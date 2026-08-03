/नेताजी के प्रपौत्र चंद्र कुमार बोस का 113 दिन में ही ममता से मोहभंग, TMC से दिया इस्तीफा

Chandra Kumar Bose quits TMC: नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रपौत्र चंद्र कुमार बोस का टीएमसी से सिर्फ 113 दिनों में ही मोहभंग हो गया. बंगाल चुनाव से पहले बीजेपी छोड़कर टीएमसी ज्वाइन करने वाले चंद्र कुमार बोस ने आज पार्टी छोड़ दी.
बंगाल में ममता बनर्जी को एक और झटका लगा है. चुनाव से ठीक पहले टीएमसी का दामन थामने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रपौत्र चंद्र कुमार बोस को अब टीएमसी खटकने लगी है. उन्होंने आज पार्टी से इस्तीफा दे दिया. चुनाव से ठीक पहले 12 अप्रैल को ही वे टीएमसी में शामिल हुए थे. उन्होंने 2023 में बीजेपी से इस्तीफा दे दिया था.
चंद्र कुमार बोस नेताजी के बड़े भाई शरत चंद्र बोस के पौत्र और अमिय नाथ बोस के पुत्र हैं. उन्होंने टाटा स्टील में लंबे समय तक मार्केटिंग और प्रबंधन से जुड़े पदों पर काम किया. नेताजी की विरासत को संरक्षित करने, आजाद हिंद फौज के इतिहास को नई पीढ़ी तक पहुंचाने और नेताजी से जुड़ी गोपनीय फाइलों को सार्वजनिक करने की मांग को लेकर वे लगातार मुखर रहे हैं.
Chandra Kumar Bose, the grandnephew of Netaji Subhas Chandra Bose, has resigned from the membership of the Trinamool Congress (TMC). pic.twitter.com/2flDlMXwjH
— IANS (@ians_india) August 3, 2026
2016 में वे बीजेपी में शामिल होकर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी के खिलाफ पार्टी के उम्मीदवार बने थे. ममता ने उन्हें 25000 से अधिक वोटों के अंतर से हराया था. 2019 के लोकसभा चुनावों में चंद्र कुमार बोस ने कोलकाता दक्षिण सीट से चुनाव लड़ा. इसमें भी उन्हें हार ही मिली. हालांकि बाद में उन्होंने पार्टी की कार्यशैली और बंगाल को लेकर उसकी रणनीति पर असहमति जताई और आखिरकार 2023 में उन्होंने BJP से इस्तीफा दे दिया था.
12 अप्रैल 2026 को ही चंद्र कुमार बोस ने बंगाल के निवर्तमान मंत्री ब्रात्य बसु और बर्दवान से तृणमूल सांसद कीर्ति आजाद की मौजूदगी में तृणमूल कांग्रेस की सदस्यता ली थी. उस समय उन्होंने था कि बीजेपी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आदर्शों का पालन नहीं करती है. उस पार्टी में रहते हुए नेताजी के आदर्शों के अनुसार काम करना बिल्कुल भी संभव नहीं है. अब 113 दिनों में ही मोहभंग के बाद सवाल है कि क्या वे फिर से बीजेपी का रुख करेंगे या फिर अपनी अलग राह बनाएंगे. नीचे 12 अप्रैल का वो वीडियो भी देखें.
#WATCH | Kolkata, West Bengal | Netaji Subhas Chandra Bose's grandnephew Chandra Kumar Bose joins TMC. pic.twitter.com/z8Rzt46XHo
— ANI (@ANI) April 12, 2026
चंद्र कुमार बोस आज भी पश्चिम बंगाल की राजनीति और राष्ट्रीय मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखते हैं. वे समय-समय पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विचारों, राष्ट्रवाद, इतिहास और लोकतांत्रिक मूल्यों पर सार्वजनिक मंचों पर बोलते रहे हैं.