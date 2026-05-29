घुसपैठियों पर नकेल के बाद सुवेंदु का बंगाल में एक और बड़ा ऐलान, 1 अगस्त से शुरू होगी जनगणना

पश्चिम बंगाल के सीएम सुवेंदु अधिकारी ने एक अहम ऐलान किया है. सीएम ने बताया कि बंगाल में जनगणना 1 अगस्त से शुरू होगी, जो अगले साल फरवरी के आखिरी तक चलेगी. उन्होंने स्पष्ट किया कि जनगणना का राजनीति से कोई लेना-देना नहीं है.
Trending Photos
West Bengal News: देश में जारी जनगणना के बीच पश्चिम बंगाल के सीएम सुवेंदु अधिकारी ने अहम ऐलान किया है. बंगाल के नए सीएम सुवेंदु अधिकारी ने शुक्रवार (29 मई) को कहा कि पश्चिम बंगाल में जनगणना 1 अगस्त से शुरू होगी और अगले साल फरवरी तक चलेगी. इस दौरान उन्होंने स्पष्ट किया कि जनगणना का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है. इसके साथ ही उन्होंने राज्य के लोगों से इश जनगणना में हिस्सा लेने की अपील की है.
दरअसल, आज सुवेंदु अधिकारी राज्य सचिवालय नबान्ना में जनगणना के पहले चरण से संबंधित एक बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे. इस बैठक के बाद उन्होंने बंगाल में होने वाली जनगणना को लेकर जानकारी दी. बता दें कि राज्य में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पहली बार सरकार बनाई है और सुवेंदु अधिकारी सीएम बने हैं. सुवेंदु अधिकारी ने पिछले दिनों घुसपैठियों के खिलाफ जबरदस्त एक्शन लिया है. अब अधिकारी ने जनगणना का ऐलान किया है.
पश्चिम बंगाल के सीएम सुवेंदु अधिकारी ने बताया कि जनगणना 1 अगस्त 2026 से शुरू होकर फरवरी 2027 के आखिरी दिन रात 12 बजे तक चलेगी. उन्होंने जोर देते हुए कहा कि इस जनगणना का राजनीति से कोई संबंध नहीं है. सीएम सुवेंदु अधिकारी ने बताया कि देश के कई राज्यों में जनगणना का काम तेजी से हो रहा है, तो वहीं पश्चिम बंगाल इस मामले में पिछड़ गया है.
यह भी पढ़ें: मैकेनिक, कुली, कारपेंटर के बाद राहुल गांधी का ड्राइवर अवतार... दिल्ली में अपने घर के बाहर बने ऑटो वाले भैया
सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि बंगाल के कुछ इलाकों में आबादी के बदलते ढांचे ने देश को चिंतित किया है. उन्होंने दावा किया कि इसके लिए पूरी तरीके से बांग्लादेश से आए अवैध घुसपैठिए जिम्मेदार थे. घुसपैठियों को बाहर निकालने का काम किया जा रहा है. सीएम अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश से करीब 600 KM लंबी सीम पर आज तक बाड़ नहीं लग पाया है. पिछली सरकार ने बीएसएफ को जमीन नहीं दी, जिस कारण यह काम अटका रहा.
सीएम सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि जनगणना आगामी सरकारी कामों और योजनाओं के लिए काफी जरूरी है. उन्होंने कहा कि सही आंकड़े पता होने पर सही से काम करने में आसानी होती है. सरकार के सभी काम आसानी लोगों तक पहुंच पाते हैं. सीएम ने पश्चिम बंगाल के लोगों से अपील की है कि वे जनगणना में हिस्सा जरूर लें.
यह भी पढ़ें: घुसपैठ-तस्करी पर जीरो टॉलरेंस... भारत-पाक सीमा पर एक्शन मोड में सरकार, कच्छ पहुंचे अमित शाह ने दिया बड़ा संदेश
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.