/WhatsApp के Username फीचर पर सरकार की टेढ़ी नजर; फर्जीवाड़े के खतरे पर Meta को नोटिस की तैयारी

Whatsapp Username Feature: व्हाट्सएप ने अपने नए फीचर में यूजरनेम एड किया है यानी यूजर्स को अपना फोन नंबर बिना शेयर किए कनेक्ट करने की सुविधा मिली है. यह फीचर लॉन्च होने से पहले ही भारतीय सरकार की जांच के दायरे में आ गया है.
बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार इस फीचर को लेकर मेटा को नोटिस जारी करने पर विचार कर रही है, क्योंकि ऐसी चिंताएं हैं कि इससे कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए यूजर्स की पहचान करना मुश्किल हो सकता है और जांच में कठिनाई आ सकती है.
बता दें कि मेटा ने यूजरनेम को एक ऐसी सीक्रेट सुविधा के रूप में पेश किया है, जो लोगों को कुछ स्थितियों में अपने मोबाइल नंबर बताए बिना बातचीत करने की अनुमति देती है. हालांकि, सरकारी अधिकारी इस बात का आकलन कर रहे हैं कि क्या यह सुविधा अनजाने में 'टेलीग्राम' जैसी स्थिति पैदा कर सकती है, जहां क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के दौरान गुमनामी को एक चुनौती के रूप में बताया गया है.
सरकार की चिंता इस बात को लेकर है कि प्लेटफॉर्म पर यूजर नेम कैसे यूजर्स की पहचान बदल सकते हैं. यह सुविधा उपलब्ध होने के बाद यूजर्स बड़े ग्रुप चैट या पहली बार किसी से कॉन्टैक्ट करते समय अपने फोन नंबर बताए बिना चैट कर सकेंगे. फोन नंबर तब तक छिपे रहेंगे, जब तक यूजर उन्हें शेयर करने का ऑप्शन नहीं चुनते. हालांकि, इस बदलाव का मकसद गोपनीयता में सुधार करना है, लेकिन अधिकारियों को डर है कि यूजर्स की प्राथमिक पहचान को छिपाने से साइबर क्राइम और अन्य गैरकानूनी गतिविधियों से जुड़े मामलों में पहचान करना ज्यादा कठिन हो सकता है.
हाल ही में NEET परीक्षा के पेपर लीक से जुड़े मामले में केंद्र सरकार की ओर से कोर्ट में दिए गए बयानों के चलते यह मुद्दा और अधिक महत्वपूर्ण हो गया है. सुनवाई के दौरान सरकार ने तर्क दिया कि टेलीग्राम साइबर अपराधियों के नेटवर्क और सीक्रेट ऑनलाइन सिस्टम्स को जोड़ने का एक प्रमुख केंद्र बन गया है. केंद्र ने कहा,' टेलीग्राम नया डार्क वेब बन गया है, जो खतरा पैदा करने वाले तत्वों को जोड़ता है.' सरकार के बयानों के मुताबिक, टेलीग्राम चैनलों का इस्तेमाल सीक्रेट प्लेटफॉर्म्स के लिंक पब्लिश करने के लिए किया गया है, जिससे जांच और भी जटिल हो गई है.
अधिकारियों ने यह भी तर्क दिया कि प्लेटफॉर्म की सीक्रेट सेटिंग्स यूजर्स को पहचान संबंधी जानकारी छिपाने की अनुमति देती हैं, जिससे बैकएंड में फोन नंबर रजिस्टर होने के बावजूद कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए किसी अकाउंट के पीछे की पहचान स्थापित करना मुश्किल हो जाता है. कुल मिलाकर अधिकारियों की ओर से इस बात की जांच की जा रही है कि क्या व्हाट्सएप की यूजर नेम बेस्ड आइडेंटिफिकेशन सिस्टम का आपराधिक गिरोहों की ओर से गलत इस्तेमाल किए जाने पर इस तरह की चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं.
मेटा ने स्पष्ट किया है कि यूजरनेम फीचर सभी यूजर्स के लिए एक साथ उपलब्ध होने के बदले धीरे-धीरे पेश किया जाएगा. इसकी शुरुआत इस हफ्ते से हो रही है, जिसमें यूजर्स अपने पसंदीदा यूजरनेम रिजर्व कर सकेंगे. यह फीचर इस साल के अंत तक लॉन्च होने की उम्मीद है और आने वाले महीनों में सभी यूजर्स तक पहुंचेगा. व्हॉट्सपेस अपने ऐप के अंदर ही यूजर्र को सूचना दे देगा कि यह सुविधा उनके देशों में उपलब्ध हो गई है.