/बदहाल सड़कें और जानलेवा ट्रैफिक, पुणे के चाकण MIDC से भागने को मजबूर हुईं 20 कंपनियां; 4000 नौकरियों पर लटकी तलवार

Pune Chakan Traffic Issues: देश के प्रमुख ऑटोमोबाइल हब के रूप में पहचान बना चुका पुणे का चाकण एमआईडीसी (MIDC) इलाका इन दिनों प्रशासनिक उपेक्षा और बदहाल बुनियादी ढांचे की मार झेल रहा है. टूटी-फूटी सड़कें, जानलेवा गड्ढे और घंटों थमने वाला भारी ट्रैफिक जाम अब यहां के उद्योगों के लिए गले की फांस बन चुका है. हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि क्षेत्र की 20 छोटी और मध्यम कंपनियों ने चाकण से अपना बोरिया-बिस्तर समेटकर सतारा जिले के खंडाला MIDC में शिफ्ट होने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.
चाकण से कंपनियों के इस बड़े पैमाने पर होने वाले पलायन से पूरे औद्योगिक जगत में खलबली मच गई है. इन 20 कंपनियों का सालाना कारोबार करीब 1000 करोड़ रुपये है. यदि ये कंपनियां यहां से शिफ्ट होती हैं, तो चाकण इलाके के स्थानीय व्यापार चक्र और अर्थव्यवस्था को भारी झटका लगेगा. इससे भी बड़ा मानवीय संकट उन 4000 कर्मचारियों के सामने आ खड़ा हुआ है, जो इन कंपनियों में काम करते हैं. अचानक होने वाले इस बदलाव के कारण इन कर्मचारियों के सामने बेरोजगारी और आजीविका का गंभीर खतरा पैदा हो गया है.
चाकण MIDC में मर्सिडीज-बेंज, फॉक्सवैगन, स्कोडा और हुंडई जैसी वैश्विक दिग्गज ऑटो कंपनियां मौजूद हैं. इसके बावजूद छोटे और मझोले उद्योगों (MSMEs) की सुध लेने वाला कोई नहीं है. व्यापारियों ने बताया कि बीते 14 महीनों से खराब सड़कों, बदहाल कचरा प्रबंधन और जानलेवा ट्रैफिक को लेकर लगातार प्रशासनिक अधिकारियों को पत्र लिखे गए. इसके बावजूद धरातल पर कोई ठोस सुधार नहीं हुआ.
वहीं 'छोटे उद्योग संगठन' के अध्यक्ष शांतनु कुलकर्णी का कहना है कि पिछले 7-8 महीनों से इस मुद्दे पर गंभीर मंथन चल रहा था. बड़े घरानों के विपरीत छोटे उद्योगों के पास संसाधनों की कमी होती है, जिससे दैनिक बुनियादी समस्याएं सीधे उनके उत्पादन और राजस्व पर असर डालती हैं. मजबूर होकर इन 20 कंपनियों ने मिलकर एक एसोसिएशन बनाया है. सतारा जिले के खंडाला MIDC में जरूरी बुनियादी ढांचा और सुविधाएं पहले से उपलब्ध होने के कारण, कंपनियों ने वहां जमीन हासिल करने के लिए प्रशासनिक स्तर पर बातचीत शुरू कर दी है.
इतने बड़े पैमाने पर कंपनियों के पलायन की खबर सामने आने के बाद स्थानीय प्रशासन और राजनीतिक गलियारों में खलबली मच गई है. मर्सिडीज जैसी वैश्विक ब्रांड्स के साथ काम करने वाले इस औद्योगिक क्षेत्र में गड्ढों और ट्रैफिक का समाधान न निकल पाना प्रशासनिक विफलता की ओर इशारा करता है. मामले की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय विधायक बाबाजी काले ने स्वीकार किया कि उद्योगों की समस्याओं का समय पर समाधान न हो पाना चिंताजनक है. उन्होंने आश्वासन दिया है कि वे जल्द ही कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर उन्हें चाकण न छोड़ने की अपील करेंगे. साथ ही, इस पूरे मामले को राज्य के मुख्यमंत्री के सामने उठाकर त्वरित समाधान निकालने का प्रयास करेंगे.