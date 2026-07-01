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WhatsApp के Username फीचर पर सरकार की टेढ़ी नजर; फर्जीवाड़े के खतरे पर Meta को नोटिस की तैयारी

Whatsapp Username Feature Issue: व्हॉट्सएप के नए यूजरनेम वाले फीचर को लेकर भारत सरकार मेटा को नोटिस जारी करने पर विचार कर रही है. ऐसा इसलिए क्योंकि माना जा रहा है कि इस फीचर से अपराधियों की जांच करने में मुसीबत आ सकती है.

Written ByShruti Kaul
Published: Jul 01, 2026, 07:15 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 07:15 PM IST
WhatsApp के Username फीचर पर सरकार की टेढ़ी नजर; फर्जीवाड़े के खतरे पर Meta को नोटिस की तैयारी
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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