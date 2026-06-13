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अभिषेक बनर्जी के यहां क्या हो रहा है? सुबह-सुबह सेंट्रल फोर्स और पुलिस ने घेर लिया पूरा घर, अंदर मौजूद हैं ममता

Abhishek Banerjee: अभिषेक बनर्जी के कालीघाट वाले घर पर पुलिस पहुंच गई है. पूरे घर को केंद्रीय बल और कोलकाता पुलिस ने घेर लिया है.

Written ByAbhinaw Tripathi
Published: Jun 13, 2026, 07:31 AM IST|Updated: Jun 13, 2026, 08:19 AM IST
अभिषेक बनर्जी के यहां क्या हो रहा है? सुबह-सुबह सेंट्रल फोर्स और पुलिस ने घेर लिया पूरा घर, अंदर मौजूद हैं ममता

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Abhinaw Tripathi

Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अलावा विभिन्न मुद्दों पर लेख लिखने का भी तजुर्बा है.  आप abhinaw.tripathi@india.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facbook से जुड़ सकते हैं.

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