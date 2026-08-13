/डोकलाम के दरवाजे तक भारत चलाने जा रहा ट्रेन, 17 KM के ट्रैक से उड़ेगी चीन की नींद

साल 2017 का डोकलाम विवाद तो आपको याद ही होगा, जब भारत और चीन की सेनाएं 73 दिनों तक आमने-सामने डटी रही थीं, अब उसी भारत-चीन-भूटान ट्राइजंक्शन के पास भारत एक ऐसा रणनीतिक मास्टरस्ट्रोक खेलने जा रहा है, जिसने ड्रैगन (चीन) की नींद उड़ा दी है. भारत अपनी सीमाओं की सुरक्षा और बेहतर कनेक्टिविटी के लिए एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है. इस प्रोजेक्ट के तहत उत्तर बंगाल के खुनिया मोड़ से 'जलढाका' तक नई रेल पटरी बिछाई जाएगी. केंद्र सरकार ने इस मंजूरी दे दी है.17 किलोमीटर लंबी यह नई रेल लाइन सीधे डोकलाम के मुहाने तक पहुंचेगी.
₹272 करोड़ का यह रेल प्रोजेक्ट सिर्फ पर्यटन और व्यापार के लिए नहीं, बल्कि युद्ध जैसी स्थिति में चीनी सेना को माकूल जवाब देने के लिए भारत का नया 'डिफेंस कॉरिडोर' साबित होने वाला है. चीन जिस इलाके में लगातार सड़कें और गांव बसाकर घुसपैठ की फिराक में रहता है, ठीक उसी जगह भारत अपनी पटरियां बिछाकर क्या बड़ा संदेश दे रहा है.
आपको सबसे पहले ये जान लेना चाहिए कि जिस डोकलाम के मुहाने तक यह रेवले रूट पहुंचेगा वो इतना खास क्यों है? डोकलाम वह जगह है जहां भारत, भूटान और चीन तीनों देशों की सीमाएं मिलती हैं, इसे 'ट्राइजंक्शन' भी कहा जाता है. चीन हमेशा भूटान की जमीन (डोकलाम) पर कब्जा करने की कोशिश करता है.
अगर चीन डोकलाम पर कब्जा कर लेता, तो वह भारत के 'सिलीगुड़ी कॉरिडोर' (चिकन नेक) के बहुत करीब आ जाता, जो भारत को पूर्वोत्तर (नॉर्थ-ईस्ट) से जोड़ता है. इस रेल लाइन के बनने से भारत अपनी और अपने मित्र देश भूटान की सुरक्षा को एकदम अभेद्य (मजबूत) बना देगा.
डोकलाम के करीब ट्रेन पहुंचने का सीधा मतलब है कि अब भारत किसी भी हमले या उकसावे का जवाब मिनटों में दे सकता है. साल 2017 में जब डोकलाम में भारत और चीन के सैनिक 73 दिनों तक आमने-सामने खड़े थे, तब तक उस इलाके में भारत के पास पक्के रास्ते कम थे, चीन वहां लगातार सड़कें और बुनियादी ढांचा बना रहा था. अब भारत ने इस रेल लाइन के जरिए चीन को साफ संदेश दे दिया है कि सीमा पर बढ़त सिर्फ चीन के पास नहीं रहेगी, भारत भी बराबरी से तैयार खड़ा है.
1. जब गाड़ियां या ट्रक सड़क से जाते हैं, तो पहाड़ों में भूस्खलन (लैंडस्लाइड) या खराब मौसम के चलते रास्ता बंद होने का खतरा रहता है. रेल की पहुंच होने से यह सभी खतरे नहीं रहेंगे.
2. ट्रकों में भारी तोपें और टैंक ले जाना बहुत मुश्किल और धीमा होता है, जबकि ट्रेन एक बार में हजारों सैनिकों, भारी टैंकों, तोपों, मिसाइलों और राशन को बिना रुके और बहुत तेजी से सीधे बॉर्डर के पास पहुंचा सकती है.
3. इस ट्रेन के चलने से युद्ध या तनाव की स्थिति में भारतीय सेना को डोकलाम बॉर्डर तक अपने भारी हथियार और सैनिक पहुंचाने में समय नहीं लगेगा, और यही बात चीन के लिए सबसे बड़ी चेतावनी है.
जब हम भारत के नक्शे को देखते हैं तो पूर्वोत्तर (North-East) के 8 राज्यों (असम, अरुणाचल, मेघालय आदि) को बाकी भारत से जोड़ने के लिए जमीन का केवल एक ही संकरा रास्ता है. इस रास्ते को 'सिलीगुड़ी कॉरिडोर' कहते हैं. इसका सबसे संकरा हिस्सा केवल 22 किलोमीटर चौड़ा है. मुर्गे की गर्दन की तरह पतला होने के कारण इसे 'चिकन नेक' भी कहा जाता है.
चीन की नजर हमेशा इस 22 किमी चौड़े रास्ते पर रहती है. चीन सोचता है कि अगर युद्ध हुआ और उसने इस संकरे रास्ते को काट दिया या बंद कर दिया, तो पूरा नॉर्थ-ईस्ट भारत से अलग-थलग पड़ जाएगा. अब तक भारतीय सेना और रसद (सप्लाई) को पूर्वोत्तर और चीन बॉर्डर तक पहुंचाने के लिए मुख्य रूप से सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर ही निर्भर रहना पड़ता था, अगर इस एक रास्ते पर कोई रुकावट आती, तो पूरी सेना की सप्लाई लाइन ठप हो सकती थी. अब जलढाका रेल प्रोजेक्ट भारत के लिए उत्तर बंगाल में एक दूसरा मजबूत इमरजेंसी दरवाजा खोल देगा. यही वजह है कि इसे दूसरा रणनीतिक प्रवेश द्वार माना जा रहा है.
2011-12 में मंजूर हुई इस रेल लाइन के अब तक अटके रहने का कोई नहीं बल्कि कई कारण हैं. घने जंगलों, हाथियों के रास्ते और सरकारी मंजूरी की देरी के चलते यह अटका हुआ था/
1. घने जंगल और हाथियों का रास्ता
यह 17 किलोमीटर लंबी रेल लाइन उत्तर बंगाल के जलपाईगुड़ी और कलिम्पोंग के बेहद घने जंगलों से होकर गुजरती है. यह इलाका जंगली हाथियों और अन्य वन्यजीवों का प्राकृतिक रास्ता है. पर्यावरण मंत्रालय और वन विभाग से मंजूरी मिलने में सालों का समय लग गया, क्योंकि पटरियों पर ट्रेन से हाथियों के टकराने का बड़ा खतरा रहता था.
2. मुश्किल पहाड़ी इलाका और नदियां
यह पूरा इलाका ऊंचे-नीचे पहाड़ों, तेज ढलान और नदियों से भरा है. जिस जलढाका नदी के पास यह रेल लाइन बन रही है, वहां मानसून के मौसम में भीषण बाढ़ और भूस्खलन आते हैं. जमीन की मजबूती जांचने और सुरक्षित पुल व सुरंगों का नक्शा बनाने के सर्वे में काफी लंबा वक्त लगा.
3. बजट की कमी और 'कम प्राथमिकता'
2011-12 के दौरान इस प्रोजेक्ट को मुख्य रूप से स्थानीय परिवहन और चाय बागानों/टूरिज्म के लिहाज से देखा गया था, तब इसे 'रणनीतिक' दर्जा नहीं मिला था, इसलिए सरकार और रेलवे की तरफ से भारी बजट फंड जारी नहीं हुआ. जब किसी प्रोजेक्ट को रक्षा के लिहाज से जरूरी नहीं माना जाता, तो वह लालफीताशाही (सरकारी फाइलों की देरी) में अटका रहता है. यही इसके साथ हुआ.
साल 2017 में जब डोकलाम में भारत और चीन के सैनिक 73 दिनों तक आमने-सामने आए, तब भारतीय सेना और रक्षा मंत्रालय को समझ आया कि इस इलाके में रेल लाइन होना कितना जरूरी है. डोकलाम विवाद और बाद में 2020 में गलवान घाटी के तनाव के बाद केंद्र सरकार ने सीमा सुरक्षा से जुड़े सभी ठंडे बस्ते में पड़े प्रोजेक्ट्स को 'फास्ट-ट्रैक' (तेज गति) पर डाल दिया. इसके बाद ही फाइलों को तुरंत हरी झंडी मिली और ₹272 करोड़ का बजट फाइनल करके काम आगे बढ़ाया गया.
चालसा से जलढाका तक बनने वाली यह नई रेल लाइन भारत और भूटान के द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में एक नया अध्याय जोड़ने जा रही है. भारत और भूटान के बीच सालों पुरानी मजबूत सुरक्षा और आर्थिक संधि है, जिसके तहत भारत डोकलाम सहित भूटान की सीमाओं की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है. जलढाका नदी भूटान की सीमा से बेहद सटी हुई है, ऐसे में यह रेल नेटवर्क भूटान के सीमावर्ती इलाकों तक व्यापार, खाद्यान्न आपूर्ति और पर्यटन को भारी बढ़ावा देगा.
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चीन लगातार आर्थिक और सीमाई दबाव बनाकर भूटान को अपनी ओर खींचने की फिराक में रहता है; ऐसे में भारत का यह मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर भूटान को सीधे भारतीय अर्थव्यवस्था और रेल नेटवर्क से मजबूती से जोड़े रखेगा, जिससे दोनों देशों के सामरिक और आर्थिक हित और अधिक सुरक्षित होंगे.
युद्ध की स्थिति में चालसा-जलढाका रेल लाइन भारतीय सेना के लिए एक 'गेम-चेंजर' और लॉजिस्टिक्स लाइफलाइन साबित हो सकती है.
1. सैनिकों की तेजी से तैनाती
सड़क मार्ग के मुकाबले ट्रेन से हजारों सैनिकों को एक साथ बेहद कम समय में बॉर्डर के करीब पहुंचाया जा सकता है. आपात स्थिति में देश के किसी भी कोने से बैरकपुर, सिलीगुड़ी या हासीमारा एयरबेस के जरिए आने वाली सैन्य टुकड़ियों को सीधे फ्रंटलाइन (डोकलाम मुहाने) पर उतारा जा सकेगा.
2. भारी हथियारों और तोपों की त्वरित डिलीवरी
पहाड़ी रास्तों पर ट्रकों या ट्रेलरों के जरिए टी-90 टैंक, बोफोर्स/के-9 वज्र तोपें, मिसाइल सिस्टम और हैवी बुलेटप्रूफ गाड़ियां ले जाना बेहद धीमा और जोखिम भरा होता है. मालगाड़ियों (Freight Trains) के जरिए यह भारी-भरकम युद्ध सामग्री घंटों के भीतर सीधे बॉर्डर इलाके तक पहुंचाई जा सकेगी.
3. सप्लाई चेन (रसद और ईंधन) का न टूटना
युद्ध के समय सबसे बड़ी चुनौती सैनिकों तक लगातार गोला-बारूद, डीजल/पेट्रोल, मेडिकल सप्लाई और राशन पहुंचाना होता है. यह रेल लाइन सेना को एक ऐसा निर्बाध सप्लाई रूट देगी जो भारी बारिश या कठिन परिस्थितियों में भी ठप नहीं होगा.
4. सड़क बंद होने पर भी बैकअप
उत्तर बंगाल और हिमालयी इलाकों में भूस्खलन या दुश्मन की गोलाबारी से सड़कें अक्सर ब्लॉक हो जाती हैं. मजबूत पटरियों और सुरंगों पर बना रेल नेटवर्क खराब से खराब मौसम में भी सेना का रास्ता बंद नहीं होने देता.
उत्तर बंगाल में देश का 'रेल डिफेंस नेटवर्क' असल में भारतीय सेना का एक ऐसा चक्रव्यूह है, जो चार पड़ोसी देशों (चीन, भूटान, नेपाल और बांग्लादेश) से जुड़ी हमारी सीमाओं की सुरक्षा करता है. इसे ऐसे समझिए कि अब तक बॉर्डर तक पहुंचने के लिए एक ही संकरा रास्ता (सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक) था, जिस पर दबाव बहुत ज्यादा था.
अब भारत सरकार दो बड़ी रेल लाइनों को जोड़कर एक मजबूत नेटवर्क बना रही है. पहला शिवोक-रंगपो प्रोजेक्ट (जो सीधे सिक्किम और चीन बॉर्डर को जोड़ेगा) और दूसरा चालसा-जलढाका प्रोजेक्ट (जो डोकलाम और भूटान बॉर्डर तक पहुंचेगा).
इस पूरे नेटवर्क का सबसे बड़ा फायदा यह है कि कल को अगर युद्ध या इमरजेंसी जैसी स्थिति बनती है, तो भारतीय सेना को अपने भारी-भरकम टैंक, तोपें, मिसाइलें और हज़ारों सैनिक बॉर्डर तक पहुँचाने में दिनों का समय नहीं लगेगा, बल्कि ट्रेन के जरिए कुछ ही घंटों में सेना दुश्मन के सामने मुस्तैद खड़ी हो सकेगी.