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Hindi Newsदेशसेंट्रल फोर्स लोगों की सुरक्षा के लिए नहीं, चुनाव से पहले बंगाल वासियों को क्यों चेतावनी दे रहीं ममता? BJP ने जताई आपत्ति

'सेंट्रल फोर्स लोगों की सुरक्षा के लिए नहीं', चुनाव से पहले बंगाल वासियों को क्यों चेतावनी दे रहीं ममता? BJP ने जताई आपत्ति

असेंबली चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न करवाने के लिए पश्चिम बंगाल भेजे गए अर्ध-सैनिक बलों की तैनाती टीएमसी मुखिया ममता बनर्जी को रास नहीं आ रही हैं. वे अब राज्य के लोगों को केंद्रीय सुरक्षा बलों के खिलाफ भड़काने में लगी हैं.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Apr 17, 2026, 05:20 AM IST
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'सेंट्रल फोर्स लोगों की सुरक्षा के लिए नहीं', चुनाव से पहले बंगाल वासियों को क्यों चेतावनी दे रहीं ममता? BJP ने जताई आपत्ति

Mamata Banerjee on BJP West Bengal Elections 2026: असेंबली चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न करवाने के लिए पश्चिम बंगाल भेजे गए अर्ध-सैनिक बलों की तैनाती टीएमसी मुखिया ममता बनर्जी को रास नहीं आ रही हैं. वे अब राज्य के लोगों को केंद्रीय सुरक्षा बलों के खिलाफ भड़काने में लगी हैं. उन्होंने लोगों को डराते हुए कहा कि  बंगाल में तैनात सेंट्रल फोर्स लोगों की सुरक्षा के लिए नहीं है बल्कि वो BJP की तरफ से उन्हें डराने के लिए भेजी गई है.

'अमित शाह की जमीनी सेना का आतंक झेल रहे लोग'

एक चुनावी रैली में बोलते हुए सीएम ममता बनर्जी ने कहा, 'परेशान करना, जबरदस्ती करना, डराना-धमकाना. बंगाल के लोग अमित शाह की जमीनी सेना से यही झेल रहे हैं. बंगाल भूला नहीं है कि इन्हीं सेना ने सीतलकुची में क्या किया था, जहां बेगुनाह लोगों को बेरहमी से गोलियों से भून दिया गया था.इसे एक चेतावनी समझें.' 

लोगों को CPAF के खिलाफ भड़काते हुए टीएमसी मुखिया ने कहा, 'बंगाल आतंक बर्दाश्त नहीं करेगा. बंगाल खून-खराबा बर्दाश्त नहीं करेगा और बंगाल बंदूक की नोक पर चुप नहीं होगा.' ममता बनर्जी ने लोगों से कहा है कि जैसे ही उन्हें कोई खतरा या जबरदस्ती महसूस हो, वे शिकायत दर्ज कराएं. उन्होंने भरोसा जताया कि लोगों की शिकायतों पर सही और पक्की कार्रवाई की जाएगी.

बीजेपी ने ममता बनर्जी के बयान पर जताया विरोध

ममता बनर्जी की इस आक्रामक रणनीति को विपक्षी दल बीजेपी ने तीखा विरोध जताया है. बीजेपी नेताओं का कहना है कि ममता बनर्जी जानबूझकर केंद्रीय बलों को निशाना बना रही हैं ताकि चुनावी हिंसा को बढ़ावा मिले और केंद्र की छवि खराब हो. उन्होंने आरोप लगाया कि टीएमसी कार्यकर्ता पिछले कई चुनावों में ही हिंसा और धमकी का सहारा लेते रहे हैं, जबकि केंद्रीय बल निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए तैनात किए गए हैं.

उधर पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव पूर्व हुए मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण कार्य (SIR) के मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है. सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि यदि ट्रिब्यूनल नाम जोड़ने या हटाने का अंतिम आदेश मतदान से दो दिन पहले दे देता है, तो उसका वोटिंग पर असर होगा. मतलब कि मतदान से दो दिन पहले ट्रिब्यूनल किसी वोटर का नाम जोड़ने का आदेश दे देता है तो उसे वोटिंग का अधिकार मिलेगा.

अनुच्छेद 142 के तहत विशेष शक्तियों का इस्तेमाल

अदालत ने बंगाल SIR मामले में अनुच्छेद 142 के तहत विशेष शक्तियों का इस्तेमाल किया. अपने फैसले में कोर्ट ने कहा कि अगर अपीलेट ट्रिब्यूनल अपील स्वीकार कर लेता है और नाम जोड़ने या हटाने का अंतिम आदेश देता है तो उसे मतदान से पहले लागू करना होगा.

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Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

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