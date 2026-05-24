रूसी सेना में भर्ती होने के लिए क्यों उतावले हो रहे हैं भारतीय? 217 में से 49 की हो चुकी है मौत, 6 लापता

Indian In Russian Army: केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि अबतक लगभग 217 भारतीय नागरिक रूसी सेना में शामिल हो चुके हैं, जिनमें से 49 की मौत हो गई और 6 अभी भी लापता हैं.
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Indian In Russian Army: रूस-यूक्रेन से जुड़े मामले पर एक चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है. बता दें कि शुक्रवार ( 22 मई 2026) को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि 217 भारतीय नागरिक जंग के बीच रूसी सेना में शामिल हुए, जिसमें से 49 की मौत भी हो चुकी है और 6 लापता हैं. इसके साथ ही 23 लोगों की स्थिति अभी अज्ञात बनी है.
'TOI' की रिपोर्ट के मुताबिक अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच को बताया कि रूस ने 6 भारतीयों के लापता होने की पुष्टि की है, जबकि 23 अन्य लोगों की स्थिति अज्ञात बनी हुई है. रिपोर्ट के मुताबिक, भारत सरकार ने कहा है कि भारतीय दूतावास मिलिट्री सर्विस से रिहा किए गए 139 लोगों को वापस लाने की कोशिश कर रही है. जब रूसी सेना में सेवा दे रहे कुछ भारतीयों के परिजनों ने शिकायत करते हुए बताया कि सरकार प्रत्यावर्तन में मदद नहीं कर रही है, तो भाटी ने कहा,'भारतीय दूतावास मामले में हुई मौतों के वेरिफिकेशन और कन्फर्मेशन के लिए रूस के साथ लगातार संपर्क में है और उनकी भारत वापसी में एक्टिवली मदद कर रहा है.'
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भाटी ने कहा,' अब तक इंडियन कम्युनिटी वेलफेयर फंड के तहत 48 फ्लाइट टिकट उपलब्ध कराए जा चुके हैं.' केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध के बावजूद बड़ी संख्या में भारतीयों के रूसी सेना में शामिल होने का कारण यह है कि रूस आकर्षक पैकेज, सोशल सिक्योरिटी, मुआवजा, नागरिकता के प्रस्ताव और जेल की सजा में छूट देकर विदेशियों को अपनी सेना में शामिल होने के लिए लुभा रहा है. भाटी ने कहा,' ऐसा लगता है कि कुछ भारतीय नागरिकों ने आकर्षक सैलरी के लालच में आकर रूसी सेना में शामिल होने के लिए खुद से कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किए, जिसमें लगभग 5,000 अमेरिकी डॉलर का एडवांस साइनिंग बोनस और 2,500 अमेरिकी डॉलर का मासिक वेतन शामिल है, साथ ही रूसी नागरिकता, सामाजिक लाभ और मृत्यु की स्थिति में 1,68,000 डॉलर के मुआवजे का वादा भी किया गया है.'
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केंद्र ने कहा कि एंबेसी के ऑफिसर्स लगातार रूस की ओर से हिरासत में लिए गए और जेल की सजा काट रहे भारतीय नागरिकों से मिलने के लिए कॉन्सुलर विजिट करते रहते हैं. इसके जरिए वे उनकी सलामती का पता लगाते हैं. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत के अलावा अन्य कई देशों के नागरिक भी बड़ी संख्या में रूस की सेना में शामिल हुए हैं.
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