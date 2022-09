Chandigarh MMS Case पर यूनिवर्सिटी ने दी सफाई, मामला दबाने के आरोपों के बीच किया ये खुलासा

Chandigarh University: चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी (Chandigarh University) की 60 छात्राओं का कथित रूप से आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. आरोप है कि छात्रा ने साथी छात्राओं के वीडियो शिमला (Shimla) के एक युवक भेज दिए, जो उसने सोशल मीडिया अपलोड कर दिए. बीती रात, मोहाली (Mohali) स्थित चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की छात्राओं ने यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन भी किया. इस दौरान छात्राओं ने यूनिवर्सिटी प्रशासन पर मामले को दबाने का आरोप लगाया. अब इसपर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की सफाई आई है. चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के मुताबिक, उन्होंने ही मामले में एफआईआर दर्ज करवाई है. अगर वो मामले को दबाना चाहते तो एफआईआर क्यों दर्ज करवाते?

MMS मामले पर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की सफाई

चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की तरफ से कहा गया है कि जब मामला सामने आता है तो सबसे पहले जांच की जाती है. इस मामले की जांच में हमें ऐसा कुछ नहीं मिला. अब मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है. जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी. हमारी जांच में जब कुछ नहीं मिला तो बच्चों को ऐसा लगा कि यूनिवर्सिटी केस को दबाने की कोशिश कर रही है, तब हमने ये मामला पुलिस को हैंडओवर कर दिया. अब पुलिस मामले की जांच कर रही है.

आत्महत्या के प्रयास की बात को पुलिस ने किया खारिज

मोहाली एसएसपी विवेक सोनी ने कहा कि यह एक छात्रा द्वारा शूट किए गए और प्रसारित किए जा रहे वीडियो का मामला है. मामले में प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. इस घटना से संबंधित किसी की मौत की सूचना नहीं है. मेडिकल रिकॉर्ड के अनुसार, कोई प्रयास (आत्महत्या करने) की खबर नहीं है. फॉरेंसिक सबूत जुटाए जा रहे हैं. अभी तक आत्महत्या के प्रयास की कोई सूचना नहीं मिली है. छात्रों के मेडिकल रिकॉर्ड को रिकॉर्ड में ले लिया गया है. लोग अफवाहों पर ध्यान न दें.

Forensic evidence is being collected. So far no attempt to suicide reported. Medical records of students have been taken on record. People should not pay attention to any rumour: SSP Mohali Vivek Soni on Chandigarh University row pic.twitter.com/0FndNH6Mva

— ANI (@ANI) September 18, 2022