/चमोली टनल हादसे में हेल्पलाइन नंबर जारी, 16 को किया गया रेस्क्यू; 10 बड़े अपडेट

Vishnugad Pipalkoti Hydro Electric Project: उत्तराखंड के चमोली जिले के पीपलकोटी स्थित टीएचडीसी की विष्णुगाड़-पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना की टनल में बीती देर शाम बड़ा हादसा हो गया. टनल के अंदर अचानक मलबा और पानी आने से करीब 24 मजदूर फंस गए थे. रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान कई मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है. जिल प्रशासन से मिली जानकारी के मुताबिक इस दुर्घटना में 7 की मौत हो गई है और 14 लोग घायल हैं. वहीं, बाकी बचे तीन मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है.
ऑपरेशन जारी: उत्तराखंड के चमोली जिले में निर्माणाधीन टनल में मलबा और पानी भरने से हादसा हुआ है. हादसे में अब भी 3 श्रमिकों के अब भी फंसे होने की खबर है. टनल में बहुत ज्यादा पानी भरा है. ज्यादा पानी होने से रेस्क्यू ऑपरेशन काफी चुनौतीपूर्ण था. शुक्रवार सुबह भी ऑपरेशन बहुत सावधानी के साथ चलाया जा रहा है.
झारखंड के मजदूर भी फंसे: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बताया कि खूंटी, गुमला समेत राज्य के कुछ जिलों के श्रमिकों के टनल में फंसे होने की खबर मिली है. चमोली जिला प्रशासन ने बताया कि हादसे में मरने वालों में एक-एक व्यक्ति उत्तराखंड के टिहरी और चमोली के हैं, जबकि अन्य सभी लोग बिहार और झारखंड के रहने वाले हैं.
हेमंत सोरेन ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बात की. सीएम धामी ने सभी श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए हरसंभव प्रयास करने का भरोसा दिया है.
राहत एवं बचाव अभियान के दौरान अब तक 16 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है. घायलों में एक मजदूर का इलाज पीपलकोटी स्थित विवेकानंद हॉस्पिटल में चल रहा है. जबकि 11 मजदूरों को गोपेश्वर अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इनमें से एक गंभीर रूप से घायल मजदूर को बेहतर उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया है.
टनल में फंसे बाकी तीन लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है.
हादसे की सूचना मिलते ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देर रात देहरादून स्थित राज्य आपदा परिचालन केंद्र पहुंचे और राहत-बचाव अभियान की कमान संभाली.
चमोली जिला प्रशासन, SDRF, NDRF, ITBP, सेना और अन्य संबंधित एजेंसियां राहत एवं बचाव अभियान में जुटी हैं.
मुख्यमंत्री धामी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रेस्क्यू किए गए मजदूरों से बातचीत कर उनका हालचाल जाना और उनका मनोबल बढ़ाया. उन्होंने उपचार और पुनर्वास की समुचित व्यवस्था का भरोसा दिलाया है.
झारखंड के परिजन या परिचित जानकारी के लिए टोल-फ्री हेल्पलाइन 1800-3456-526 और व्हाट्सऐप नंबर 9470132591, 9431336472, 9431336427 पर संपर्क कर सकते हैं.
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि जेएमएम की सरकार अपने हर श्रमिक की सुरक्षित वापसी के लिए प्रतिबद्ध है.