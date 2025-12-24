अरावली विवाद में मोदी सरकार का बड़ा फैसला, नई माइनिंग लीज पर लगाई रोक; राज्यों को फरमान

केंद्र सरकार ने अरावली पहाड़ियों के संरक्षण को लेकर एक अहम फैसला लिया है. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) ने अरावली से जुड़े सभी राज्यों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि अरावली क्षेत्र में अब किसी भी तरह की नई खनन लीज नहीं दी जाएगी. यह प्रतिबंध गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैली पूरी अरावली पर्वत श्रृंखला पर समान रूप से लागू होगा. सरकार का कहना है कि इस कदम का मुख्य उद्देश्य अरावली में लंबे समय से जारी अवैध और अनियंत्रित खनन पर पूरी तरह रोक लगाना है. साथ ही, अरावली पहाड़ियों को एक सतत और प्राकृतिक भू-आकृति के रूप में संरक्षित करना भी इस फैसले की बड़ी वजह है.

विशेषज्ञों के अनुसार, अरावली का संरक्षण न केवल पर्यावरण संतुलन के लिए जरूरी है, बल्कि यह भूजल संरक्षण, जैव विविधता और आसपास के इलाकों की जलवायु पर भी सकारात्मक असर डालेगा. अरावली पहाड़ियां दिल्ली-एनसीआर के पर्यावरण संतुलन की रीढ़ मानी जाती हैं. ये पहाड़ियां न सिर्फ हवा को शुद्ध रखने में मदद करती हैं, बल्कि पश्चिमी रेगिस्तान के फैलाव को रोकने, भूजल स्तर को रिचार्ज करने और समृद्ध जैव विविधता के संरक्षण में भी अहम भूमिका निभाती हैं. बढ़ते शहरीकरण और औद्योगिक दबाव के बीच अरावली क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर चिंता लगातार बढ़ रही है. इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने अरावली पहाड़ियों के दीर्घकालिक संरक्षण और पुनर्जीवन के लिए अपनी पूरी प्रतिबद्धता दोहराई है. सरकार का कहना है कि पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास और भविष्य की पीढ़ियों की सुरक्षा के लिए अरावली क्षेत्र को बचाना प्राथमिकता है.

सरकार ने लगाई खनन के लिए नई लीज पर रोक

अरावली पर्वत श्रृंखला के पूरे इलाके में अब कोई भी नई खनन लीज जारी नहीं की जाएगी. यह अहम फैसला क्षेत्र में लगातार बढ़ रहे अवैध खनन को देखते हुए लिया गया है. सरकार का मानना है कि इस कदम से अरावली की प्राकृतिक संरचना को सुरक्षित रखा जा सकेगा और पर्यावरण को हो रहे गंभीर नुकसान पर रोक लगेगी. विशेषज्ञों के अनुसार, अरावली पहाड़ियां भूजल संरक्षण, जैव विविधता और जलवायु संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं. अवैध और अनियंत्रित खनन से न सिर्फ पहाड़ों का अस्तित्व खतरे में पड़ रहा था, बल्कि आसपास के इलाकों में जल संकट और प्रदूषण की समस्या भी बढ़ रही थी.

सरकार के इस फैसले को पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है, जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए अरावली की हरित विरासत को बचाया जा सकेगा.

केंद्र सरकार ने उठाया अहम कदम

केंद्र सरकार ने अरावली पर्वत श्रृंखला के संरक्षण को लेकर एक अहम कदम उठाया है. केंद्र ने इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन (ICFRE) को निर्देश दिया है कि वह पूरे अरावली क्षेत्र में ऐसे अतिरिक्त इलाकों की पहचान करे, जहां खनन गतिविधियों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जा सके. यह प्रक्रिया पहले से प्रतिबंधित खनन क्षेत्रों के अलावा की जाएगी. सरकारी सूत्रों के अनुसार, इन नए क्षेत्रों की पहचान पारिस्थितिकी, भू-विज्ञान और प्राकृतिक परिदृश्य जैसे वैज्ञानिक मानकों के आधार पर की जाएगी. इसका उद्देश्य उन संवेदनशील इलाकों को चिन्हित करना है, जहां खनन से पर्यावरण को गंभीर और अपूरणीय नुकसान पहुंच सकता है.

