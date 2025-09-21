विदेशों में लाखों-करोड़ों में बिक रहे चंडीगढ़ से चुराए फर्नीचर, क्या है खासियत, अब तक 500 करोड़ कमा चुके चोर

हेरिटेज चीजों की डिमांड विदेशों में बहुत ज्यादा है. लोग लाखों-करोड़ों खर्च करने के लिए तैयार होते हैं. इसका ही फायदा उठाकर कई लोग करोड़ों छाप रहे हैं. चंडीगढ़ के हेरिटेज फर्नीचर की चोरी का सिलसिला अब विदेशों तक फैल चुका है. हाल ही में 18 सितंबर को फ्रांस के पेयसा ऑक्शन हाउस में पियरे जेनरे द्वारा डिजाइन किए गए फर्नीचर के 16 आइटम करीब 3 करोड़ 93 लाख रुपये में नीलाम हुए.

इनमें पीजीआई, पंजाब यूनिवर्सिटी, यूटी प्रशासन की कुछ प्रशासनिक इमारतों, एमएलए फ्लैट और पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से जुड़ा फर्नीचर शामिल था. पीजीआई का सिविंग स्टूल 8.13 लाख रुपये में, तीन स्टूल 23.08 लाख और पंजाब यूनिवर्सिटी का बुक रेक 40 लाख रुपये में बिका. बाकी फर्नीचर भी लाखों रुपये में नीलाम हुए.

सरकार चुपचाप देख रही

चंडीगढ़ हेरिटेज कंजर्वेशन कमेटी के सदस्य और एडवोकेट अजय जग्गा ने प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) और विदेश मंत्रालय को पत्र लिखकर इस नीलामी की जानकारी पहले देने पर नाराजगी जताई है. उनका कहना है कि नीलामी में चंडीगढ़ का हेरिटेज फर्नीचर ऊंचे दामों पर बिक रहा है, लेकिन प्रशासन और सरकार इस गंभीर मामले पर कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं.

अनदेखा किया जा रहा मुद्दा

नीलामी को रोकने के लिए पेरिस की ज्यूडिशियल पुलिस अधिकारी को भी पत्र लिखा गया था, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है. चंडीगढ़ प्रशासन को बार-बार इस चोरी और नीलामी की सूचना देने के बाद भी यह मामला अनदेखा किया जा रहा है, जो चिंता का विषय है.

500 करोड़ रुपये का हेरिटेज फर्नीचर हो चुका नीलाम

2023 में विदेशों में चार बार चंडीगढ़ के हेरिटेज फर्नीचर की नीलामी हुई. सबसे बड़ी नीलामी 7 जून 2023 को फ्रांस में हुई, जिसमें 29 हेरिटेज आइटम करीब चार करोड़ रुपये में बिका. हर साल औसतन 10 से 15 करोड़ रुपये का फर्नीचर अवैध तरीके से विदेशों में नीलाम होता है. पिछले 20 सालों में कुल मिलाकर करीब 500 करोड़ रुपये के हेरिटेज फर्नीचर की नीलामी हो चुकी है.

विरासत खतरे में

चंडीगढ़ का हेरिटेज फर्नीचर उसकी सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा है, जिसे चोरी कर विदेशों में लाखों-करोड़ों में बेचा जाना किसी भी शहर के लिए शर्मनाक है. यदि सरकार ने कुछ कदम नहीं उठाया तो यह विरासत धीरे-धीरे खत्म हो जाएगी और आने वाली पीढ़ियां इससे वंचित रह जाएंगी.