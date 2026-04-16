महाराष्ट्र की चांदीवली सीट की EVM-VVPAT जांच प्रक्रिया पर बिफरे कांग्रेस नेता नसीम खान, क्यों मांगा 15 दिन का वक्त

Chandivali Seat EVM Machine Check News: महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों और बीजेपी की गठबंधन सरकार का गठन हुए करीब डेढ़ साल का वक्त बीत चुका है. इतने लंबे समय बाद भी चुनावी प्रक्रिया को लेकर उठे सवाल अभी तक खत्म नहीं हुए हैं. कांग्रेस नेता नसीम खान की याचिका पर हाई कोर्ट के आदेश के बाद अब चांदीवली विधानसभा सीट पर EVM और VVPAT मशीनों की जांच की गई. पहली बार उम्मीदवारों की मौजूदगी में EVM और VVPAT मशीनों की प्रत्यक्ष जांच की गई. हालांकि जांच के बाद बाहर आए कांग्रेस नेता नसीम खान ने पूरी प्रक्रिया पर असंतोष जताया.

मीडिया से बातचीत में नसीम खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में जिस तरह की जांच की बात कही गई थी और आज BEL कंपनी के प्रतिनिधियों द्वारा जिस तरीके से जांच की गई, उसमें काफी अंतर था. उनका कहना था कि उनकी मांग पूरी यूनिट की जांच कराने की थी, लेकिन चुनाव आयोग के निर्देशों के मुताबिक केवल EVM में वायर लगाकर मशीन को रेडी दिखा देना ही पर्याप्त मान लिया गया.

नसीम खान ने कहा कि इस प्रक्रिया से वे संतुष्ट नहीं हैं और उन्होंने आगे की रणनीति तय करने के लिए दो हफ्ते का समय मांगा है. दो हफ्तों के बाद वे तय करेंगे कि इस मामले में आगे क्या कदम उठाया जाएगा. हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने EVM और VVPAT की बर्न मेमोरी यानी माइक्रोकंट्रोलर की जांच के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी की है.

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यह प्रक्रिया 2024 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शुरू की गई है. इस फैसले में कहा गया था कि अगर चुनाव में दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार लिखित में मांग करते हैं, तो किसी भी विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र की अधिकतम 5 प्रतिशत EVM और VVPAT मशीनों की माइक्रो कंट्रोलर जांच कराई जा सकती है.

इस जांच के दौरान हर मशीन पर लगभग 1400 वोट तक का मॉक पोल कराया जाता है. इसके बाद मॉक पोल के नतीजों को VVPAT की पर्चियों से मिलाया जाता है. अगर दोनों के नतीजे आपस में मेल खाते हैं, तो यह माना जाता है कि मशीन की बर्न मेमोरी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है और मशीन सही तरीके से काम कर रही है.

हालांकि अगर जांच के दौरान किसी तरह की गड़बड़ी सामने आती है, तो उससे निपटने की स्पष्ट प्रक्रिया अभी तय नहीं की गई है. इस पूरी तकनीकी प्रक्रिया को EVM बनाने वाली दो सरकारी कंपनियों भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ECIL) ने तैयार किया है.