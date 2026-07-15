भारत की न्यायिक व्यवस्था के सामने चुनौतियां

दूसरी अहम चुनौती न्यायाधीशों की भारी कमी है. भारत में प्रति दस लाख आबादी पर न्यायाधीशों की संख्या विकसित लोकतंत्रों की तुलना में काफी कम है, जबकि लंबे समय से इसमें वृद्धि की सिफारिशें होती रही हैं. उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ अदालतों में स्वीकृत पदों का बड़ा हिस्सा लंबे समय तक रिक्त रहता है. नतीजतन प्रत्येक न्यायाधीश पर हजारों मुकदमों का बोझ आ जाता है, जिससे न केवल मामलों के निस्तारण में देर होती है, बल्कि फैसलों की गुणवत्ता और न्यायिक दक्षता भी प्रभावित हो सकती है. नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता तथा समयबद्धता को लेकर भी समय-समय पर बहस होती रही है.