गाड़ी में स्टीकर नहीं तो कॉलेज में नो एंट्री, इस यूनिवर्सिटी में छात्रों के लिए नया नियम
देश

गाड़ी में स्टीकर नहीं तो कॉलेज में नो एंट्री, इस यूनिवर्सिटी में छात्रों के लिए नया नियम

Sticker On Vehicle: पंजाब यूनिवर्सिटी के अधिकारियों ने छात्रों के वाहनों पर स्टिकर लगाने की पॉलिसी शुरू की है. इसके तहत बिना स्टिकर वाले वाहनों को यूनिवर्सिटी में एंट्री नहीं लेने दी जाएगी. 

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Sep 20, 2025, 08:28 AM IST
गाड़ी में स्टीकर नहीं तो कॉलेज में नो एंट्री, इस यूनिवर्सिटी में छात्रों के लिए नया नियम

Punjab University: चंडीगढ़ स्थित पंजाब यूनिवर्सिटी अब सोमवार 22 सितंबर 2025 से बिना स्टिकर वाले छात्रों के वाहनों पर रोक लगाने की तैयारी कर रहा है.  यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब यूनिवर्सिटी सभी डे स्कॉलर छात्रों को इस पॉलिसी को अपनाने के लिए मोटिवेट करने का प्रयास कर रहा है. यूनिवर्सिटी के अधिकारियों के मुताबिक वे बिना स्टिकर वाली गाड़ियों को वापस तो नहीं भेजेंगे, लेकिन उन्हें जांच के लिए जरूर रोका जाएगा, हालांकि जो छात्र रेजिडेंशियल एरिया में रहते हैं या जिनके पेरेंट्स उन्हें छोड़ने आते हैं उन्हें जाने दिया जाएगा.  

यूनिवर्सिटी लागू करेगी स्टिकर पॉलिसी 
यूनिवर्सिटी के इस कदम का मकसद वहां आने वाले असामाजिक तत्वों को बाहर रखना है. इसके अलावा सिक्योरिटी गेट पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है और हर गेट के लिए एक इंचार्ज भी रखा गया है. सभी गेटों पर 3-4 गार्ड तैनात किए गए हैं. यूनिवर्सिटी के डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर ( DSW)की ओर से वाहन रजिस्ट्रेशन के लिए 3 दिवसीय अभियान भी चलाया गया, जिसमें 200 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए. यानी कुल मिलाकर तकरीबन 700 डेस्कॉलर ने स्टिकर लिए हैं. यूनिवर्सिटी के मुताबिक यह संख्या अपेक्षा के मुताबिक काफी कम है क्योंकि लगभग 4000 से ज्यादा डे स्कॉलर रोज यूनिवर्सिटी पहुंचते हैं.      

बिना स्टिकर वाले वाहनों की नो एंट्री 
DSW अमित चौहान ने वाहन स्टिकर अपनाने में कमी को देखते हुए कहा,' हमने विभागों से मांगी गई जानकारी के आधार पर 4,000 डे स्कॉलर का अनुमान तैयार किया था. यह संभव है कि कुछ छात्रों ने दावा किया हो कि उनके पास वाहन हैं. इसके अलावा छात्र अभी भी स्टिकर पॉलिसी को लेकर संशय में हैं और यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (UIEET) जैसे साउथ कैंपस के बड़े विभागों के छात्र शायद इस नीति से प्रेरित न हों क्योंकि साउथ कैंपस में वाहनों की जांच नॉर्थ कैंपस जितनी सख्त नहीं है.' उन्होंने कहा कि सोमवार से यूनिवर्सिटी स्टिकर पॉलिसी को लागू करेगा. उन्होंने आगे कहा,' हमने पहले ही घोषणा कर दी थी कि 3 सितंबर को पंजाब विश्वविद्यालय छात्र परिषद (PUCSC) के मतदान के दिन हम बिना स्टिकर वाले वाहनों को परिसर में प्रवेश नहीं देंगे, हालांकि उस दिन भारी बारिश के कारण इसे लागू नहीं किया जा सका. अब चुनाव समाप्त हो गए हैं इसलिए हम इसे लागू करने की योजना बना रहे हैं.'  

क्यों की जा रही कार्रवाई? 
बता दें कि यूनिवर्सिटी इससे पहले भी इस तरह की कार्रवाई करने की कोशिश कर चुका है, लेकिन इसके बाद भी तेज रफ्तार गाड़ियां चलाई जा रही हैं, जिससे क्लास से हॉस्टल, लाइब्रेरी जाने वाले छात्रों के लिए परेशानी बनी हुई है. आमतौर पर ये गाड़ियां बाहरी लोग चलाते हैं, जिससे शाम को लाइब्रेरी या हॉस्टल जाने वाली छात्राओं के साथ यौन उत्पीड़न की घटनाएं होती हैं. बता दें कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने पिछले कुछ सालों में छात्रों के लिए स्टिकर लगाने की कोशिश की थी, लेकिन अब तक यह प्रयास विफल रहा है. स्टिकर लगवाते समय छात्र और उनके वाहन दोनों का मौजूद रहना अनिवार्य है. स्टिकर पर एक QR कोड लगा होता है, जिसे स्कैन करके छात्र का डिपार्टमेंट और पीयूपिन नंबर देखा जा सकता है. अधिकारियों ने यह भी कहा है कि अगर स्टिकर की कोई नकल की गई तो कार्रवाई की जाएगी.  

FAQ 

क्या है स्टिकर पॉलिसी? 
पंजाब यूनिवर्सिटी ने एक नई पॉलिसी शुरू की है जिसमें छात्रों के वाहनों पर स्टिकर लगाना अनिवार्य होगा. यह पॉलिसी 22 सितंबर 2025 से लागू होगी. 

क्यों शुरू की गई है यह पॉलिसी? 
इस पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य यूनिवर्सिटी परिसर में सुरक्षा बढ़ाना और बाहरी लोगों को रोकना है. इससे पहले भी यूनिवर्सिटी में तेज रफ्तार गाड़ियों और यौन उत्पीड़न की घटनाएं हुई हैं. 

Punjab University

गाड़ी में स्टीकर नहीं तो कॉलेज में नो एंट्री, इस यूनिवर्सिटी में छात्रों के लिए नियम
