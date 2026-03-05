Advertisement
trendingNow13130841
Hindi Newsदेशइस राज्य में घटती जनसंख्या से सरकार परेशान, दो से ज्यादा बच्चे पैदा करने पर 25 हजार रुपये का किया ऐलान

इस राज्य में घटती जनसंख्या से सरकार परेशान, दो से ज्यादा बच्चे पैदा करने पर 25 हजार रुपये का किया ऐलान

Andhra Pradesh Population Management Policy: आंध्र प्रदेश में एक समय पर ऐसा कानून लागू किया गया था, जिसके तहत 2 या इससे ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले लोगों को स्थानीय और नागरिक निकायों के चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं थी. वहीं राज्य में अब घटती जनसंख्या की चिंता को देखते हुए सीएम ने एक नई पॉलिसी पेश की है. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Mar 05, 2026, 06:31 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इस राज्य में घटती जनसंख्या से सरकार परेशान, दो से ज्यादा बच्चे पैदा करने पर 25 हजार रुपये का किया ऐलान

Andhra Pradesh Population : आंध्र प्रदेश में इन दिनों घटती जनसंख्या बड़ी समस्या बनी हुई है. इस चिंता को देखते हुए वहां के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने बड़ा फैसला लिया है. सीएम नायडू ने गुरुवार ( 5 मार्च 2026) को आंध्र प्रदेश विधानसभा में बोलते हुए राज्य की प्रस्तावित पॉपुलेशन मैनेजमेंट पॉलिसी पेश की. इस पॉलिसी के तहत परिवार में दूसरा या तीसरा बच्चा पैदा होने पर डिलीवरी के समय 25,000 रुपये की धनराशि दी जाएगी. 

बच्चा पैदा होने पर मिलेंगे 25 हजार रुपये

सीएम नायडू ने विधानसभा में बोलते हुए कहा,' अगर परिवारों में दूसरा या तीसरा बच्चा होता है, तो हम प्रसव के समय 25,000 रुपये देंगे. यह एक बड़ा बदलाव होगा.' इस पॉलिसी को गेमचेंजर  बताते हुए सीएम ने कहा कि वर्तमान में लगभग 58 प्रतिशत परिवारों में केवल 1 ही बच्चा है, लगभग 2.17 लाख परिवारों में 2 बच्चे हैं और लगभग 62 लाख परिवारों में 3 या अधिक बच्चे हैं.  उन्होंने यह भी बताया कि तकरीबन 3 लाख परिवारों में 2 के बदले केवल 1 ही बच्चा है, जबकि अन्य 3 लाख परिवारों में 2 से ज्यादा बच्चे हैं. 

ये भी पढ़ें- साजिश या लापरवाही थी अजित पवार की मौत? विमान हादसे पर सवाल के घेरे में VSR वेंचर्स; CID कर रही पूछताछ 

Add Zee News as a Preferred Source

कुल प्रजनन दर में गिरावट 

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य की कुल प्रजनन दर वर्तमान में 1.5 है, जबकि डेमोग्राफिक बैलेंस बनाए रखने के लिए आदर्श स्तर 2.1 होना चाहिए. उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था के विकास के साथ जन्म दर में गिरावट आती है, जिससे वर्कफोर्स की कमी और लंबे समय तक आर्थिक चुनौतियां पैदा हो सकती हैं. इस समस्या के समाधान के लिए सरकार योजना के तहत बच्चे के जन्म के लिए वित्तीय प्रोत्साहन का प्रस्ताव कर रही है.  

ये भी पढ़ें- तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस-DMK के बीच सीट शेयरिंग पर लगी मुहर, जानें कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा चुनाव?

आंध्र प्रदेश में प्रजनन दर

भारत में राष्ट्रीय प्रजनन दर 1.9 है, जबकि आंध्र प्रदेश में यह केवल 1.5 प्रतिशत है. वर्तमान में यहां औसत पुरुष प्रजनन आयु 32.5 वर्ष है, जिसके साल 2047 तक 40 साल तक पहुंचने की संभावना है. वहीं महिला प्रजनन आयु फिलहाल 29 वर्ष है, जिसके साल 2047 तक 38 वर्ष तक पहुंचने की संभावना है. अगर यह स्थिति भविष्य में ऐसी ही रही तो आंध्र प्रदेश में आर्थिक विकास में योगदान देने वाले लोगों की संख्या में भारी गिरावट देखी जाएगी.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

Andhra Pradesh

Trending news

यूपी की राह पर महाराष्ट्र, लागू होगा धर्मांतरण विरोधी कानून; कैबिनेट ने दी मंजूरी
maharashtra news in hindi
यूपी की राह पर महाराष्ट्र, लागू होगा धर्मांतरण विरोधी कानून; कैबिनेट ने दी मंजूरी
इस राज्य में घटती जनसंख्या से चिंतित CM, 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने पर मिलेगा इनाम
Andhra Pradesh
इस राज्य में घटती जनसंख्या से चिंतित CM, 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने पर मिलेगा इनाम
'महान वकील जन्म से नहीं बनते बल्कि...' जस्टिस नागरत्ना ने युवाओं को समझाई मर्यादा
Justice B V Nagarathna
'महान वकील जन्म से नहीं बनते बल्कि...' जस्टिस नागरत्ना ने युवाओं को समझाई मर्यादा
साजिश या लापरवाही थी अजित पवार की मौत? विमान हादसे पर सवाल के घेरे में VSR वेंचर्स
Ajit Pawar
साजिश या लापरवाही थी अजित पवार की मौत? विमान हादसे पर सवाल के घेरे में VSR वेंचर्स
भारत ने पहली बार खामेनेई की मौत पर जताया शोक, ईरानी दूतावास पहुंचे विदेश सचिव
israel iran war
भारत ने पहली बार खामेनेई की मौत पर जताया शोक, ईरानी दूतावास पहुंचे विदेश सचिव
खामेनेई की मौत पर कश्मीर में प्रदर्शन के बाद इंटरनेट बैन, प्रशासन ने लिया बड़ा फैसला
jammu kashmir news
खामेनेई की मौत पर कश्मीर में प्रदर्शन के बाद इंटरनेट बैन, प्रशासन ने लिया बड़ा फैसला
भारत-फिनलैंड ने MoU पर साइन किए, पीएम बोले- दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और...
PM Modi
भारत-फिनलैंड ने MoU पर साइन किए, पीएम बोले- दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और...
'केवल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से नहीं...',यूक्रेन-वेस्ट एशिया पर पीएम मोदी का बड़ा बयान
PM Modi
'केवल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से नहीं...',यूक्रेन-वेस्ट एशिया पर पीएम मोदी का बड़ा बयान
बिहार में नीतीश युग का अंत, BJP ने हिंदी पट्टी के 'आखिरी गढ़' पर कैसे किया कब्जा?
jdu nitish kumar news
बिहार में नीतीश युग का अंत, BJP ने हिंदी पट्टी के 'आखिरी गढ़' पर कैसे किया कब्जा?
RS चुनाव के लिए कांग्रेस ने 6 नामों का किया ऐलान, तेलंगाना से फिर सिंघवी का मौका
congress
RS चुनाव के लिए कांग्रेस ने 6 नामों का किया ऐलान, तेलंगाना से फिर सिंघवी का मौका