्प मिलेगा. हालांकि, देश के अन्य राज्यों में जनगणना 1 फरवरी 2027 से शुरू होगी. इस बार होने वाली जनगणना कई मायनों में खास रहने वाली है. ऐसा पहली बार होगा, जब जनगणना के दौरान जाति से जुड़ी जानकारी भी ली जाएगी. वहीं, लोगों से कोविड वैक्सीन के डोज से जुड़ी जानकारी भी पूछी जाएगी.
बता दें कि पिछले साल 30 अप्रैल को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में जनगणना में जाति से जुड़ी जानकारी को शामिल करने का फैसला लिया गया. अगले साल होने वाली जनगणना में आम लोगों से कई प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें अधिकांश व्यक्तिगत जानकारी होगी. इसमें वैवाहिक स्थित, शादी के समय उम्र, धर्म, जाति, माता-पिता की जानकारी समेत कुल 40 सवाल पूछे जाएंगे. इसके साथ लोगों से यह भी पूछा जाएगा कि उनकी उच्चतम शिक्षा क्या है और वह किस स्ट्रीम से पढ़ाई करते हैं.
The questionnaire for the second phase of Census 2027 i.e. Population Enumeration (PE) has been notified.
जनगणना 2027 के दूसरे चरण - जनसंख्या गणना के लिए प्रश्नावली अधिसूचित कर दी गई है।@HMOIndia @PIBHomeAffairs @PIB_India #Census2027 #जनगणना2027 pic.twitter.com/YQC0sZGQs9
— Census India 2027 (@CensusIndia2027) August 14, 2026
व्यक्ति का नाम
मुखिया से संबंध
लिंग
जन्म तिथि और आयु (पूर्ण वर्षों में)
वर्तमान वैवाहिक स्थिति
विवाह के समय आयु (पूर्ण वर्षों में)
पति/पत्नी का नाम
घोषित राष्ट्रीयता
धर्म
अनुसूचित जाति (अ.जा.) / अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.)/ जाति
पिता का विवरण
माता का विवरण
निःशक्तता
मातृभाषा एवं अन्य भाषाओं का ज्ञान
साक्षरता एवं डिजिटल साक्षरता की स्थिति
शैक्षणिक संस्थान में शिक्षा ग्रहण की स्थिति
प्राप्त शिक्षा का उच्चतम स्तर तथा संकाय/विषय
पिछले वर्ष किसी भी समय कोई कामकाज किया
आर्थिक कार्यकलाप की श्रेणी
व्यवसाय
उद्योग, व्यापार अथवा सेवा का स्वरूप
कर्मी का वर्ग
गैर-आर्थिक कार्यकलाप (अल्पकालिक, अर्द्ध-अल्पकालिक और गैर कर्मी के लिए)
काम की खोज में अथवा काम के लिए उपलब्ध (अल्पकालिक, अर्द्ध-अल्पकालिक और गैर कर्मी के लिए)
कार्यस्थल तक की यात्रा
जन्म स्थान
पूर्व निवास स्थान
स्थान परिवर्तन का कारण
स्थान परिवर्तन के पश्चात इस गांव/नगर में निवास की अवधि
स्थायी निवास स्थान का पता
वर्तमान में जीवित बच्चों की संख्या (केवल वर्तमान में विवाहित, विधवा, तलाकशुदा और संबंध विच्छेदित महिला के लिए)
कभी भी जीवित पैदा हुए बच्चों की संख्या (केवल वर्तमान में विवाहित, विधवा, तलाकशुदा और संबंध विच्छेदित महिला के लिए)
पिछले एक वर्ष के दौरान जीवित पैदा हुए बच्चों की संख्या (केवल वर्तमान में विवाहित महिला के लिए)
कोविड-19 टीकाकरण का स्थान
बैंक खातों की कुल संख्या
मोबाइल नंबर (यदि उपलब्ध हो)
आधार नंबर (यदि उपलब्ध हो)
वोटर आईडी नंबर (यदि उपलब्ध हो)
पासपोर्ट नंबर (यदि भारतीय पासपोर्ट धारक है)
ड्राइविंग लाइसेंस की उपलब्धता