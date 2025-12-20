'यह पुरानी बॉलीवुड फिल्म जैसा...', मोदी सरकार ने बदला MNREGA का नाम तो उमर ने उड़ाया G RAM G का मजाक

MGNREGA new name G RAM G: केंद्र सरकार की तरफ से MGNREGA योजना का नाम बदलने पर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है. जहां एक तरफ कांग्रेस केंद्र के इस फैसले की आलोचना कर रही है तो वहीं अब जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी इसके विरोध में उतर आए हैं. उमर अब्दुल्ला ने योजना के नए नाम की तुलना एक बॉलीवुड फिल्म से की. अब्दुल्ला ने G RAM G शॉर्टफॉर्म का मजाक उड़ाते हुए कहा कि यह उन्हें जी मम्मी जी नाम की एक पुरानी बॉलीवुड फिल्म की याद दिलाता है.
G RAM G Yojana: उमर ने कहा, यह G RAM G क्या है? यह किसी पुरानी बॉलीवुड फिल्म के नाम जैसा लगता है, जैसे जी मम्मी जी. क्या यह किसी बिल का नाम है? पहले आपने इस योजना से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम हटा दिया है. इतने ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण कार्यक्रम से उनका नाम मिटाना गलत है. हालांकि उन्होंने यह जरूर कहा कि नाम बदलना ठीक है, लेकिन सरकार के काम करने के तरीके में भी प्रगतिशील बदलाव होने चाहिए. लोगों को इस नाम बदलने की राजनीति से कोई फर्क नहीं पड़ता; वे हमारे काम को देखते हैं.
जम्मू कश्मीर को कोई फायदा नहीं
अब्दुल्ला ने चिंता जताई कि नए बिल के फंडिंग बंटवारे से राज्यों पर काफी वित्तीय बोझ पड़ेगा और जम्मू और कश्मीर को अब इस योजना से कोई फायदा नहीं होगा. यह बिल संसद में पास हो गया है, जिसमें कहा गया है कि इससे ग्रामीण परिवारों के लिए सालाना गारंटीड रोजगार 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन हो जाएगा. अब्दुल्ला ने श्रीनगर में पत्रकारों को यह भी बताया कि उन्होंने आने वाली बर्फबारी की भविष्यवाणी के लिए तैयारियों का जायजा लेने के लिए कश्मीर और जम्मू दोनों डिवीजनों के साथ समीक्षा बैठकें की हैं.
बर्फबारी को लेकर तैयारी पूरी
उमर ने कहा कि मैं व्यक्तिगत रूप से यहां आया था, हमने बैठक की, बर्फबारी के बारे में सभी जरूरी तैयारियों पर चर्चा की है. इसके अलावा पूर्वानुमानित मौसम से निपटने के लिए घाटी के सभी जिलों और जम्मू के पहाड़ी इलाकों सहित दोनों डिवीजनों में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. अब्दुल्ला ने कहा कि हालांकि तैयारियां पूरी हैं, लेकिन उनकी वास्तविक पर्याप्तता का पता तभी चलेगा जब बर्फबारी शुरू होगी.
मैं राजनीति नहीं करता
उमर ने कहा कि हम तैयार हैं, लेकिन अगर यह बर्फ मुश्किलें पैदा करेगी, तब भी हर कोई इसका स्वागत करेगा, हम सभी बर्फबारी का इंतजार कर रहे थे. उन्होंने ये भी कहा कि बर्फबारी से आधिकारिक तौर पर सर्दियों का पर्यटन सीजन शुरू होगा, जिसमें सूखे के कारण देरी हुई है. इसके साथ-साथ बर्फबारी से हवा की गुणवत्ता में सुधार होने और क्षेत्र में प्रदूषण कम होने की उम्मीद है. उमर ने कहा 'मैं ऐसा इंसान नहीं हूं जो दिल्ली में एक भाषा बोलता है और श्रीनगर में दूसरी'. उन्होंने दर्शकों की परवाह किए बिना उन्हीं राजनीतिक और आर्थिक वादों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई. उन्होंने कहा 'मैं दिल्ली में एक बात और यहां कुछ और नहीं कहता'. अगर दिल्ली अच्छा करती है, तो मैं कहता हूं कि यह अच्छा है. अब, उन्होंने राज्य का दर्जा देने को छोड़कर सब कुछ सही किया है, लेकिन उन्होंने हमें राज्य के दर्जे के बारे में कुछ नहीं दिया है. इसको लेकर उमर ने कहा कि मैं राजनीति नहीं करता.
