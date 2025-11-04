आधी रात में अर्जी, सुबह फटकार! CJI गवई ने क्यों कहा- सरकार मेरी बेंच से बचना चाहती है

CJI BR Gavai: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार पर बड़ी टिप्पणी की. सरकार ने अचानक यह मांग की कि ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को पांच जजों की बैंच के पास भेजा जाए. यह मांग सुनवाई के बीच में और वह भी आधी रात में दाखिल एक अर्जी के जरिए की गई थी. अदालत ने इस रवैये को न्यायालय की कार्यप्रणाली के साथ खिलवाड़ करार दिया है.

मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी. कोर्ट ने साफ कहा कि उसने याचिकाकर्ताओं की दलीलें पूरी तरह सुन ली थीं और अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि की मांग पर ही सुनवाई को कुछ समय के लिए स्थगित किया गया था ताकि वे अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता में शामिल हो सकें लेकिन जब उन्होंने वापसी के बाद यह कहा कि यह मामला संविधान पीठ को भेजा जाना चाहिए तो अदालत ने इसे अनुचित बताया.

बेंच से बचना चाहती है सरकार

TOI के मुताबिक मुख्य न्यायाधीश गवई ने टिप्पणी की,'हम उम्मीद नहीं करते कि भारत सरकार इस तरह की रणनीति अपनाएगी. यह बेहद चौंकाने वाला है कि जब याचिकाकर्ताओं की बहस पूरी हो चुकी है तब केंद्र सरकार आधी रात को अर्जी दाखिल कर रही है. निर्धारित सुनवाई से पहले आधी रात को आवेदन दायर करके बेंच से बचने की कोशिश लगती है.' (क्योंकि CJI 23 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं). उन्होंने यह भी कहा कि अगर अदालत को खुद लगेगा कि यह मामला पांच जजों की बेंच को भेजे जाने योग्य है तो वह खुद ही यह फैसला करेगी.

जवाब में क्या बोले अटॉर्नी जनरल

सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल ने सफाई दी कि सरकार का मकसद अदालत से बचना नहीं था, बल्कि उन्होंने यह मांग इसलिए की क्योंकि इस केस में ऐसे संवैधानिक सवाल उठते हैं जिन पर सिर्फ एक बड़ी बेंच फैसला कर सकती है. उनका कहना था कि ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट से जुड़ा यह मामला संविधान की व्याख्या और संसद की विधायी शक्तियों की सीमाओं से संबंधित है. हालांकि CJI ने कहा,'अगर यदि हम तर्कों पर गौर करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि मामले में कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल हैं, जिसके लिए 5 जजों की बेंच को संदर्भित करने की आवश्यकता है, तो हम ऐसा करेंगे.'

सरकार अर्जी में क्या कहा?

केंद्र सरकार की अर्जी में कहा गया था कि इस केस में यह तय किया जाना जरूरी है कि क्या सुप्रीम कोर्ट संसद को किसी कानून को विशेष ढंग से बनाने का निर्देश दे सकती है या नहीं. साथ ही यह भी पूछा गया कि क्या इस तरह का निर्देश 'सेपरेशन ऑफ पावर' यानी कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के अलग-अलग अधिकारों के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं होगा.

सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की अर्जी

हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के इस तर्क को फिलहाल स्वीकार नहीं किया और कहा कि जब बहस पूरी हो चुकी है, तब इस तरह की देर से दायर अर्जी अदालत की प्रक्रिया को प्रभावित करती है. मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि यह बदकिस्मती है कि सरकार ने ऐसा कदम उठाया, खासकर तब जब वे खुद रिटायरमेंट के करीब हैं. अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई 7 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी.