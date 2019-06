PM-किसान योजना: केंद्र ने राज्यों से किसानों के नामांकन की गति तेज करने को कहा

नई दिल्ली: कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गुरुवार को विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से पीएम-किसान योजना के तहत सभी पात्र किसानों के पंजीकरण के काम में तेजी लाने को कहा. इस योजना के तहत कुल 87,000 करोड़ रुपये की राशि शिशवर्ष के दौरान तीन समान किस्तों में किसानों के खाते में कुल 6,000 रुपये का समय पर ट्रांसफर की जाएगी.

राज्य के कृषि मंत्रियों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में, तोमर ने राज्य सरकारों से अगले 100 दिनों के भीतर किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत एक करोड़ किसानों को अपने दायरे में लाने के लिए गाँव-स्तरीय अभियान आयोजित करने के लिए कहा.

मोदी के नेतृत्व में दूसरी बार बनी राजग सरकार ने प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम-केएसएएन) का दायरा बढ़ाया गया है. आय सहायता योजना की शुरुआत लोकसभा चुनाव से ठीक पहले की गई थी. इसमें सभी 14.5 करोड़ किसानों को उनके जोत के आकार पर गौर किए बिना सहायता राशि दी जाएगी. योजना के तहत पात्र किसानों को तीन समान किस्तों (प्रत्येक 2000 रुपये) में 6,000 रुपये प्रति वर्ष दिए जाते हैं.

During the VC with state #Agriculture Ministers, I apprised them of the progress and road ahead of the Government’s flagship schemes - #PMKisan, Pradhan Mantri Kisan Pension Yojana and #KisanCreditCard so that the benefit of these schemes reach eligible #Farmers. pic.twitter.com/ZwOwukJGCH

