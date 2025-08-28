राज्यपाल-राष्ट्रपति के बिल के खिलाफ राज्य सरकार को कोर्ट में आने का अधिकार नहीं, जानें केंद्र ने और क्या कहा?
Advertisement
trendingNow12899877
Hindi Newsदेश

राज्यपाल-राष्ट्रपति के बिल के खिलाफ राज्य सरकार को कोर्ट में आने का अधिकार नहीं, जानें केंद्र ने और क्या कहा?

Presidential reference on deadlines for Governors: केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि राज्य सरकारें बिलों पर राष्ट्रपति या राज्यपाल के फैसलों के खिलाफ रिट याचिका दायर नहीं कर सकतीं. जानें इसके ‍पीछे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने क्या दिया तर्क.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Aug 28, 2025, 02:11 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

राज्यपाल-राष्ट्रपति के बिल के खिलाफ राज्य सरकार को कोर्ट में आने का अधिकार नहीं, जानें केंद्र ने और क्या कहा?

States can file writ petitions in SC: Centre केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में स्पष्ट किया कि राज्य सरकारें विधानसभाओं द्वारा पारित बिलों पर राष्ट्रपति या राज्यपाल के फैसलों के खिलाफ मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का दावा करते हुए सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर नहीं कर सकतीं. यह बात सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने चीफ जस्टिस बीआर गवई की अगुवाई वाली पांच जजों की संविधान पीठ के सामने कही. 

अनुच्छेद 32 और 361 पर बहस
राष्ट्रपति और राज्यपाल के विधेयकों पर फैसला लेने के अधिकार क्षेत्र से जुड़े प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर संविधान पीठ सुनवाई कर रही है. सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इस रेफेरेंस के जरिए राष्ट्रपति दो सवालों पर कोर्ट की राय जानना चाहती है:

  1. क्या कोई सरकार राष्ट्रपति या राज्यपाल के फैसले के खिलाफ आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकती है.
  2. आर्टिकल 361 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल को मिले सवैंधानिक संरक्षण का दायरा क्या है.

मेहता ने न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति एएस चंदुरकर की पीठ को बताया कि उन्होंने संदर्भ में इन प्रश्नों पर बहस की है, लेकिन राष्ट्रपति का मानना ​​है कि वह भविष्य में उत्पन्न होने वाले मुद्दे की सटीक कानूनी स्थिति जानने के लिए न्यायालय का दृष्टिकोण जानना चाहेंगी.

Add Zee News as a Preferred Source

राज्यपालों के फैसले न्यायिक समीक्षा से बाहर
मेहता ने तर्क दिया कि बिलों पर राज्यपाल और राष्ट्रपति के फैसले न्यायिक समीक्षा के दायरे में नहीं आते. उन्होंने कहा कि राज्य सरकारें इन संवैधानिक पदों के खिलाफ अनुच्छेद 32 के तहत याचिका दायर नहीं कर सकतीं, क्योंकि ऐसी याचिकाएं कानूनी रूप से मान्य नहीं हैं. साथ ही, राष्ट्रपति या राज्यपाल को कोई निर्देश जारी नहीं किया जा सकता.

तुषार मेहता ने कहा कि आर्टिकल 32 के तहत कोई तभी कोर्ट आ सकता है जब उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो. राज्य सरकार अपने आप में संवैधानिक संस्था है, उसका अपना कोई मूल अधिकार नहीं होता. सरकार ख़ुद नागरिकों के मौलिक अधिकारों की संरक्षक है.

तुषार मेहता ने कहा कि राज्य सरकार अपने नागरिकों की प्रतिनिधि हो सकती है, पर इसके चलते उसे मौलिक अधिकारों के हनन की दुहाई देकर आर्टिकल 32 के तहत कोर्ट आने का अधिकार नहीं मिल जाता. आर्टिकल 32 के तहत लोगों को सरकार के खिलाफ कोर्ट आने का अधिकार है.  यहां तक कि अगर किसी केस में याचिकाकर्ता गरीब या वंचित तबके के है तो कोई NGO ज़रूर उनका प्रतिनिधि बनकर  कोर्ट आ सकता है.

तमिलनाडु मामले का जिक्र
मेहता ने 8 अप्रैल के तमिलनाडु फैसले का उल्लेख किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर राज्यपाल बिलों को मंजूरी देने में समयसीमा का पालन नहीं करते, तो राज्य सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं. हालांकि, मेहता ने जोर दिया कि एक संवैधानिक अंग के कर्तव्यों में चूक होने पर कोर्ट को दूसरे संवैधानिक अंग को निर्देश देने का अधिकार नहीं है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

TAGS

Supreem court

Trending news

राज्यपाल-राष्ट्रपति के बिल के खिलाफ राज्य सरकार नहीं जा सकती कोर्ट: केंद्र सरकार
Supreem court
राज्यपाल-राष्ट्रपति के बिल के खिलाफ राज्य सरकार नहीं जा सकती कोर्ट: केंद्र सरकार
बीजिंग की ये तस्वीर बढ़ाएगी अमेरिका की टेंशन, विक्ट्री परेड में पहुंचेंगे किम-पुतिन
china
बीजिंग की ये तस्वीर बढ़ाएगी अमेरिका की टेंशन, विक्ट्री परेड में पहुंचेंगे किम-पुतिन
115 साल में पहली बार 'कलेजा' फाड़ देने वाली बारिश,‌10 प्वाइंट्स में जानें ताजा अपडेट
#Jammu Kashmir
115 साल में पहली बार 'कलेजा' फाड़ देने वाली बारिश,‌10 प्वाइंट्स में जानें ताजा अपडेट
Jammu Kashmir: LoC के पास आतंकियों के घुसपैठ की कोशिश नाकाम, जवानों ने 2 को किया ढेर
Jammu and Kashmir
Jammu Kashmir: LoC के पास आतंकियों के घुसपैठ की कोशिश नाकाम, जवानों ने 2 को किया ढेर
कांग्रेस नेता ने बनवाई जींस, टी-शर्ट पहने भगवान गणेश की मूर्ति, हैदराबाद में बवाल
Ganesh Idol
कांग्रेस नेता ने बनवाई जींस, टी-शर्ट पहने भगवान गणेश की मूर्ति, हैदराबाद में बवाल
'दबाव में अंतरराष्ट्रीय ट्रेडिंग ठीक नहीं', ट्रंप के टैरिफ पर बोले मोहन भागवत
RSS chief Mohan Bhagwat
'दबाव में अंतरराष्ट्रीय ट्रेडिंग ठीक नहीं', ट्रंप के टैरिफ पर बोले मोहन भागवत
News Brief: वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी ने PM Modi पर कसा तंज, बोले 'छोटे-छोटे बच्चे ...'
breaking news live updates
News Brief: वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी ने PM Modi पर कसा तंज, बोले 'छोटे-छोटे बच्चे ...'
मानसून का भयंकर रूप आना अभी बाकी! जम्मू से लेकर हिमाचल तक तबाही, जानें आज का हाल
Mansoon
मानसून का भयंकर रूप आना अभी बाकी! जम्मू से लेकर हिमाचल तक तबाही, जानें आज का हाल
मंदिर में 'सिंहासन' के सामने 'VIP कुर्सी'! भगवान के दर पर होने वाले भेदभाव का टेस्ट
DNA Analysis
मंदिर में 'सिंहासन' के सामने 'VIP कुर्सी'! भगवान के दर पर होने वाले भेदभाव का टेस्ट
DNA: एक तरफ राहुल ने दौड़ाई बुलेट, दूसरी तरफ नीतीश के मंत्रियों को दौड़ा रहे लोग
DNA Analysis
DNA: एक तरफ राहुल ने दौड़ाई बुलेट, दूसरी तरफ नीतीश के मंत्रियों को दौड़ा रहे लोग
;