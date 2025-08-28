राज्यपाल-राष्ट्रपति के बिल के खिलाफ राज्य सरकार को कोर्ट में आने का अधिकार नहीं, जानें केंद्र ने और क्या कहा?

States can file writ petitions in SC: Centre केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में स्पष्ट किया कि राज्य सरकारें विधानसभाओं द्वारा पारित बिलों पर राष्ट्रपति या राज्यपाल के फैसलों के खिलाफ मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का दावा करते हुए सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर नहीं कर सकतीं. यह बात सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने चीफ जस्टिस बीआर गवई की अगुवाई वाली पांच जजों की संविधान पीठ के सामने कही.

अनुच्छेद 32 और 361 पर बहस

राष्ट्रपति और राज्यपाल के विधेयकों पर फैसला लेने के अधिकार क्षेत्र से जुड़े प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर संविधान पीठ सुनवाई कर रही है. सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इस रेफेरेंस के जरिए राष्ट्रपति दो सवालों पर कोर्ट की राय जानना चाहती है:

क्या कोई सरकार राष्ट्रपति या राज्यपाल के फैसले के खिलाफ आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकती है. आर्टिकल 361 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल को मिले सवैंधानिक संरक्षण का दायरा क्या है.

मेहता ने न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति एएस चंदुरकर की पीठ को बताया कि उन्होंने संदर्भ में इन प्रश्नों पर बहस की है, लेकिन राष्ट्रपति का मानना ​​है कि वह भविष्य में उत्पन्न होने वाले मुद्दे की सटीक कानूनी स्थिति जानने के लिए न्यायालय का दृष्टिकोण जानना चाहेंगी.

Add Zee News as a Preferred Source

राज्यपालों के फैसले न्यायिक समीक्षा से बाहर

मेहता ने तर्क दिया कि बिलों पर राज्यपाल और राष्ट्रपति के फैसले न्यायिक समीक्षा के दायरे में नहीं आते. उन्होंने कहा कि राज्य सरकारें इन संवैधानिक पदों के खिलाफ अनुच्छेद 32 के तहत याचिका दायर नहीं कर सकतीं, क्योंकि ऐसी याचिकाएं कानूनी रूप से मान्य नहीं हैं. साथ ही, राष्ट्रपति या राज्यपाल को कोई निर्देश जारी नहीं किया जा सकता.

तुषार मेहता ने कहा कि आर्टिकल 32 के तहत कोई तभी कोर्ट आ सकता है जब उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो. राज्य सरकार अपने आप में संवैधानिक संस्था है, उसका अपना कोई मूल अधिकार नहीं होता. सरकार ख़ुद नागरिकों के मौलिक अधिकारों की संरक्षक है.

तुषार मेहता ने कहा कि राज्य सरकार अपने नागरिकों की प्रतिनिधि हो सकती है, पर इसके चलते उसे मौलिक अधिकारों के हनन की दुहाई देकर आर्टिकल 32 के तहत कोर्ट आने का अधिकार नहीं मिल जाता. आर्टिकल 32 के तहत लोगों को सरकार के खिलाफ कोर्ट आने का अधिकार है. यहां तक कि अगर किसी केस में याचिकाकर्ता गरीब या वंचित तबके के है तो कोई NGO ज़रूर उनका प्रतिनिधि बनकर कोर्ट आ सकता है.

तमिलनाडु मामले का जिक्र

मेहता ने 8 अप्रैल के तमिलनाडु फैसले का उल्लेख किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर राज्यपाल बिलों को मंजूरी देने में समयसीमा का पालन नहीं करते, तो राज्य सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं. हालांकि, मेहता ने जोर दिया कि एक संवैधानिक अंग के कर्तव्यों में चूक होने पर कोर्ट को दूसरे संवैधानिक अंग को निर्देश देने का अधिकार नहीं है.