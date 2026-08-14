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Census 2027 questions: जाति से लेकर कोविड वैक्सीन की डोज तक... जनगणना में आपसे पूछे जाएंगे 40 सवाल; लिस्ट आ गई सामने

Census 2027 questions: अगले साल होने वाली नागरिक जनगणना के लिए 40 सवालों की लिस्ट सामने आई है. लिस्ट में पहली बार जाति से जुड़ा सवाल जोड़ा गया है. बर्फीले क्षेत्रों में जनगणना 1 सितंबर से शुरू होगी. अन्य हिस्सों में 1 फरवरी 2027 से जनगणना शुरू होगी.

Published: Aug 14, 2026, 01:49 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 02:29 PM IST
Census 2027 questions: जाति से लेकर कोविड वैक्सीन की डोज तक... जनगणना में आपसे पूछे जाएंगे 40 सवाल; लिस्ट आ गई सामने
Image Credit: पहली बार जनगणना में पूछी जाएगी जाति (फोटो- एआई)

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