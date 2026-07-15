Add Zee Business As A Preferred Source
App

भारत की न्यायिक व्यवस्था के सामने चुनौतियां

भारत का संविधान लोकतंत्र को तीन अहम स्तंभों—विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका—पर क़ायम करता है. इनमें न्यायपालिका को संविधान का मुहाफिज और नागरिकों के मौलिक अधिकारों का पासबान माना गया है. आजादी के बाद सर्वोच्च न्यायालय से लेकर अधीनस्थ अदालतों तक अनेक ऐसे ऐतिहासिक फैसले आए जिन्होंने संविधान की सर्वोच्चता, कानून के राज और नागरिक अधिकारों को मज़बूत किया. लेकिन बदलते दौर में न्यायिक व्यवस्था स्वयं कई संगीन चुनौतियों का सामना कर रही है.

Written ByAdvocate Mohammad Usman AzhariEdited By:Haresh Kumar
Published: Jul 15, 2026, 01:47 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 01:47 PM IST
भारत की न्यायिक व्यवस्था के सामने चुनौतियां

About the Author

Advocate Mohammad Usman Azhari

Advocate Mohammad Usman Azhari

एडवोकेट मोहम्मद उस्मान अजहरी उत्तर प्रदेश के एक प्रसिद्ध वकील, सामाजिक कार्यकर्ता और टीवी पैनलिस्ट हैं. वह अक्सर राष्ट्रीय टेलीविजन और मीडिया डिबेट्स में सामाजिक और धार्मिक मामलों पर अपनी कानूनी और स्पष्ट राय रखने के लिए जाने जाते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
केशवपुरम में निर्विरोध जीती भाजपा, दक्षिण जोन के कांटे के मुकाबले में भी मारी बाजी
Delhi MCD election2 min ago
2
Indian judicial system2 min ago
3
Maharashtra politics2 min ago
4
lifestyle5 min ago
5
Ind vs Eng13 min ago