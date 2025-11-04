Advertisement
trendingNow12987796
Hindi Newsदेश

आधी रात में अर्जी, सुबह फटकार! CJI गवई ने क्यों कहा- सरकार मेरी बेंच से बचना चाहती है

Supreme Court: चीफ जस्टिस बीआर गवई ने सोमवार को एक मामले पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार की उस अर्जी पर फटकार लगा दी, सुनवाई से कुछ देर पहले ही आधी रात को दाखिल की गई थी. साथ ही BR गवई की बेंच ने मांग को भी खारिज कर दिया. 

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Nov 04, 2025, 12:45 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

आधी रात में अर्जी, सुबह फटकार! CJI गवई ने क्यों कहा- सरकार मेरी बेंच से बचना चाहती है

CJI BR Gavai: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार पर बड़ी टिप्पणी की. सरकार ने अचानक यह मांग की कि ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को पांच जजों की बैंच के पास भेजा जाए. यह मांग सुनवाई के बीच में और वह भी आधी रात में दाखिल एक अर्जी के जरिए की गई थी. अदालत ने इस रवैये को न्यायालय की कार्यप्रणाली के साथ खिलवाड़ करार दिया है.

मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी. कोर्ट ने साफ कहा कि उसने याचिकाकर्ताओं की दलीलें पूरी तरह सुन ली थीं और अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि की मांग पर ही सुनवाई को कुछ समय के लिए स्थगित किया गया था ताकि वे अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता में शामिल हो सकें लेकिन जब उन्होंने वापसी के बाद यह कहा कि यह मामला संविधान पीठ को भेजा जाना चाहिए तो अदालत ने इसे अनुचित बताया.

बेंच से बचना चाहती है सरकार

TOI के मुताबिक मुख्य न्यायाधीश गवई ने टिप्पणी की,'हम उम्मीद नहीं करते कि भारत सरकार इस तरह की रणनीति अपनाएगी. यह बेहद चौंकाने वाला है कि जब याचिकाकर्ताओं की बहस पूरी हो चुकी है तब केंद्र सरकार आधी रात को अर्जी दाखिल कर रही है. निर्धारित सुनवाई से पहले आधी रात को आवेदन दायर करके बेंच से बचने की कोशिश लगती है.' (क्योंकि CJI 23 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं). उन्होंने यह भी कहा कि अगर अदालत को खुद लगेगा कि यह मामला पांच जजों की बेंच को भेजे जाने योग्य है तो वह खुद ही यह फैसला करेगी.

Add Zee News as a Preferred Source

जवाब में क्या बोले अटॉर्नी जनरल

सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल ने सफाई दी कि सरकार का मकसद अदालत से बचना नहीं था, बल्कि उन्होंने यह मांग इसलिए की क्योंकि इस केस में ऐसे संवैधानिक सवाल उठते हैं जिन पर सिर्फ एक बड़ी बेंच फैसला कर सकती है. उनका कहना था कि ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट से जुड़ा यह मामला संविधान की व्याख्या और संसद की विधायी शक्तियों की सीमाओं से संबंधित है. हालांकि CJI ने कहा,'अगर यदि हम तर्कों पर गौर करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि मामले में कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल हैं, जिसके लिए 5 जजों की बेंच को संदर्भित करने की आवश्यकता है, तो हम ऐसा करेंगे.'

सरकार अर्जी में क्या कहा?

केंद्र सरकार की अर्जी में कहा गया था कि इस केस में यह तय किया जाना जरूरी है कि क्या सुप्रीम कोर्ट संसद को किसी कानून को विशेष ढंग से बनाने का निर्देश दे सकती है या नहीं. साथ ही यह भी पूछा गया कि क्या इस तरह का निर्देश 'सेपरेशन ऑफ पावर' यानी कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के अलग-अलग अधिकारों के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं होगा.

सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की अर्जी

हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के इस तर्क को फिलहाल स्वीकार नहीं किया और कहा कि जब बहस पूरी हो चुकी है, तब इस तरह की देर से दायर अर्जी अदालत की प्रक्रिया को प्रभावित करती है. मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि यह बदकिस्मती है कि सरकार ने ऐसा कदम उठाया, खासकर तब जब वे खुद रिटायरमेंट के करीब हैं. अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई 7 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Tahir Kamran

Zee News में देश-विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. पत्रकारिता की रहगुज़र पर क़दम रखते हुए 2015 में एक उर्दू अख़बार से सफ़र का आग़ाज़ किया. उर्दू में दिलचस्पी और अल्फ़ाज़ क...और पढ़ें

TAGS

Supreme Court

Trending news

आधी रात में अर्जी, सुबह फटकार! CJI ने क्यों कहा- सरकार मेरी बेंच से बचना चाहती है
Supreme Court
आधी रात में अर्जी, सुबह फटकार! CJI ने क्यों कहा- सरकार मेरी बेंच से बचना चाहती है
जवानों पर चली गोली... खांपी में सेना ने दिखाया तांडव, 4 आतंकी तत्काल ढेर, सर्च जारी
Manipur
जवानों पर चली गोली... खांपी में सेना ने दिखाया तांडव, 4 आतंकी तत्काल ढेर, सर्च जारी
करूर हादसे ने एक्टर विजय को दिया सबक, जनता की रक्षा के लिए लॉन्च करेंगे 'थोंडर अनी'
Tamil Nadu Stampede
करूर हादसे ने एक्टर विजय को दिया सबक, जनता की रक्षा के लिए लॉन्च करेंगे 'थोंडर अनी'
जिंदा है कसाब का दोस्त जुंदाल जिसने मुंबई हमलावरों को सिखाई थी हिंदी, अब बड़ा अपडेट
2008 mumbai attack
जिंदा है कसाब का दोस्त जुंदाल जिसने मुंबई हमलावरों को सिखाई थी हिंदी, अब बड़ा अपडेट
बारिश ने चौपट की फसल, सरकार से मिले बस 2 रुपये, मुआवजे के नाम पर किसान के साथ मजाक
maharashtra farmer
बारिश ने चौपट की फसल, सरकार से मिले बस 2 रुपये, मुआवजे के नाम पर किसान के साथ मजाक
विपक्ष को भा रहा योगी मॉडल! स्टूडेंट से रेप करने वालों को पुलिस ने पैर में मारी गोली
tamilnadu news
विपक्ष को भा रहा योगी मॉडल! स्टूडेंट से रेप करने वालों को पुलिस ने पैर में मारी गोली
पाक के परमाणु परीक्षण का भारत देगा जबरा जवाब, हाइड्रोजन बम के नाम से मुनीर को पसीना!
india pakistan news
पाक के परमाणु परीक्षण का भारत देगा जबरा जवाब, हाइड्रोजन बम के नाम से मुनीर को पसीना!
वो पीछे से बोला हेलो मैडम... और करने लगा 'मास्टरबेट', बेंगलुरु की महिला की आपबीती
Bengaluru
वो पीछे से बोला हेलो मैडम... और करने लगा 'मास्टरबेट', बेंगलुरु की महिला की आपबीती
अस्पताल गईं महिलाओं के 50000 प्राइवेट वीडियो लीक, पोर्न साइट पर अपलोड; ले रहे पैसा
Private Video
अस्पताल गईं महिलाओं के 50000 प्राइवेट वीडियो लीक, पोर्न साइट पर अपलोड; ले रहे पैसा
भयंकर ठंड- बारिश का कहर, जानें कहां जीवन होगा अस्त-व्यस्त? 4-7 नवंबर तक मौसम का हाल
Monsoon
भयंकर ठंड- बारिश का कहर, जानें कहां जीवन होगा अस्त-व्यस्त? 4-7 नवंबर तक मौसम का हाल