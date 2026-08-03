/नेताजी के प्रपौत्र चंद्र कुमार बोस का 113 दिन में ही ममता से मोहभंग, TMC से दिया इस्तीफा

12 अप्रैल 2026 को ही चंद्र कुमार बोस ने बंगाल के निवर्तमान मंत्री ब्रात्य बसु और बर्दवान से तृणमूल सांसद कीर्ति आजाद की मौजूदगी में तृणमूल कांग्रेस की सदस्यता ली थी. उस समय उन्होंने था कि बीजेपी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आदर्शों का पालन नहीं करती है. उस पार्टी में रहते हुए नेताजी के आदर्शों के अनुसार काम करना बिल्कुल भी संभव नहीं है. अब 113 दिनों में ही मोहभंग के बाद सवाल है कि क्या वे फिर से बीजेपी का रुख करेंगे या फिर अपनी अलग राह बनाएंगे. नीचे 12 अप्रैल का वो वीडियो भी देखें.