भारत की न्यायिक व्यवस्था के सामने चुनौतियां

भारत का संविधान लोकतंत्र को तीन अहम स्तंभों—विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका—पर क़ायम करता है. इनमें न्यायपालिका को संविधान का मुहाफिज और नागरिकों के मौलिक अधिकारों का पासबान माना गया है. आजादी के बाद सर्वोच्च न्यायालय से लेकर अधीनस्थ अदालतों तक अनेक ऐसे ऐतिहासिक फैसले आए जिन्होंने संविधान की सर्वोच्चता, कानून के राज और नागरिक अधिकारों को मज़बूत किया. लेकिन बदलते दौर में न्यायिक व्यवस्था स्वयं कई संगीन चुनौतियों का सामना कर रही है. यदि इनका प्रभावी हल नहीं निकाला गया, तो "विलंबित न्याय, अन्याय के बराबर है" जैसी उक्ति और अधिक प्रासंगिक हो जाएगी.
सबसे बड़ी चुनौती मुकदमों का बढ़ता अंबार है. देश की अदालतों में पांच करोड़ से अधिक मुकदमे लंबित हैं. सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ अदालतों में लाखों-करोड़ों मामले वर्षों से फैसले की प्रतीक्षा कर रहे हैं. अनेक दीवानी मुकदमे दस से पंद्रह वर्ष या उससे भी अधिक समय तक चलते रहते हैं. इस दौरान गवाह बदल जाते हैं, सबूत कमजोर पड़ जाते हैं और कई बार पीड़ित या वादी स्वयं इंसाफ मिलने से पहले दुनिया से रुख्सत हो जाता है. आम आदमी के बीच "तारीख पर तारीख" जैसी कहावत इसी हकीकत का आईना है.
दूसरी अहम चुनौती न्यायाधीशों की भारी कमी है. भारत में प्रति दस लाख आबादी पर न्यायाधीशों की संख्या विकसित लोकतंत्रों की तुलना में काफी कम है, जबकि लंबे समय से इसमें वृद्धि की सिफारिशें होती रही हैं. उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ अदालतों में स्वीकृत पदों का बड़ा हिस्सा लंबे समय तक रिक्त रहता है. नतीजतन प्रत्येक न्यायाधीश पर हजारों मुकदमों का बोझ आ जाता है, जिससे न केवल मामलों के निस्तारण में देर होती है, बल्कि फैसलों की गुणवत्ता और न्यायिक दक्षता भी प्रभावित हो सकती है. नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता तथा समयबद्धता को लेकर भी समय-समय पर बहस होती रही है.
तीसरी चुनौती न्यायालयों के बुनियादी ढांचे और तकनीकी संसाधनों की कमी है. आज भी अनेक जिला और तहसील स्तर की अदालतें सीमित सुविधाओं में काम कर रही हैं. ई-कोर्ट परियोजना के बावजूद कई स्थानों पर डिजिटल रिकॉर्ड, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, उच्च गति इंटरनेट और आधुनिक केस प्रबंधन प्रणाली का पूर्ण लाभ उपलब्ध नहीं हो पाया है. परिणामस्वरूप कागजी कार्यवाही, नोटिस और समन की परंपरागत व्यवस्था मुकदमों की रफ्तार को धीमा कर देती है.
चौथी चुनौती न्याय का महंगा होना है. अदालतों की फीस, अधिवक्ताओं का पारिश्रमिक, दस्तावेजी खर्च और बार-बार की पेशियां आम नागरिक, विशेषकर गरीब और ग्रामीण वर्ग के लिए भारी आर्थिक बोझ बन जाती हैं. यद्यपि निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था मौजूद है, लेकिन उसका प्रभाव अभी भी सीमित दिखाई देता है. यदि आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति न्याय प्राप्त ही न कर सके, तो संविधान द्वारा प्रदत्त समान न्याय का सिद्धांत अधूरा रह जाएगा.
पांचवीं चुनौती न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच समय-समय पर उत्पन्न होने वाला संस्थागत तनाव है. न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानांतरण तथा न्यायिक सुधारों से जुड़े मुद्दों पर दोनों संस्थाओं के बीच मतभेद सामने आते रहे हैं. लोकतंत्र में शक्तियों का पृथक्करण आवश्यक है, इसलिए यह भी ज़रूरी है कि प्रत्येक संस्था संविधान द्वारा निर्धारित अपनी सीमाओं और उत्तरदायित्वों का सम्मान करे. संस्थागत टकराव का सबसे अधिक दुष्प्रभाव अंततः आम नागरिक पर पड़ता है.
छठी चुनौती न्यायपालिका में पारदर्शिता और जनविश्वास को और सुदृढ़ बनाना है. न्यायपालिका की स्वतंत्रता लोकतंत्र की बुनियाद है, लेकिन उसके साथ जवाबदेही भी उतनी ही आवश्यक है. नियुक्ति प्रक्रिया, प्रशासनिक निर्णयों तथा न्यायिक आचरण में अधिक पारदर्शिता से जनता का भरोसा और मजबूत हो सकता है. आज सोशल मीडिया के दौर में अनेक संवेदनशील मामलों का राजनीतिकरण और मीडिया ट्रायल भी न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं, जिससे न्यायालयों पर अनावश्यक सार्वजनिक दबाव बनता है.
सातवीं चुनौती वैकल्पिक विवाद निस्तारण व्यवस्था का सीमित उपयोग है. लोक अदालत, मध्यस्थता और सुलह जैसी व्यवस्थाएं छोटे एवं दीवानी विवादों का शीघ्र समाधान कर सकती हैं, किंतु अभी भी अधिकांश लोग सीधे अदालतों का रुख करते हैं. यदि इन तंत्रों को अधिक प्रभावी बनाया जाए, तो अदालतों पर मुकदमों का बोझ काफी कम किया जा सकता है.
इसके अतिरिक्त साइबर अपराध, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण, डिजिटल वित्तीय धोखाधड़ी और अंतरराष्ट्रीय अपराध जैसे नए विषय न्यायपालिका के सामने नई कानूनी चुनौतियां पेश कर रहे हैं. इनके समाधान के लिए न्यायाधीशों, सरकारी वकीलों और अधिवक्ताओं को निरंतर प्रशिक्षण तथा आधुनिक कानूनी ज्ञान से लैस करना समय की आवश्यकता है.
इन चुनौतियों से निपटने के लिए व्यापक न्यायिक सुधार अनिवार्य हैं. न्यायाधीशों और सरकारी अधिवक्ताओं की नियुक्ति समयबद्ध एवं अधिक पारदर्शी हो, रिक्त पद शीघ्र भरे जाएं, आधुनिक न्यायालय परिसरों का निर्माण किया जाए तथा सभी अदालतों में ई-फ़ाइलिंग, वीडियो सुनवाई और कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित केस प्रबंधन प्रणाली लागू की जाए. लोक अदालत, मध्यस्थता और सुलह को संस्थागत रूप से मजबूत किया जाए, कानूनी शिक्षा में व्यावहारिक सुधार किए जाएं और न्यायिक प्रक्रिया को अनावश्यक स्थगनों से मुक्त बनाकर समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए.
अंततः भारतीय न्यायपालिका ने संविधान, लोकतंत्र और नागरिक अधिकारों की रक्षा में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है. किंतु वर्तमान चुनौतियां यह संकेत देती हैं कि न्यायिक सुधार अब विकल्प नहीं, बल्कि आवश्यकता हैं. सरकार, न्यायपालिका, बार और समाज—सभी को मिलकर ऐसी व्यवस्था विकसित करनी होगी, जहां न्याय सस्ता, सुलभ, पारदर्शी और समयबद्ध हो, क्योंकि न्यायपालिका जितनी मज़बूत होगी, लोकतंत्र उतना ही सुदृढ़ होगा और संविधान में निहित न्याय, स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व के आदर्श उतने ही प्रभावी ढंग से साकार हो सकेंगे.