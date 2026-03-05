इस राज्य में घटती जनसंख्या से सरकार परेशान, दो से ज्यादा बच्चे पैदा करने पर 25 हजार रुपये का किया ऐलान

Andhra Pradesh Population : आंध्र प्रदेश में इन दिनों घटती जनसंख्या बड़ी समस्या बनी हुई है. इस चिंता को देखते हुए वहां के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने बड़ा फैसला लिया है. सीएम नायडू ने गुरुवार ( 5 मार्च 2026) को आंध्र प्रदेश विधानसभा में बोलते हुए राज्य की प्रस्तावित पॉपुलेशन मैनेजमेंट पॉलिसी पेश की. इस पॉलिसी के तहत परिवार में दूसरा या तीसरा बच्चा पैदा होने पर डिलीवरी के समय 25,000 रुपये की धनराशि दी जाएगी.

बच्चा पैदा होने पर मिलेंगे 25 हजार रुपये

सीएम नायडू ने विधानसभा में बोलते हुए कहा,' अगर परिवारों में दूसरा या तीसरा बच्चा होता है, तो हम प्रसव के समय 25,000 रुपये देंगे. यह एक बड़ा बदलाव होगा.' इस पॉलिसी को गेमचेंजर बताते हुए सीएम ने कहा कि वर्तमान में लगभग 58 प्रतिशत परिवारों में केवल 1 ही बच्चा है, लगभग 2.17 लाख परिवारों में 2 बच्चे हैं और लगभग 62 लाख परिवारों में 3 या अधिक बच्चे हैं. उन्होंने यह भी बताया कि तकरीबन 3 लाख परिवारों में 2 के बदले केवल 1 ही बच्चा है, जबकि अन्य 3 लाख परिवारों में 2 से ज्यादा बच्चे हैं.

कुल प्रजनन दर में गिरावट

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य की कुल प्रजनन दर वर्तमान में 1.5 है, जबकि डेमोग्राफिक बैलेंस बनाए रखने के लिए आदर्श स्तर 2.1 होना चाहिए. उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था के विकास के साथ जन्म दर में गिरावट आती है, जिससे वर्कफोर्स की कमी और लंबे समय तक आर्थिक चुनौतियां पैदा हो सकती हैं. इस समस्या के समाधान के लिए सरकार योजना के तहत बच्चे के जन्म के लिए वित्तीय प्रोत्साहन का प्रस्ताव कर रही है.

आंध्र प्रदेश में प्रजनन दर

भारत में राष्ट्रीय प्रजनन दर 1.9 है, जबकि आंध्र प्रदेश में यह केवल 1.5 प्रतिशत है. वर्तमान में यहां औसत पुरुष प्रजनन आयु 32.5 वर्ष है, जिसके साल 2047 तक 40 साल तक पहुंचने की संभावना है. वहीं महिला प्रजनन आयु फिलहाल 29 वर्ष है, जिसके साल 2047 तक 38 वर्ष तक पहुंचने की संभावना है. अगर यह स्थिति भविष्य में ऐसी ही रही तो आंध्र प्रदेश में आर्थिक विकास में योगदान देने वाले लोगों की संख्या में भारी गिरावट देखी जाएगी.