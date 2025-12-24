Advertisement
trendingNow13052279
Hindi Newsदेशअरावली विवाद में मोदी सरकार का बड़ा फैसला, नई माइनिंग लीज पर लगाई रोक; राज्यों को फरमान

अरावली विवाद में मोदी सरकार का बड़ा फैसला, नई माइनिंग लीज पर लगाई रोक; राज्यों को फरमान

Arawali Hilles: सरकार का कहना है कि इस कदम का मुख्य उद्देश्य अरावली में लंबे समय से जारी अवैध और अनियंत्रित खनन पर पूरी तरह रोक लगाना है. साथ ही, अरावली पहाड़ियों को एक सतत और प्राकृतिक भू-आकृति के रूप में संरक्षित करना भी इस फैसले की बड़ी वजह है. 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Dec 24, 2025, 08:56 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अरावली विवाद में मोदी सरकार का बड़ा फैसला, नई माइनिंग लीज पर लगाई रोक; राज्यों को फरमान

केंद्र सरकार ने अरावली पहाड़ियों के संरक्षण को लेकर एक अहम फैसला लिया है. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) ने अरावली से जुड़े सभी राज्यों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि अरावली क्षेत्र में अब किसी भी तरह की नई खनन लीज नहीं दी जाएगी. यह प्रतिबंध गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैली पूरी अरावली पर्वत श्रृंखला पर समान रूप से लागू होगा. सरकार का कहना है कि इस कदम का मुख्य उद्देश्य अरावली में लंबे समय से जारी अवैध और अनियंत्रित खनन पर पूरी तरह रोक लगाना है. साथ ही, अरावली पहाड़ियों को एक सतत और प्राकृतिक भू-आकृति के रूप में संरक्षित करना भी इस फैसले की बड़ी वजह है.

विशेषज्ञों के अनुसार, अरावली का संरक्षण न केवल पर्यावरण संतुलन के लिए जरूरी है, बल्कि यह भूजल संरक्षण, जैव विविधता और आसपास के इलाकों की जलवायु पर भी सकारात्मक असर डालेगा. अरावली पहाड़ियां दिल्ली-एनसीआर के पर्यावरण संतुलन की रीढ़ मानी जाती हैं. ये पहाड़ियां न सिर्फ हवा को शुद्ध रखने में मदद करती हैं, बल्कि पश्चिमी रेगिस्तान के फैलाव को रोकने, भूजल स्तर को रिचार्ज करने और समृद्ध जैव विविधता के संरक्षण में भी अहम भूमिका निभाती हैं. बढ़ते शहरीकरण और औद्योगिक दबाव के बीच अरावली क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर चिंता लगातार बढ़ रही है. इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने अरावली पहाड़ियों के दीर्घकालिक संरक्षण और पुनर्जीवन के लिए अपनी पूरी प्रतिबद्धता दोहराई है. सरकार का कहना है कि पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास और भविष्य की पीढ़ियों की सुरक्षा के लिए अरावली क्षेत्र को बचाना प्राथमिकता है.

सरकार ने लगाई खनन के लिए नई लीज पर रोक
अरावली पर्वत श्रृंखला के पूरे इलाके में अब कोई भी नई खनन लीज जारी नहीं की जाएगी. यह अहम फैसला क्षेत्र में लगातार बढ़ रहे अवैध खनन को देखते हुए लिया गया है. सरकार का मानना है कि इस कदम से अरावली की प्राकृतिक संरचना को सुरक्षित रखा जा सकेगा और पर्यावरण को हो रहे गंभीर नुकसान पर रोक लगेगी. विशेषज्ञों के अनुसार, अरावली पहाड़ियां भूजल संरक्षण, जैव विविधता और जलवायु संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं. अवैध और अनियंत्रित खनन से न सिर्फ पहाड़ों का अस्तित्व खतरे में पड़ रहा था, बल्कि आसपास के इलाकों में जल संकट और प्रदूषण की समस्या भी बढ़ रही थी. 
सरकार के इस फैसले को पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है, जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए अरावली की हरित विरासत को बचाया जा सकेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

केंद्र सरकार ने उठाया अहम कदम
केंद्र सरकार ने अरावली पर्वत श्रृंखला के संरक्षण को लेकर एक अहम कदम उठाया है. केंद्र ने इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन (ICFRE) को निर्देश दिया है कि वह पूरे अरावली क्षेत्र में ऐसे अतिरिक्त इलाकों की पहचान करे, जहां खनन गतिविधियों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जा सके. यह प्रक्रिया पहले से प्रतिबंधित खनन क्षेत्रों के अलावा की जाएगी. सरकारी सूत्रों के अनुसार, इन नए क्षेत्रों की पहचान पारिस्थितिकी, भू-विज्ञान और प्राकृतिक परिदृश्य जैसे वैज्ञानिक मानकों के आधार पर की जाएगी. इसका उद्देश्य उन संवेदनशील इलाकों को चिन्हित करना है, जहां खनन से पर्यावरण को गंभीर और अपूरणीय नुकसान पहुंच सकता है.

यह भी पढ़ेंः बंटोगे तो पिटोगे...महाराष्ट्र में नया नारा, शिवसेना दफ्तर के बाहर किसने लगाया पोस्टर

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

TAGS

Arawali Areacenter

Trending news

अरावली विवाद में मोदी सरकार का बड़ा फैसला, नई माइनिंग लीज पर लगाई रोक
Arawali Area
अरावली विवाद में मोदी सरकार का बड़ा फैसला, नई माइनिंग लीज पर लगाई रोक
राहुल गांधी की इस बात से गदगद हुए अश्विनी वैष्णव, क्यों कहने लगे थैंक्यू?
National News
राहुल गांधी की इस बात से गदगद हुए अश्विनी वैष्णव, क्यों कहने लगे थैंक्यू?
'जैसे रूस-यूक्रेन एकसाथ...', अस्मिता बचाने को साथ आए ठाकरे ब्रदर्स पर फडणवीस का तंज
Maharashtra
'जैसे रूस-यूक्रेन एकसाथ...', अस्मिता बचाने को साथ आए ठाकरे ब्रदर्स पर फडणवीस का तंज
चीन ने फिर की नीच हरकत, अरुणाचल को भारत का बताया तो व्लॉगर को हिरासत में लिया
china
चीन ने फिर की नीच हरकत, अरुणाचल को भारत का बताया तो व्लॉगर को हिरासत में लिया
'ये कैसा न्याय है...,' कुलदीप सेंगर को मिली जमानत से भड़के राहुल गांधी
Unnao rape case
'ये कैसा न्याय है...,' कुलदीप सेंगर को मिली जमानत से भड़के राहुल गांधी
2 दिन दिल्ली में रहता हूं तो इंफेक्शन हो जाता है... गडकरी का प्रदूषण पर बड़ा बयान
Nitin Gadkari
2 दिन दिल्ली में रहता हूं तो इंफेक्शन हो जाता है... गडकरी का प्रदूषण पर बड़ा बयान
जम्मू कश्मीर में गोली लगने से गई जवान की जान, जांच में जुटी टीम
jammu kashmir news
जम्मू कश्मीर में गोली लगने से गई जवान की जान, जांच में जुटी टीम
भारत की बढ़ती ताकत के कायल हुए माल्टा के राजदूत, बोले- पीएम मोदी से प्रभावित हूं
India Malta Relations
भारत की बढ़ती ताकत के कायल हुए माल्टा के राजदूत, बोले- पीएम मोदी से प्रभावित हूं
ट्रेन में सोते हुए पूर्व मंत्री का बैग गायब! 40 हजार नकद, सोना और फोन लूटा, फिर...
PK Sreemathi
ट्रेन में सोते हुए पूर्व मंत्री का बैग गायब! 40 हजार नकद, सोना और फोन लूटा, फिर...
बंटोगे तो पिटोगे...महाराष्ट्र में नया नारा, शिवसेना दफ्तर के बाहर किसने लगाया पोस्टर
Maharashtra
बंटोगे तो पिटोगे...महाराष्ट्र में नया नारा, शिवसेना दफ्तर के बाहर किसने लगाया पोस्टर