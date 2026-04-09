चांदिवली सीट के EVM की होगी जांच, बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर 16 अप्रैल को डायग्नोस्टिक चेक

Chandivali Seat EVM Check: साल 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के परिणाम को लेकर चांदीवाली विधानसभा से कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद आरिफ नसीम खान ने कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने EVM की जांच की मांग की थी. अब इसको लेकर कार्रवाई शुरू होगी.
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Bombay High Court: महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के नतीजे के बाद चांदीवाली विधानसभा से कांग्रेस उम्मीदवार रहे मोहम्मद आरिफ नसीम खान द्वारा बॉम्बे हाई कोर्ट में दायर चुनाव याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश पर अब चांदिवली विधानसभा क्षेत्र में इस्तेमाल हुई EVM मशीनों की तकनीकी जांच कराई जाएगी. इस संबंध में चुनाव अधिकारी द्वारा 168 चांदिवली विधानसभा क्षेत्र में 2024 में जिन लोगो ने चुनाव लड़ा था उन सभी संबंधित उम्मीदवारों को पत्र जारी कर जानकारी दी गई है कि EVM मशीनों के बर्न्ट मेमोरी और माइक्रो कंट्रोलर की जांच और वेरिफिकेशन किया जाएगा.
दरअसल, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के बाद चांदिवली सीट के परिणाम को लेकर चुनाव याचिका दायर की गई थी. इस याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सोमसेखर सुंदरेशन ने EVM की जांच की अनुमति फरवरी महीने में दी थी. कोर्ट ने कहा है कि जैसे ही आदेश संबंधित पक्षों द्वारा चुनाव आयोग को सूचित किया जाएगा, उसके बाद दो महीने के भीतर EVM की जांच पूरी की जाएगी.
कोर्ट के आदेश के बाद 7 अप्रैल को चुनाव अधिकारियों द्वारा जारी पत्र के अनुसार EVM मशीनों की डायग्नोस्टिक जांच 16 अप्रैल 2026 को सुबह 9 बजकर 30 मिनट पर शुरू की जाएगी. यह जांच मुंबई के बोरिवली पूर्व स्थित फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के वेयरहाउस में होगी. इस दौरान संबंधित उम्मीदवार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि भी उपस्थित रह सकेंगे।
दूसरे स्थान पर रहे उम्मीदवार मोहम्मद आरिफ नसीम खान ने 168 चांदिवली विधानसभा क्षेत्र में इस्तेमाल हुई 20 EVM सेटों की जांच का अनुरोध किया है. इसके लिए उन्होंने चुनाव आयोग को निर्धारित शुल्क भी जमा कराया है. दस्तावेजों के अनुसार EVM जांच के लिए कुल 9.44 लाख रुपये जमा किए गए हैं. चुनाव अधिकारियों ने इस प्रक्रिया में शामिल होने के लिए चांदिवली विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को सूचना भेजी है, ताकि वे जांच प्रक्रिया के दौरान मौजूद रह सकें और पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके.
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