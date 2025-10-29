'केंद्र सरकार के कर्मचारियों का डेटा चीन चला गया...भारत की हर गली उसे पता है', टेक टाइकून का बड़ा दावा

HCL Co-Founder Ajay Chaudhary Interview: एक जाने माने टेक टाइकून ने दावा किया है कि चीन की पहुंच भारत सरकार के ऑफिसेज तक है. दो साल पहले की एक जांच के बारे में उन्होंने बताया कि सारा डेटा चीन चला गया था. आगे भारत में मैन्युफैक्चरिंग के सवाल पर बोले कि ये सब स्क्रूड्राइविंग टेक्नॉलजी है.
HCL के को-फाउंडर अजय चौधरी ने सनसनीखेज खुलासा किया है. उन्होंने बताया कि आज आप अपने आसपास जो भी प्रोडक्ट देख रहे हैं उसमें चाइनीज चिप है. चौधरी ने कहा कि जब मोदी जी सत्ता में आए तो उन्होंने कहा कि मैं सभी केंद्र सरकार के दफ्तरों में अटेंडेंस मशीन चाहता हूं. मशीन लगी तो उनमें से हर एक अटेंडेंस मशीन चाइनीज थी. सबमें चाइनीज चिप लगी हुई थी. दो साल पहले जो चीज पता चली वो सबसे ज्यादा हैरान करने वाली थी.
हां, HCL के सह-संस्थापक ने बताया कि दो साल पहले एक खुफिया एजेंसी को इस तरफ ध्यान देने को कहा गया. एजेंसी ने पता लगाया कि सारा डेटा चीन जा चुका है. एएनआई को दिए इंटरव्यू में चौधरी ने यह भी बताया कि देश के सारे सीसीटीवी... सारी गलियां चीन को आज के समय में पता हैं क्योंकि हर सीसीटीवी में चाइनीज चिप फिट की गई है.
उन्होंने कहा कि हमारे पास अपना एक भी भारतीय फोन नहीं है. बहुत खराब बात है. पत्रकार ने जब यह कहा कि फोन तो यहां मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो एचसीएल के टॉप अधिकारी ने कहा कि वो मैन्युफैक्चिरिंग भी सब नॉन-सेंस बात है.
मैन्युफैक्चरिंग पर बड़ा दावा
चौधरी ने मैन्युफैक्चरिंग पर साफ कहा कि वो सब स्क्रू-ड्राइवर टेक्नॉलजी है. जब कोई एपल फोन या सैमसंग फोन भारत में बनाया जाता है तो किट्स चीन से आती है, यहां उसके सिर्फ स्क्रू लगाए जाते हैं और भेज दिया जाता है.
आगे चौधरी से पूछा गया कि स्वदेशी भारतीय टेक प्रोडक्ट्स को ग्लोबल बनाने में भारत सरकार का रोल क्या होना चाहिए? उन्हें कैसी मदद मिलनी चाहिए? उन्होंने कहा कि सरकार की सारी डिमांड को भारतीय कंपनियों को देना चाहिए. चीन का सारा टेलिकॉम बिजनस हुआवे को दिया गया है. इस कंपनी को चीन सरकार ने क्रेडिट लिमिट दे रखा है. आगे जब कहा गया कि भारत में इस स्टेज पर कौन सी कंपनी ऐसा कर सकती है, तो बोले कि कोई नहीं क्योंकि सरकार इस तरह से किसी को सपोर्ट नहीं करती है.
रेयर अर्थ पर दिया चीन को चौंकाने वाला प्लान
रेयर अर्थ को आज का नया सोना माना जा रहा है. चौधरी ने कहा कि आज के समय में दुनिया का 90 प्रतिशत रेयर अर्थ चीन के कंट्रोल में है और उसका वे हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं. उन्होंने आगे कहा कि बहुत से ई-वेस्ट में रेयर अर्थ है तो हमें क्या करना चाहिए. हमें सारे ई-वेस्ट को रेयर अर्थ मटैरियल में कन्वर्ट करना चाहिए. कई टन तैयार किया जा सकता है. इससे होगा ये कि हमारी 30 से 40 प्रतिशत जरूरतें ई-वेस्ट से पूरी हो जाएंगी.
