वकीलों की खुली किस्मत, देश के 4 हाई कोर्ट्स में बनाए गए 'मी-लॉर्ड! कॉलेजियम की सिफारिश पर 30 नियुक्तियों का एलान

केंद्र की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, तमिलनाडु में पांच वकीलों- गोविंदराजन कृष्णस्वामी, रजनीश पथियिल, रमेश नटराजन, जीके मुथुकुमार और रामकृष्णन राजेश विवेकानंदन को मद्रास हाई कोर्ट का जज नियुक्त किया गया है. जबकि दस अन्य लोगों को कोर्ट का अतिरिक्त जज नियुक्त किया गया है. इनमें वकील रवीकुमार शंकरनारायणन, दिलीप कुमार नागराजन और एलप्पन मनोहरन शामिल हैं. इसके साथ ही न्यायिक अधिकारी डॉ पी मुरुगन, एमडी सुमति, एस एली, सी तिरुमंगल, षणमुगम कार्तिकेयन, मुरुगेसन बालूचामी और एन गुनासेकरन भी शामिल हैं.