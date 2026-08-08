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वकीलों की खुली किस्मत, देश के 4 हाई कोर्ट्स में बनाए गए 'मी-लॉर्ड! कॉलेजियम की सिफारिश पर 30 नियुक्तियों का एलान

High Court Judge New Appointments: सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने देश की 4 हाई कोर्टों में 30 जजों की नियुक्ति की घोषणा की है. ये नियुक्तियां मद्रास, कोलकाता, कर्नाटक और एमपी हाई कोर्ट के लिए की गई हैं. जज बनाए गए लोगों में अधिकतर प्रैक्टिशनर वकील हैं.

Written ByDevinder Kumar
Published: Aug 08, 2026, 02:37 AM IST|Updated: Aug 08, 2026, 02:45 AM IST
वकीलों की खुली किस्मत, देश के 4 हाई कोर्ट्स में बनाए गए 'मी-लॉर्ड! कॉलेजियम की सिफारिश पर 30 नियुक्तियों का एलान

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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