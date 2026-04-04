बैटरी ब्लास्ट नहीं, ISI की आतंकी साजिश थी! चंडीगढ़ में BJP ऑफिस पर ग्रेनेड अटैक का मामला सुलझा, 5 अरेस्ट

Chandigarh BJP Daftar Grenade Attack Case News: चंडीगढ़ के सेक्टर 37 में पंजाब भाजपा कार्यालय के बाहर 1 अप्रैल को हुए ग्रेनेड हमले का मामला पंजाब पुलिस ने सुलझाने का दावा किया है. इस हमले में हमलावर ने एक हैंड ग्रेनेड फेंका था, जिसमें वहां खड़ा स्कूटर क्षतिग्रस्त हो गया था. हालांकि, इस घटना में किसी की जान नहीं गई थी. शुरू में इसे बैटरी ब्लास्ट बताया गया था. बाद में जब जांच हुई तो पता चला कि यह एक कम तीव्रता का ग्रेनेड हमला था.

घटना में शामिल 5 आरोपी अरेस्ट - डीजीपी

पंजाब पुलिस के डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि राज्य पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस विंग ने चंडीगढ़ पुलिस के साथ संयुक्त अभियान में चंडीगढ़ ग्रेनेड हमले का मामला सुलझा लिया है. उन्होंने बताया कि इस घटना में शामिल पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है, साथ ही अटैक में शामिल दो अन्य अपराधियों की पहचान कर ली गई है.

डीजीपी ने बताया कि पकड़े गए लोगों के पास एक ग्रेनेड और दूसरी सामग्री बरामद हुई है. फरार आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस टीमें अभियान चला रही हैं. शुरुआती जांच से पता चला है कि इस मॉड्यूल को पाकिस्तान की ISI सपोर्ट कर रह थी. ऐसा करके वह पंजाब में अफरा-तफरी और डर का माहौल बनाना चाहती है. इस मामले में पुर्तगाल और जर्मनी में बैठे हुए दो विदेशी हैंडलर्स की भी पहचान हुई है.

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घटना का सीसीटीवी फुटेज हुआ था वायरल

पंजाब के पुलिस महानिदेशक ने बताया कि इस घटना को अंजाम देने के लिए कई कटआउट और सब-मॉड्यूल इस्तेमाल किए गए थे. लेकिन पुलिस ने अपनी तेजी और सतर्कता से क्षेत्र में शांति और सौहार्द बिगाड़ने की बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया. उन्होंने कहा कि मामले के मुख्य आरोपियों को पकड़ने के प्रयास जारी हैं. जल्द ही उन्हें दबोच लिया जाएगा.

Chandigarh Grenade Attack Case Solved In a major breakthrough, the Counter Intelligence wing of Punjab Police, in a joint operation with Chandigarh Police, solves the Chandigarh grenade attack case. Five persons involved in the incident have been arrested and the two… pic.twitter.com/qy3lxsyv1R — DGP Punjab Police (@DGPPunjabPolice) April 4, 2026

बताते चलें कि ग्रेनेड अटैक की इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. इस घटना की सीसीटीवी फुटेज में एक व्यक्ति को ग्रेनेड पिन खींचते और फेंकते हुए दिख रहा था. वहीं, दूसरा व्यक्ति वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था. इसके बाद सोशल मीडिया पर शेयर की गई एक पोस्ट में सुखजिंदर सिंह बब्बर नाम के व्यक्ति ने इस घटना की जिम्मेदारी ली, लेकिन जांच में यह पाकिस्तान की आईएसआई समर्थित मॉड्यूल का हिस्सा निकला.

आरोपियों से कई खतरनाक हथियार बरामद

घटना के महज 3 दिनों के अंदर ही पंजाब पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस विंग और चंडीगढ़ पुलिस ने इस मामले को सुलझा लिया. पकड़े गए पांचों आरोपियों की पहचान बलविंदर लाल उर्फ शामी, जसवीर सिंह उर्फ जस्सी, चरणजीत सिंह उर्फ चन्नी, रुबल चौहान और मंदीप उर्फ अभिजोत शर्मा के रूप में हुई. पुलिस ने एक हैंड ग्रेनेड, .30 बोर जिगाना पिस्तौल और 10 जिंदा कारतूस बरामद किए. फिलहाल दो आरोपी फरार हैं, जिन्हें पकड़ने के लिए छापेमारी जारी है.