9/11 को 'गजवा-ए-लीडर' पर स्ट्राइक! खतरनाक प्लान नाकाम...पाकिस्तान से फंडिंग 5 आतंकी गिरफ्तार

DNA Analysis: चार्ली को नरफत ने मार दिया. अमेरिका ने नफरत का सबसे बर्बर रूप आज से 24 साल पहले 11 सितंबर 2001 को देखा था. तब अलकायदा के कट्टरपंथी आतंकियों ने अमेरिका पर टेरर अटैक किया था. इस अटैक में तीन हजार लोगों की जान गई थी. आज 11 सितंबर है और आज भारत में सुरक्षा एजेंसियों ने एक बड़े आतंकी नेटवर्क का पर्दाफाश किया. देश की सुरक्षा से जुड़ा हमारा ये विश्लेषण आप पढ़िएगा. ये विश्लेषण आपको बताएगा की कैसे चंद दूषित दिमाग वाले लोग भारत की सांस्कृतिक पहचान को बदलने की साजिश रच रहे हैं. इस साजिश के तार कहां से जुड़े हैं विस्तार से इसकी जानकारी हम आपको देंगे. लेकिन इस खुलासे में जो सबसे नया और चौंकाने वाला शब्द है वो है 'गजवा-ए-लीडर'. ये शब्द बार बार हमारे विश्लेषण में आएगा इसलिए पहले इसे समझ लेते हैं. आज हम गजवा-ए-लीडर शब्द का प्रयोग उन लोगों के लिए करेंगे जिनका दिमाग कट्टरपंथ के जहर से दूषित है. दूषित दिमाग के लोग भारत में लोकतंत्र को खत्म कर खिलाफत वाली साजिश रच रहे हैं. ये शरिया वाले शासन का ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं.

केंद्रीय एजेंसियों की बड़ी कार्रवाई

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और केंद्रीय एजेंसियों ने आज दिल्ली, रांची, ठाणे, बेंगलुरु, निज़ामाबाद और राजगढ़ में एक साथ छापेमारी की और 5 आतंकियों को गिरफ्तार किया. छापेमारी में हथियार के साथ IED बनाने का सामान बरामद किया गया. 6 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. गिरफ्तार किए गए 5 आतंकियों का प्लान बेहद खतरनाक था. ये संदिग्ध भारत में बड़े आतंकी हमले की साजिश रच रहे थे. इनका मकसद सिर्फ हिंसा और दहशत फैलाना नहीं था. ये भारत में खिलाफत वाला राज लाना चाहते थे. इसके लिए बकायदा ये आतंकी एक कंपनी की तरह संगठित तरीके से काम कर रहे थे. पहले इनकी टेरर कंपनी की समझते हैं.

23 साल का अश्हर दानिश इस नेटवर्क का CEO था. वो खुद को गजवा-ए-लीडर कहता था. दानिश सीधे पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में था. आतंकी कंपनी से जुड़े हर मेंबर को दानिश ने काम सौंपता था. 20 साल का हुज़ैफ यामन इस टेरर कंपनी का डिप्टी हेड और ऑपरेशनल चीफ था. यामन आतंकियों के लिए हथियारों का मैनेजमेंट करता था. वहीं, 26 साल का कमरान कुरैशी टेरर कंपनी का चीफ फाइसेंस ऑफिसर था. वो टेरर कंपनी के लिए फंडिंग का काम देखता था. कामरान जमीन खरीदकर टेरर कंपनी का हेडक्वॉर्टर बनाने की तैयारी में था. जबकि, 25 साल का आफ़ताब कुरैशी टेरर कंपनी का एचआर हेड़ था. इसका काम था टेरर कंपनी में नए आतंकियों की भर्ती. इसके लिए आफताब भड़काऊ वीडियो दिखाकर युवाओं का ब्रेनवॉश करता था. 20 साल का सुफियान अबु बकर खान सबसे कम पढ़ा लिखा था. इसलिए उसे टेरर कंपनी में छोटे-छोटे काम के लिए रखा गया था.

यकीनन हमारी तरह आप भी इस जानकारी से हैरत में होंगे. सोचिए ये साजिश कितनी गहरी और संगठित थी. गजवा-ए-लीडर ने खिलाफत के लिए बकायदा टेरर कंपनी बनाई थी. टेरर कंपनी के हर आतंकी का कामकाज बंटा था. जैसे कोई कंपनी अपने कामकाज को प्रोफेशनल तरीके से चलाने के लिए प्रोजेक्ट बनाती है वैसे ही गजवा-ए-लीडर यानी टेरर कंपनी के CEO अश्हर दानिश ने युवाओं के ब्रेनवॉश के लिए एक प्रोजेक्ट तैयार किया था. इसका नाम प्रोजेक्ट मुस्तफा था. सोशल मीडिया पर प्रोजेक्ट मुस्तफा का एक ग्रुप बनाया गया था. इस ग्रुप में टारगेट यानी उन युवाओं को जोड़ा जाता था जिनका ब्रेनवॉश करना होता था. ग्रुप में भड़काऊ कंटेट शेयर किया जाता था.

गजवा-ए-लीडर का पाकिस्तान कनेक्शन

ये भड़काऊ वीडियो गजवा-ए-लीडर को पाकिस्तान से मिलता था. यानी कट्टरपंथ का जहर पाकिस्तान में बनाता था और वो गजवा-ए-लीडर को सप्लाई होता था. शुरुआती जांच में सामने आया है कि आतंक के प्रोजेक्ट मुस्तफा से 40 लोग जुड़े हुए थे. एजेंसियों के मुताबिक ये नेटवर्क पूरे भारत में फैला था. जैसे ISIS के आतंकी सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को बरगलाकर उन्हें बगदादी के आतंकी नेटवर्क में शामिल करते थे उसी तरह टेरर कंपनी का गजवा-ए-लीडर भी व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पर अपने शिकार तलाशता था. इस टेरर कंपनी का मकसद भी बगदादी के ISIS की तरह ही था. जांच में खुलासा हुआ है कि टेरर कंपनी भारत में खिलाफत यानी खलीफा का राज कायम करने की साजिश रच रही थी. इन आतंकियों की सोच कितनी जहरीली है इसे समझने के लिए हमें खिलाफत के बारे में भी जानना चाहिए.

'खिलाफात में शासन शरिया कानून पर आधारित'

खिलाफत का प्रमुख खलीफा इस्लामी शरीयत के अनुसार राज करता है. यानी खिलाफात में शासन शरिया कानून पर आधारित होता है. खिलाफत में इस्लामिक रीति-रिवाज का पालन जरूरी होता है. इस राज में गैर मुस्लिमों को दूसरे दर्जे का नागरिक माना जाता है. उन्हें जजिया कर देना पड़ता है. खिलाफत वाले मॉडल में महिलाओं के लिए पर्दा अनिवार्य होता है. सोचिए गजवा-ए-लीडर की सोच कितनी जहरीली और खतरनाक थी. वो भारत के संविधान की जगह शरिया वाला कानून थोपना चाहता था. जहरीली सोच से भरा गजवा-ए-लीडर अश्हर दानिश भारत के सुंदर लोकतंत्र को तबाह करने की साजिश रच रहा था. आपको ये जानकार आश्चर्य होगा की अश्हर दानिश की टेरर कंपनी अपना हेडक्वार्टर बनाने के लिए जमीन खरीदने की तैयारी में थी. यहां खिलाफत वाली साजिश को अंजाम तक पहुंचाने के लिए भटके हुए नौजवानों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जानी थी.

इससे पहले की गजवा-ए-लीडर की खिलाफत वाली साजिश आगे बढ़ती एजेंसियों ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है. फिलहाल जांच हो रही है कि इनके नेटवर्क में और कितने संदिग्ध शामिल थे, पाकिस्तान के किस कट्टरपंथी ग्रुप से इनका कनेक्शन था और इन्हें कहां-कहां से फंडिंग मिल रही थी.