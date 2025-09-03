CAA पर केंद्र सरकार की नरमी, भारत में बैगर पासपार्ट रह सकेंगे पाकिस्तान समेत इन 3 देशों से आए लोग, बस एक शर्त

केंद्र सरकार ने सीएए कट ऑफ बढ़ा दिया है. इसके साथ ही अगर कोई व्यक्ति धार्मिक प्रताड़ना की वजह से 31 दिसंबर 2024 तक भारत आ गया है, तो बगैर पासपोर्ट या वीजा के भी वो भारत में रह सकता है.
Trending Photos
नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) पर गृह मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला लिया है. इसके तहत अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से धार्मिक प्रताड़ना के कारण भारत आए अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों को फायदा होगा.
सीएए को लेकर काफी समय से लोगों में नाराजगी थी. लंबे समय से भारत में शरण लिए लोगों में यह डर था कि उन्हें कागज न दिखाने पर देश से बाहर कर दिया जाएगा. लेकिन केंद्र सरकार के हालिया फैसल से कई लोगों को राहत मिलेगी. इसके तहत जो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई 31 दिसंबर 2024 तक भारत आ गए हैं, उन्हें बिना पासपार्ट और दस्तावेज के भी भारत में रहने की अनुमति दी जाएगी.
इसे भी पढ़ें- हमसे है जमाना सारा...टैरिफ पॉलिसी के लिए ट्रंप ने खुद को दी शाबाशी, कहा- मैंने 7 युद्ध सुलझाए
CAA के तहत क्या है नियम?
नागरिकता (संशोधन) अधिनियम जो पिछले साल लागू हुआ था, उसमें यह प्रावधान है कि जो लोग 31 दिसंबर 2014 तक भारत आ चुके हैं, उन्हें भारतीय नागरिकता दी जाएगी.
नए आदेश में क्या कहा गया है?
अब गृह मंत्रालय ने इमिग्रेशन और फॉरेनर्स एक्ट, 2025 के तहत एक नया आदेश जारी किया है. इसके अनुसार, अगर कोई व्यक्ति जो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई है और अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान से धार्मिक प्रताड़ना के कारण 31 दिसंबर 2024 तक भारत में शरण लेने आया है, चाहे उसके पास वैध पासपोर्ट/वीजा हो या न हो, या उसके दस्तावेज की वैधता खत्म हो गई हो, उसे भारत में रहने की छूट दी जाएगी. इसके अलावा सरकार ने नेपाल और भूटान से आए लोगों के लिए पासपोर्ट की छूट को बरकरार रखा है.
इस फैसले से किसे होगा फायदा?
इस फैसले से उन हजारों लोगों को राहत मिलेगी. खासकर पाकिस्तान से आए हिंदुओं को जो 2014 के बाद भारत आए और जिनके पास वैध दस्तावेज नहीं हैं या उनके दस्तावेज की मियाद खत्म हो चुकी है.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.