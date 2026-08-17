चंडीगढ़ में 'पेट्रोल का लंगर' और मुफ्त iPhone! कौन हैं 'राजा दी किंग'? जिन्होंने बिटकॉइन के मुनाफे से मचा दिया तहलका?

लंगर का नाम सुनते ही आमतौर पर जेहन में खाना, पानी या फिर जरूरतमंदों के लिए किसी तरह की सेवा की तस्वीर आती है. लेकिन चंडीगढ़ में 18 अगस्त को कुछ ऐसा होने जा रहा है, जो आपने शायद पहले कभी नहीं सुना होगा. शहर में पेट्रोल का लंगर लगाया जाएगा. यहां लोगों को अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाने के लिए जेब से पैसे नहीं देने होंगे. जानकारी के मुताबिक, 18 अगस्त को चंडीगढ़ में दो अलग-अलग जगहों पर पेट्रोल का लंगर लगाया जाएगा. इस दौरान लोगों को मुफ्त में पेट्रोल उपलब्ध कराया जाएगा. यानी जो लोग इन जगहों पर पहुंचेंगे, उन्हें पेट्रोल भरवाने के लिए भुगतान नहीं करना पड़ेगा.
पेट्रोल की लगातार बढ़ती कीमतों के बीच इस तरह का आयोजन लोगों के लिए खासा दिलचस्प है. यही वजह है कि पेट्रोल के इस अनोखे लंगर की चर्चा अभी से शुरू हो गई है. शहर में दो जगहों पर पेट्रोल का लंगर लगाया जाएगा, जहां लोग मुफ्त में पेट्रोल भरवा सकेंगे. इतना ही नहीं, इसके बाद आईफोन का लंगर लगाने की भी तैयारी है. फिलहाल लोगों की नजर 18 अगस्त को होने वाले पेट्रोल लंगर पर है. दो जगहों पर होने वाले इस आयोजन में कितने लोग पहुंचते हैं और मुफ्त पेट्रोल लेने वालों की कितनी संख्या रहती है, यह देखना भी दिलचस्प होगा.
इस अनोखी पहल के पीछे अमृतसर के रहने वाले राकेश त्रेहन हैं. उन्हें लोग 'राजा दी किंग' के नाम से भी जानते हैं. राकेश इससे पहले भी कई बार अलग-अलग तरह के लंगर आयोजित कर चुके हैं. अमृतसर से लेकर चंडीगढ़ तक उनके लंगर की चर्चा होती रही है. राकेश खुद को माता का भक्त बताते हैं. उनका कहना है कि उन पर महामाई की कृपा है और इसी वजह से वह समय-समय पर जरूरतमंदों और आम लोगों के लिए सेवा के ऐसे आयोजन करते रहते हैं.
लंगर की परंपरा आमतौर पर जरूरतमंदों को भोजन कराने और सेवा करने से जुड़ी रही है. लेकिन समय के साथ सेवा के तरीकों में भी बदलाव देखने को मिल रहा है. चंडीगढ़ में होने वाला यह आयोजन इसी बदलती तस्वीर का एक अलग उदाहरण है. पेट्रोल जैसी रोजमर्रा की जरूरत की चीज को मुफ्त में उपलब्ध कराने का विचार अपने आप में काफी अलग है. खासकर ऐसे समय में जब वाहन चलाने वालों के खर्च में ईंधन की कीमत एक बड़ा हिस्सा होती है.
राकेश त्रेहन के पिता अमृतसर में कपड़े का कारोबार करते थे. हालांकि, राकेश खुद बिटकॉइन के कारोबार से जुड़े हुए हैं. उनका कहना है कि बिटकॉइन से होने वाले मुनाफे का एक हिस्सा वह लोगों की सेवा में लगाते हैं. इसी कड़ी में अब उन्होंने पेट्रोल का लंगर लगाने का फैसला किया है. 18 अगस्त को चंडीगढ़ में दो स्थानों पर लोगों को मुफ्त पेट्रोल उपलब्ध कराया जाएगा. पेट्रोल के इस आयोजन के बाद राकेश का अगला बड़ा प्लान आईफोन का लंगर लगाने का है.
राकेश त्रेहन के लिए इस तरह से लोगों की मदद करना कोई नई बात नहीं है. इससे पहले भी वह चंडीगढ़ में अलग-अलग तरह के लंगर आयोजित कर चुके हैं. हाल ही में सेक्टर-8 में लगाए गए एक लंगर के दौरान लोगों को 500-500 रुपये के नोट बांटे गए थे. इसके अलावा वहां आने वाले लोगों के लिए फास्ट फूड, मैकडॉनल्ड्स के बर्गर और कोल्ड ड्रिंक का भी इंतजाम किया गया था. अब पेट्रोल का लंगर उनकी इसी मुहिम का नया रूप है. 18 अगस्त को चंडीगढ़ में होने वाला यह आयोजन इसलिए भी खास है, क्योंकि आमतौर पर लंगर में खाना या पेय पदार्थ बांटे जाते हैं, लेकिन यहां लोगों को पेट्रोल मुफ्त में दिया जाएगा.