फाइनेंस, गवर्नेंस एंड एजुकेशन...मोदी सरकार ने तैयार कर लिया विंटर सेशन का एजेंडा, क्या है विपक्ष का प्लान?


Parliament Session: 1 दिसंबर 2025 से संसद का शीतकालीन सत्र शुरु होने वाला है. इसको लेकर सरकार की ओर से फाइनेंस, गवर्नेंस और एजुकेशन को लेकर एजेंडा तैयार किया गया है. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Nov 23, 2025, 10:17 AM IST
Parliament Winter Session: ससंद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर 2025 से शुरु होने जा रहा है. अठारहवीं लोकसभा का छठा सत्र विधायी मामलों में एक अहम सेंटर बनने की राह पर है. ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि सरकार की ओर से फाइनेंस, गवर्नेंस, कॉर्पोरेट लॉ और हायर एजुकेशन में सुधारों को लेकर एक एजेंडा तैयार किया जा रहा है. इस एजेंडे में सरकार कानूनों को सरल बनाने और रणनीतिक बदलावों के जरिए न्यूनतम सरकार और अधिक शासन की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने की योजना बना रही है.    

सरकार के एजेंडे में फाइनेंशियल बिल

सरकार के इस एजेंडे में 3 फाइनेंशियल बिल हैं, जिसमें सिक्योरिटी मार्केट कोड (SMC) बिल 2025 है. इसका मकसद SEBI अधिनियम 1992, डिपॉजिटरीज एक्ट 1996 और सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट ( रेगुलेशन) एक्ट 1956 के प्रावधानों को एक फ्रेमवर्क में डालना है. इस रेशनलाइज्ड कोड को भारत के कैपिटल मार्केट में सिप्लीफाई करने और रेगुलेट करने के लिए डिजाइन किया गया है. इसके अलावा इंश्योरेंस लॉ (अमेंडमेंट) बिल 2025 लाइसेंस सेक्टर में तेजी लाने के लिए किया जा रहा है ताकि भारत की इंश्योरेंस कवरेज वैश्विक मानकों तक पहुंच सके.    

ये भी पढ़ें- ...तो पहले ही हो जाता दिल्ली ब्लास्ट, झगड़े के चलते हुई देरी! आतंकी मुजम्मिल ने उगला पूरा सच 

कॉरपोरेट कानून (अमेंडमेंट) बिल 2025

कॉरपोरेट कानून (अमेंडमेंट) बिल 2025  कंपनी एक्ट 2013 और LLP एक्ट 2008 में सुधार करेगा, जिससे व्यापारिक माहौल और कंफर्टेबल होगा. इस सत्र का एक बड़ा आकर्षण जन विश्वास विधायक 2025 है, जो छोटे टेक्निकल या प्रोसीजरल वायोलेशन के लिए जेल की सजा को हटाकर मॉनेटरी पैनल्टी का प्रावधान करेगा. इससे अदालतों पर बोझ कम होगा और व्यवसायों समेत नागरिकों के लिए अनुपालन आसान होगा. साथ ही रिपीलिंग एंड अमेंडिंग बिल 2025 लगभग 120 पुराने और बेवजह के कानूनों को हटाकर लेजिस्लेटिव सफाई करेगा.  

ये भी पढ़ें- CJI की शपथ लेने से पहले ही जस्टिस सूर्यकांत ने किया ऐसा ऐलान, जिसका बरसों से था लोगों को इंतजार 

 

एजुकेशन और पावर सेक्टर में बदलाव 

इसके अलावा एजुकेशन सेक्टर में भी बड़ा बदलाव होगा, जिसमें हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया (HECI) बिल  2025 UGC और बाकी बॉडीज को हटाकर एक नई व्यवस्था लाएगा, जिससे यूनिवर्सिटी को ज्यादा ऑटोनॉमी और ट्रांसपेरेंसी मिलेगी. यह सुधार नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (NEP) 2020 के अनुरूप होगा. इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर और पावर सेक्टर में भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाने के लिए नेशनल हाईवे एमेंडमेंट एक्ट 2025 पेश होगा. वहीं एटॉमिक एनर्जी बिल 2025 न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में सुधार लाएगा और निजी भागीदारी की संभावना बढ़ाएगा. 

डिस्प्यूट रिजॉल्यूशन होगा आसान?  

डिस्प्यूट रिजॉल्यूशन और इंसॉल्वेंसी यानी विवाद समाधान और दिवालियापन कानून में भी बदलाव होंगे. इसके लिए आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन बिल 2025 वैकल्पिक विवाद समाधान सिस्टम को अपडेट करेगा. साथ ही इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड बिल 2025 को पेश करने की भी तैयारी है, जिससे समाधान की समयसीमा तेज होगी और क्रॉस-बॉर्डर इंसॉल्वेंसी के प्रावधान जोड़े जा सकते हैं. आखिर में सरकार 2025-26 के लिए अनुदानों की पहली पूरक मांगों को भी मंजूरी के लिए पेश करेगी. इन सभी बिलों के महत्व को देखते हुए यह सत्र भारत के लॉन्ग टर्म लेजिस्लेटिव रिफॉर्म को तेजी देने में अहम साबित होगा.

