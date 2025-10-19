Advertisement
इन 2 बड़े बाढ़ पीड़ित राज्यों के लिए 1950.80 करोड़ रुपये मंजूर, क्रेंद सरकार का अहम फैसला

कर्नाटक और महाराष्ट्र के लिए केंद्र सरकार ने बाढ़ राहत का ऐलान किया है. इन राज्यों के पीड़ितों की मदद की जानकारी गृह मंत्री अमित शाह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए दी है. 

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Oct 19, 2025, 11:11 PM IST
इन 2 बड़े बाढ़ पीड़ित राज्यों के लिए 1950.80 करोड़ रुपये मंजूर, क्रेंद सरकार का अहम फैसला

Flood Relief Fund for Karnataka and Maharashtra: केंद्र सरकार ने 2025-26 के लिए कर्नाटक और महाराष्ट्र को स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड (SDRF) की दूसरी किस्त के तौर पर ₹1,950.80 करोड़ की अग्रिम राशि जारी करने को मंजूरी दे दी है. टोटल फंड में से, 384.40 करोड़ रूपये कर्नाटक को और 1,566.40 करोड़ रूपये महाराष्ट्र को साउथ-वेस्ट मानसून के दौरान भारी बारिश और बाढ़ से प्रभावित लोगों को तुरंत राहत देने के लिए आवंटित किए गए हैं.

कितनी धनराषि मिली?
गृह मंत्रालय के मुताबिक, पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) के मार्गदर्शन में, केंद्र बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने से प्रभावित राज्यों की सहायता के लिए कमिटेड है. इस साल अब तक, सरकार ने एसडीआरएफ के तहत 27 राज्यों को 13,603.20 करोड़ रूपये और नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड (NDRF) के तहत 15 राज्यों को 2,189.28 करोड़ रूपये जारी किए हैं. इसके अलावा,  स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फंड (SDMF) से 4,571.30 करोड़ रूपये और नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड (SDMF) से 372.09 करोड़ रूपये जारी किए गए हैं.

गृह मंत्री ने किया ऐलान
अमित शाह ने 'एक्स' पर एक पोस्ट के जरिए केंद्र के सहयोग की पुष्टि करते हुए कहा कि मोदी सरकार आपदाओं और उसके बाद के वक्त में नागरिकों के साथ खड़ी है. उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि ये धनराशि दोनों राज्यों में बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए होगी.

इन राज्यों को भी मदद
इससे पहले, केंद्र ने फायर सर्विसेज के आधुनिकीकरण के लिए एनडीआरएफ के तहत असम और गुजरात के लिए 707.97 करोड़ रूपये और हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान के लिए ₹903.67 करोड़ मंजूर किए थे. मंत्रालय ने दोहराया कि केंद्र सरकार देश भर में समय पर बचाव और राहत अभियान सुनिश्चित करने के लिए एनडीआरएफ (NDRF), सेना (Army) और वायु सेना (Air Force) सहित सभी रसद और वित्तीय सहायता देना जारी रखे हुए है.

(इनपुट-एएनआई)
 

Shariqul Hoda

