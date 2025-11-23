हमारा कोई इरादा नहीं... चंडीगढ़ विवाद पर बोला गृह मंत्रालय; क्या था 'छीना-झपटी' का आरोप?

Constitution 131st Amendment: चंडीगढ़ को लेकर केंद्र सरकार के नए कदम ने पूरे पंजाब की सियासत में हलचल मचा दी है. संविधान के 131वें संशोधन विधेयक के प्रस्ताव के बाद पंजाब की सभी बड़ी पार्टियां AAP, कांग्रेस और अकाली दल एक स्वर में विरोध करने लगी हैं. इन दलों का आरोप है कि केंद्र चंडीगढ़ को पंजाब से स्थायी रूप से अलग करने की योजना बना रहा है. राजनीतिक सरगरमी बढ़ने से यह सवाल फिर चर्चा में है कि क्या चंडीगढ़ वाकई पंजाब से छिनने वाला है? इसको लेकर केंद्र सरकार का बयान आ गया है. आइए जानते हैं...

संसद बुलेटिन के मुताबिक संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2025 को संसद के शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से शुरू करने की तैयारी है. इस विधेयक का उद्देश्य चंडीगढ़ को अन्य विधायिका-विहीन केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लाना है. जैसे अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप हैं. इस नए विधेयक पारित होने से राष्ट्रपति को चंडीगढ़ के लिए नियम बनाने और स्वतंत्र प्रशासक (Independent Administrator) नियुक्त करने का अधिकार मिल जाए. अनुच्छेद 240 के तहत राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए नियम संसदीय कानून की तरह ही होंगे.

केंद्र सरकार द्वारा चंडीगढ़ को संविधान के अनुच्छेद 240 के दायरे में लाने के प्रस्तावित से पंजाब की राजनीति में हड़कंप मचा हुआ है. राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर संविधान का 131वां संशोधन विधेयक, 2025 पारित हो जाता है तो केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ पर पंजाब की लंबी और ऐतिहासिक पकड़ लगभग-लगभग खत्म हो सकती है.

पंजाब के राजनीतिक दलों ने इस कदम को राजधानी छीनने की साजिश और संविधान के संघीय ढांचे पर हमला बताया है. लेकिन सवाल यह उठता है कि अनुच्छेद 240 में चंडीगढ़ को शामिल करने से पंजाब का दावा कैसे कमजोर हो जाएगा? आइए जानते हैं इसका पूरा जवाब

क्या है 'मास्टरस्ट्रोक' का असली मकसद?

सबसे पहले आपको बता दें कि अभी चंडीगढ़ का प्रशासन एक अनूठी व्यवस्था के तहत पंजाब के राज्यपाल द्वारा किया जाता है. यह एक ऐसी व्यवस्था थी जो अस्थायी होने के बाद भी चडीगढ़ पर पंजाब के पैरेंटल दावे और प्रशासनिक प्रभाव को बनाए रखती है. लेकिन प्रस्तावित 131वां संशोधन चंडीगढ़ को उन केंद्र शासित प्रदेशों की लिस्ट में शामिल कर देगा जिनके लिए राष्ट्रपति सीधे रेगुलेशन्स बना सकते हैं.

स्वतंत्र प्रशासक की नियुक्ति का रास्ता साफ

इस विधेयक के पारित होते ही राष्ट्रपति के पास चंडीगढ़ के लिए एक स्वतंत्र प्रशासक (Chief Secretary/Administrator) नियुक्त करने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा. इससे पहले भी साल 2016 में केंद्र ने संक्षिप्त रूप से इसको लेकर प्रयास किया था. इससे राज्यपाल का प्रशासनिक कंट्रोल लगभग खत्म हो जाएगा और केंद्र का नियंत्रण सीधा और मजबूत हो जाएगा.

पंजाब सरकार का नहीं रहेगा कोई हस्तक्षेप

संविधान के अनुच्छेद 240 राष्ट्रपति को ऐसे नियम बनाने की शक्ति प्रदान करता है जो संसद द्वारा बनाए गए कानून के बराबर ही मान्य होते हैं. इसका मतलब है कि चंडीगढ़ के प्रशासन, नीतियों और कर्मचारियों से जुड़े हुए सभी जरूरी निर्णय दिल्ली से सीधे लिए जाएंगे पंजाब सरकार की सहमति या राय की जरूरत खत्म हो जाएगी.

प्रशासनिक एकता का अंत

अभी चंडीगढ़ में कई महत्वपूर्ण पदों पर पंजाब कैडर के अधिकारियों की नियुक्ति होती है. एक स्वतंत्र प्रशासक के आने से केंद्र दूसरे कैडरों से भी अधिकारियों की नियुक्ति कर सकता है जिससे चंडीगढ़ के प्रशासन में पंजाब का प्रशासनिक और सांस्कृतिक प्रभाव भी समाप्त हो जाएगा.

हस्तांतरण की मांग हो जाएगी खत्म

पंजाब सरकार काफी समय से चंडीगढ़ को पूरी तरह से राज्य को हस्तांतरित करने की मांग कर रहा है. इसका वादा राजीव-लोंगोवाल समझौते (1985) सहित कई समझौतों में किया गया था. इस नए विधेयक से चंडीगढ़ को एक स्थायी विधायिका-विहीन यूटी का दर्जा मिल जाएगा, जिससे भविष्य में इस पर पंजाब का दावा कानूनी और राजनीतिक रूप से अत्यधिक मुश्किल हो जाएगा.

राजनीतिक नेताओं का डर

SAD अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने इसको लेकर चिंता व्यक्त की है कि यह विधेयक चंडीगढ़ को पंजाब के प्रशासनिक कंट्रोल को स्थायी रूप से हटाने की कोशिश है. वहीं AAP संयोजक अरविंद केजरीवाल का कहना है कि यह पंजाब के संवैधानिक अधिकारों को छीनने का प्रयास है.

अभी कोई इरादा नहीं-गृह मंत्रालय ने दिया बयान

गृह मंत्रालय ने रविवार को कहा कि केंद्र सरकार का संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में चंडीगढ़ प्रशासन पर कोई विधेयक पेश करने का कोई इरादा नहीं है. यह प्रस्ताव चंडीगढ़ के लिए केंद्र की कानून बनाने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए है और यह अभी भी केंद्र सरकार के पास विचाराधीन है. साथ ही कहा कि प्रस्ताव पर अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है.

इसके साथ ही गृह मंत्रालय ने प्रस्ताव में क्या शामिल हो सकता है या क्या नहीं यह स्पष्ट करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य चंडीगढ़ के शासन या प्रशासनिक ढांचे में बदलाव करना नहीं है.

