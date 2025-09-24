CDS के रूप में 2026 तक बने रहेंगे जनरल अनिल चौहान, सरकार ने दी मंजूरी
Advertisement
trendingNow12935440
Hindi Newsदेश

CDS के रूप में 2026 तक बने रहेंगे जनरल अनिल चौहान, सरकार ने दी मंजूरी

CDS Anil Chauhan: केंद्र ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) के रूप में जनरल अनिल चौहान का कार्यकाल 30 मई, 2026 तक या अगले आदेश तक बढ़ा दिया है. 24 सितंबर, 2025 को जारी एक आदेश में कैबिनेट की नियुक्ति समिति (एसीसी) ने जनरल चौहान के सेवा विस्तार को मंजूरी दे दी.

 

Written By  Md Amjad Shoab|Last Updated: Sep 24, 2025, 10:25 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

CDS के रूप में 2026 तक बने रहेंगे जनरल अनिल चौहान, सरकार ने दी मंजूरी

CDS General Anil Chauhan: भारत सरकार ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल अनिल चौहान का कार्यकाल बढ़ा दिया है. अब वे 30 मई 2026 तक या फिर नए आदेश आने तक इस पद पर बने रहेंगे. 24 सितंबर 2025 को जारी आदेश में कैबिनेट की अपॉइंटमेंट्स कमेटी (ACC) ने उनके कार्यकाल को बढ़ाने की मंजूरी दी. जनरल चौहान सरकार के रक्षा मामलों के विभाग (Department of Military Affairs) के सचिव के रूप में भी काम करते रहेंगे.

जनरल अनिल चौहान को 28 सितंबर 2022 को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) बनाया गया था. उनकी नियुक्ति तीन साल के लिए हुई थी और 30 सितंबर को उनका कार्यकाल पूरा होने वाला था. लेकिन अब सरकार ने उनका कार्यकाल बढ़ाकर अगले साल 30 मई तक कर दिया है. 

जनरल चौहान कई अहम पदों पर संभाल चुके हैं जिम्मेदारी

वे 1981 में भारतीय सेना में कमीशन हुए थे और अपने शानदार करियर में कई अहम जिम्मेदारियां निभाईं. उत्कृष्ट सेवाओं के लिए उन्हें परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया है. अपने करियर में जनरल चौहान ने कई महत्वपूर्ण पद संभाले. इनमें नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल (NSC) के सैन्य सलाहकार, ईस्टर्न आर्मी कमांडर और डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस (DGMO) जैसे पद शामिल हैं.

ऑपरेशन सिंदूर

ऑपरेशन सिंदूर में तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल का श्रेय जनरल अनिल चौहान को ही दिया जाता है. जनरल चौहान 1981 में भारतीय सेना में शामिल हुए थे और अपने करियर में कई अहम कमान और स्टाफ पदों पर काम किया है. मई महीने में हुए ऑपरेशन सिंदूर में तीनों सेनाओं ने जिस तरह समन्वय दिखाया, उसकी सराहना CDS चौहान को मिली. फिलहाल वे तीनों सेनाओं के एकीकरण पर भी काम कर रहे हैं, जिसे बहुत अहम माना जा रहा है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Md Amjad Shoab

मोहम्मद अमजद शोएब पूर्णिया से निकलकर दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. वे जर्नलिज्म में पोस्ट ग्रेजुएट हैं. देश की सियासत, इतिहास और साहित्य में गहरी रुचि रखते हैं. अमजद निष्पक्षता और ईमानदारी के स...और पढ़ें

TAGS

General Anil ChauhanCDS

Trending news

CDS के रूप में 2026 तक बने रहेंगे जनरल अनिल चौहान, सरकार ने दी मंजूरी
General Anil Chauhan
CDS के रूप में 2026 तक बने रहेंगे जनरल अनिल चौहान, सरकार ने दी मंजूरी
'बेटी की कमाई पर मायके या ससुराल, किसका हक़?' SC में उठा सवाल तो जजों ने लिया फैसला
Supreme Court news in hindi
'बेटी की कमाई पर मायके या ससुराल, किसका हक़?' SC में उठा सवाल तो जजों ने लिया फैसला
'ये नजारा कश्मीर घाटी का नहीं, बल्कि...', लद्दाख प्रदर्शन पर क्या बोलीं महबूबा?
Mehbooba Mufti
'ये नजारा कश्मीर घाटी का नहीं, बल्कि...', लद्दाख प्रदर्शन पर क्या बोलीं महबूबा?
मॉनसून विदाई से पहले भारी बारिश के आसार, 27 सितंबर से गरजने शुरू हो जाएंगे बादल
weather update
मॉनसून विदाई से पहले भारी बारिश के आसार, 27 सितंबर से गरजने शुरू हो जाएंगे बादल
पहली बार 'महाराज' पर सवार होंगी 'महामहिम', दर्शनों के लिए जाएंगी मथुरा-वृंदावन
president draupadi murmu
पहली बार 'महाराज' पर सवार होंगी 'महामहिम', दर्शनों के लिए जाएंगी मथुरा-वृंदावन
मान कैबिनेट ने पंजाब में कारोबार को बढ़ावा देने के लिए कई अहम पहलकदमियों पर मुहर
Bhagwant Mann
मान कैबिनेट ने पंजाब में कारोबार को बढ़ावा देने के लिए कई अहम पहलकदमियों पर मुहर
'कश्मीर तब अफगानिस्तान का हिस्सा था...महाराजा रणजीत सिंह ने इस मस्जिद को दिया सोना'
Former MP Tarlochan Singh
'कश्मीर तब अफगानिस्तान का हिस्सा था...महाराजा रणजीत सिंह ने इस मस्जिद को दिया सोना'
खत्म हुआ इंतजार, CBSE ने जारी की टेंटेटिव डेटशीट, कब से होगी 10वीं-12वीं की परीक्षा?
CBSE Exam 2026
खत्म हुआ इंतजार, CBSE ने जारी की टेंटेटिव डेटशीट, कब से होगी 10वीं-12वीं की परीक्षा?
पहले तो खूब जश्न मनाया था... लद्दाख में छात्रों के हिंसक प्रदर्शन पर आया CM का जवाब
Ladakh Protest
पहले तो खूब जश्न मनाया था... लद्दाख में छात्रों के हिंसक प्रदर्शन पर आया CM का जवाब
पहलगाम हमले में मिली बड़ी कामयाबी, आतंकियों के मददगार को पुलिस ने दबोचा
Pahalgam attack
पहलगाम हमले में मिली बड़ी कामयाबी, आतंकियों के मददगार को पुलिस ने दबोचा
;