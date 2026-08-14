/Census 2027 questions: जाति से लेकर कोविड वैक्सीन की डोज तक... जनगणना में आपसे पूछे जाएंगे 40 सवाल; लिस्ट आ गई सामने

व्यक्ति का नाम

मुखिया से संबंध

लिंग

जन्म तिथि और आयु (पूर्ण वर्षों में)

वर्तमान वैवाहिक स्थिति

विवाह के समय आयु (पूर्ण वर्षों में)

पति/पत्नी का नाम

घोषित राष्ट्रीयता

धर्म

अनुसूचित जाति (अ.जा.) / अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.)/ जाति

पिता का विवरण

माता का विवरण

निःशक्तता

मातृभाषा एवं अन्य भाषाओं का ज्ञान

साक्षरता एवं डिजिटल साक्षरता की स्थिति

शैक्षणिक संस्थान में शिक्षा ग्रहण की स्थिति

प्राप्त शिक्षा का उच्चतम स्तर तथा संकाय/विषय

पिछले वर्ष किसी भी समय कोई कामकाज किया

आर्थिक कार्यकलाप की श्रेणी

व्यवसाय

उद्योग, व्यापार अथवा सेवा का स्वरूप

कर्मी का वर्ग

गैर-आर्थिक कार्यकलाप (अल्पकालिक, अर्द्ध-अल्पकालिक और गैर कर्मी के लिए)

काम की खोज में अथवा काम के लिए उपलब्ध (अल्पकालिक, अर्द्ध-अल्पकालिक और गैर कर्मी के लिए)

कार्यस्थल तक की यात्रा

जन्म स्थान

पूर्व निवास स्थान

स्थान परिवर्तन का कारण

स्थान परिवर्तन के पश्चात इस गांव/नगर में निवास की अवधि

स्थायी निवास स्थान का पता

वर्तमान में जीवित बच्चों की संख्या (केवल वर्तमान में विवाहित, विधवा, तलाकशुदा और संबंध विच्छेदित महिला के लिए)

कभी भी जीवित पैदा हुए बच्चों की संख्या (केवल वर्तमान में विवाहित, विधवा, तलाकशुदा और संबंध विच्छेदित महिला के लिए)

पिछले एक वर्ष के दौरान जीवित पैदा हुए बच्चों की संख्या (केवल वर्तमान में विवाहित महिला के लिए)

कोविड-19 टीकाकरण का स्थान

बैंक खातों की कुल संख्या

मोबाइल नंबर (यदि उपलब्ध हो)

आधार नंबर (यदि उपलब्ध हो)

वोटर आईडी नंबर (यदि उपलब्ध हो)

पासपोर्ट नंबर (यदि भारतीय पासपोर्ट धारक है)