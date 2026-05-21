100 साल सिर्फ उपलब्धि नहीं, जिम्मेदारी भी है... एस्सेल ग्रुप अगले 100 साल देश के लिए समर्पित रहेगा: डॉक्टर सुभाष चंद्रा

100th Anniversary of Essel Group: सफर के सपने बड़े हों, इरादे अटल हों तो तमाम मुश्किलें भी शिखर तक पहुंचने से रोक नहीं पातीं. एस्सेल ग्रुप के 100 बरसों का सफर संकल्प, समर्पण, संघर्ष, सेवा और सफलता की बेमिसाल कहानी है. इस अद्भुत कहानी को गोयल परिवार की चार पीढ़ियों ने लिखा है जिसकी बुनियाद है- नेतृत्व कौशल, दूरदृष्टि, जोखिम लेने की ताकत, कभी न हारने की जिद, मानवता की सेवा के मूल्य और राष्ट्रहित का भाव. इन्हीं मूल्यों पर आगे बढ़ते एस्सेल ग्रुप की धमक आज दुनियाभर में महसूस की जा रही है तो इसके पीछे भारतीय हुनर और इरादों का परचम लहराने का जुनून भी है. एस्सेल ग्रुप की कहानी ज़मीन से आसमान तक बेशुमार उड़ान की है, लेकिन ये भी सच है कि हर सफलता की एक संघर्षगाथा होती है और एस्सेल ग्रुप भी इससे अछूता नहीं है.

आज से 100 साल पहले 1926 में एस्सेल ग्रुप की नींव हरियाणा के हिसार ज़िले के आदमपुर में पड़ी. श्री जगन्नाथ गोयनका ने अनाज की दुकान शुरू की. समय के घूमते पहिये के साथ कारोबार का कारवां धीरे-धीरे बढ़ता रहा. रास्ते में उतार-चढ़ाव आए. ठहराव आए. फिर ये सफ़र दिल्ली पहुंचा. अनाज की दुकान में अब दिल्ली के मोतियाखान की दाल मिल जुड़ गई. वक्त चलता रहा. दिन, महीने, साल बीतते गए, फिर आया 1969, जब गोयल परिवार में भाइयों के बीच कारोबारी बंटवारा हुआ. इसी मोड़ पर 1970 में बिजनेस जगत में 20 साल के नौजवान सुभाष चंद्रा ने दस्तक दी. शुरुआत में उनके सामने कोई तय रास्ते या उदाहरण नहीं थे. बस दृढ़ विश्वास था. क्षमता पर अटूट आस्था थी और अपने मूल्यों पर भरोसा रखने का साहस था, लेकिन ये भी इत्तेफ़ाक था कि उस वक्त 20 साल के नौजवान की जेब में सिर्फ़ 17 रुपये थे. रुपये बेशक कम थे, लेकिन उनके दिलो-दिमाग में सपनों का भरपूर ख़ज़ाना था. 20 साल के नौजवान ने इन्हीं सपनों के पंख लगाकर उड़ान भरना शुरू कर दिया.

अब तक अनाज के कारोबार तक सिमटा बिजनेस अब दूसरे क्षेत्रों में झंडे गाड़ने वाला था. इसी कड़ी में 1976 में एस्सेल ग्रुप की नींव पड़ी. एस्सेल के साथ वो सिलसिला शुरू हुआ जब देश नई सोच, नए इरादे और नए संकल्प से पहली बार रू-ब-रू हुआ. 1981 में पहली बार Essel Propack Limited ने देश को laminated tubes से परिचित करवाया. 1990 में मुंबई में भारत का पहला आधुनिक amusement park Esselworld शुरू हुआ. 1992 में भारत को पहला प्राइवेट सैटेलाइट टेलीविजन चैनल - Zee TV मिला. ये भारतीय मनोरंजन जगत में बड़ी क्रांति थी. अब तक सैटेलाइट टेलीविजन बिजनेस पर विदेशियों का एकाधिकार था. Zee TV की लॉन्चिंग ने इस मिथक को ध्वस्त कर दिया. बरसों से Zee TV entertainment industry का सरताज है. 1994 में SITI केबल की शुरुआत हुई. इसके बाद 1995 में देश के पहले 24 घंटे के हिंदी न्यूज़ चैनल Zee News का आगाज़ हुआ. 2000 के दशक में एस्सेल ग्रुप और बड़ा हुआ. शिक्षा से DTH तक... रियल एस्टेट से Infrastructure तक Essel ग्रुप ने विस्तार किया.

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डॉक्टर सुभाष चंद्रा के लिए सफलता केवल बिजनेस खड़ा करने तक सीमित नहीं है. उनका मक़सद ये साबित करना था कि भारतीय महत्वाकांक्षा दुनिया में कहीं भी सिर ऊंचा करके खड़ी हो सकती है. एस्सेल ग्रुप ने इस संकल्प को हक़ीक़त में तब्दील कर दिया, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि 100 बरसों की यात्रा में सिर्फ सफलता ही हासिल हुई. सच तो ये है कि 5 बार ऐसे मौक़े आए, जब एस्सेल ग्रुप पर गंभीर संकट आया. ऐसे लगा मानो सब ख़त्म. लेकिन वक्त बीता और संकट के बादल भी गुज़र गए. ये संभव हुआ क्योंकि एस्सेल ग्रुप की बुनियाद दीर्घकालिक सोच और दृढ़ संयम पर टिकी है. इसी संयम और सोच पर एस्सेल ग्रुप ने 100 बरसों में A to Z यानी आदमपुर से Zee तक का सफर पूरा किया है.

तभी डॉक्टर सुभाष चंद्रा कहते हैं - 100 वर्ष एक उल्लेखनीय उपलब्धि तो है ही, एक जिम्मेदारी भी है. महत्वपूर्ण है उसे सुरक्षित रखना. उससे सीखते रहना और इस संस्था को आगे बढ़ाना. उसे बनाने वाले व्यक्तियों से भी अधिक मजबूत बनाना. यात्रा के 100 वर्ष शुरू ही नहीं, बल्कि पूरे हुए हैं. एस्सेल ग्रुप आने वाले 100 वर्षों के लिए देश और मानवता की प्रगति और सेवा के लिए समर्पित रहेगा.