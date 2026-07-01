/WhatsApp के Username फीचर पर सरकार की टेढ़ी नजर; फर्जीवाड़े के खतरे पर Meta को नोटिस की तैयारी

हाल ही में NEET परीक्षा के पेपर लीक से जुड़े मामले में केंद्र सरकार की ओर से कोर्ट में दिए गए बयानों के चलते यह मुद्दा और अधिक महत्वपूर्ण हो गया है. सुनवाई के दौरान सरकार ने तर्क दिया कि टेलीग्राम साइबर अपराधियों के नेटवर्क और सीक्रेट ऑनलाइन सिस्टम्स को जोड़ने का एक प्रमुख केंद्र बन गया है. केंद्र ने कहा,' टेलीग्राम नया डार्क वेब बन गया है, जो खतरा पैदा करने वाले तत्वों को जोड़ता है.' सरकार के बयानों के मुताबिक, टेलीग्राम चैनलों का इस्तेमाल सीक्रेट प्लेटफॉर्म्स के लिंक पब्लिश करने के लिए किया गया है, जिससे जांच और भी जटिल हो गई है.