CDS के रूप में 2026 तक बने रहेंगे जनरल अनिल चौहान, सरकार ने दी मंजूरी

CDS General Anil Chauhan: भारत सरकार ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल अनिल चौहान का कार्यकाल बढ़ा दिया है. अब वे 30 मई 2026 तक या फिर नए आदेश आने तक इस पद पर बने रहेंगे. 24 सितंबर 2025 को जारी आदेश में कैबिनेट की अपॉइंटमेंट्स कमेटी (ACC) ने उनके कार्यकाल को बढ़ाने की मंजूरी दी. जनरल चौहान सरकार के रक्षा मामलों के विभाग (Department of Military Affairs) के सचिव के रूप में भी काम करते रहेंगे.

जनरल अनिल चौहान को 28 सितंबर 2022 को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) बनाया गया था. उनकी नियुक्ति तीन साल के लिए हुई थी और 30 सितंबर को उनका कार्यकाल पूरा होने वाला था. लेकिन अब सरकार ने उनका कार्यकाल बढ़ाकर अगले साल 30 मई तक कर दिया है.

Government has approved the extension of service of General Anil Chauhan as Chief of Defence Staff (#CDS) & Secretary, Department of Military Affairs, upto 30th May 2026, or until further orders, whichever is earlier. — Ministry of Defence, Government of India (@SpokespersonMoD) September 24, 2025

जनरल चौहान कई अहम पदों पर संभाल चुके हैं जिम्मेदारी

वे 1981 में भारतीय सेना में कमीशन हुए थे और अपने शानदार करियर में कई अहम जिम्मेदारियां निभाईं. उत्कृष्ट सेवाओं के लिए उन्हें परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया है. अपने करियर में जनरल चौहान ने कई महत्वपूर्ण पद संभाले. इनमें नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल (NSC) के सैन्य सलाहकार, ईस्टर्न आर्मी कमांडर और डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस (DGMO) जैसे पद शामिल हैं.

ऑपरेशन सिंदूर

ऑपरेशन सिंदूर में तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल का श्रेय जनरल अनिल चौहान को ही दिया जाता है. जनरल चौहान 1981 में भारतीय सेना में शामिल हुए थे और अपने करियर में कई अहम कमान और स्टाफ पदों पर काम किया है. मई महीने में हुए ऑपरेशन सिंदूर में तीनों सेनाओं ने जिस तरह समन्वय दिखाया, उसकी सराहना CDS चौहान को मिली. फिलहाल वे तीनों सेनाओं के एकीकरण पर भी काम कर रहे हैं, जिसे बहुत अहम माना जा रहा है.