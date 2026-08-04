/बच्चों को कोमा में पहुंचा दे रहा खतरनाक चांदीपुरा वायरस, गुजरात में 22 बच्चों की मौत से हड़कंप, जानिए लक्षण और बचाव का तरीका

Gujarat Chandipura virus 22 children's deaths : गुजरात में एक वायरस ने लाखों पैरेंट्स को चिंता में डाल दिया है. कई शहरों में इस वायरस का संक्रमण तेजी से फैल रहा है. जानलेवा हो चुके इस विषाणु का नाम चांदीपुरा वायरस है. बच्चों को तेजी से निशाना बनाने वाला ये वायरस अब तक 22 मासूम बच्चों की अनमोल जिंदगी ले चुका है. राज्य के स्वास्थ्य मंत्री प्रफुल पानसेरिया ने खुद इस वायरस की चपेट में आ चुके 22 बच्चों की मौत की पुष्टि की है.
पानसेरिया ने बताया कि इस वायरस से पीड़ितों का इलाज अस्पतालों में पूरी मुस्तैदी से चल रहा है. अब तक सामने आए 184 संदिग्ध मामलों में से 35 में संक्रमण की पुष्टि हुई है. वहीं, 11 सैंपलों की जांच रिपोर्ट अभी आनी बाकी है.
स्वास्थ्य मंत्री पानसेरिया ने बताया कि फिलहाल गांधीनगर, राजकोट और अन्य जिलों के सरकारी अस्पतालों में सात बच्चों का इलाज चल रहा है. सरकार ने सभी सरकारी और निजी बच्चों के अस्पतालों को निर्देश दिए हैं कि जिन बच्चों में चांदीपुरा वायरस के लक्षण दिखाई दें, उन्हें बिना देरी किए सीधे आईसीयू में भर्ती किया जाए. जरूरत पड़ने पर ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की सुविधा भी तुरंत उपलब्ध कराई जाए, ताकि अंगों के काम करना बंद करने जैसी गंभीर स्थिति से बचा जा सके.
अब तक संक्रमित पाए गए सभी बच्चे 15 साल से कम उम्र के हैं. गांधीनगर, साबरकांठा (हिम्मतनगर), पाटन, राजकोट और भावनगर के अस्पतालों में भर्ती बच्चों का विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में इलाज किया जा रहा है. यह संक्रमण किसी एक गांव या इलाके तक सीमित नहीं है, बल्कि राज्य के अलग-अलग हिस्सों से मामले सामने आ रहे हैं.
सरकार ने उन इलाकों में, जहां पशुपालन अधिक होता है, कीटनाशकों का छिड़काव शुरू कर दिया है. इसका मकसद सैंडफ्लाई (रेतीली मक्खी) को खत्म करना है, क्योंकि यही कीट इस वायरस को फैलाने के लिए जिम्मेदार माना जाता है.
डॉक्टरों के मुताबिक, यह वायरस सीधे मस्तिष्क पर हमला करता है, जिससे पहले फ्लू के लक्षण दिखते हैं और फिर बच्चा कोमा में चला जाता है. चांदीपुरा एन्सेफलाइटिस एक वायरल बीमारी है, जो मुख्य रूप से सैंडफ्लाई और कुछ अन्य कीड़ों के जरिए फैलती है. ये वायरस दिमाग में सूजन (एन्सेफलाइटिस) पैदा करता है और समय पर इलाज न मिलने पर जानलेवा साबित हो सकता है.
इस वायरस की पहचान पहली बार 1965 में महाराष्ट्र के नागपुर जिले के चांदीपुरा गांव के एक मरीज में हुई थी. तभी से इस वायरस का नाम चांदीपुरा वायरस रखा गया. चांदीपुरा वायरस कई राज्यों में फैल चुका है. इसकी मृत्यु दर 30% बढ़ गई है. विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के मुताबिक भारत में पिछले 20 सालों में यह खतरनाक बीमारी तेजी से बढ़ी है. राजस्थान, मध्य प्रदेश और यूपी समेत कई राज्य इस वायरस का मुकाबला कर रहे हैं.
डॉक्टरों का कहना है कि अगर बच्चे की तबीयत ज्यादा खराब लगे तो फौरन उसे अस्पताल ले जाकर डॉक्टरों को दिखाएं. लक्षणों की बात करें तो तेज बुखार, सिर में दर्द, उल्टी और दस्त हैं. इस वायरस से अपने बच्चों को बचाने के लिए उन्हे मक्खी, मच्छर और अन्य इन्सेक्ट्स कीट पतंगों यानी कीड़े-मकौड़ों से बचा कर रखें. बच्चों को पूरी बांह के कपड़े पहनाए. जिंदगी अनमोल है, इसलिए उल्टी दस्त लगते ही ओआरएस का घोल पिलाएं और डॉक्टरों की सलाह लें.