कभी पॉकेट में थे सिर्फ 7000 रुपये, फिर शुरू किया बिजनेस; खड़ा किया 67,550,000,000 का एंपायर, अब हैं इस राज्य के मुख्यमंत्री
Advertisement
trendingNow12894587
Hindi Newsदेश

कभी पॉकेट में थे सिर्फ 7000 रुपये, फिर शुरू किया बिजनेस; खड़ा किया 67,550,000,000 का एंपायर, अब हैं इस राज्य के मुख्यमंत्री

Chandrababu Naidu Propery: एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) की नवीनतम रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की घोषित संपत्ति 931 करोड़ रुपये है और देश के मौजूदा सभी 30 मुख्यमंत्रियों की कुल संपत्ति में आधे से ज्यादा यानी करीब 57 प्रतिशत हिस्सा चंद्रबाबू नायडू का है.

Written By  Sumit Rai|Last Updated: Aug 24, 2025, 12:49 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कभी पॉकेट में थे सिर्फ 7000 रुपये, फिर शुरू किया बिजनेस; खड़ा किया 67,550,000,000 का एंपायर, अब हैं इस राज्य के मुख्यमंत्री

Chandrababu Naidu Rs 6755 Crore Dairy Empire: देश के सबसे अधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री की चर्चा आती है तो उसमें सबसे ऊपर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू का नाम है. एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, चंद्रबाबू नायडू की घोषित संपत्ति 931 करोड़ रुपये है. देश के मौजूदा सभी 30 मुख्यमंत्रियों के पास कुल 1632 करोड़ रुपये की संपत्ति है, जिसमें से आधे से ज्यादा यानी करीब 57 प्रतिशत हिस्सा चंद्रबाबू का है. चंद्रबाबू नायडू को ये संपत्ति ना विरासत में मिली है और ना ही किसी अपुष्ट सोर्स से मिली है, बल्कि उन्होंने यह कमाई करीब 30 साल पहले स्थापित बिजनेस हेरिटेज फूड्स लिमिटेड से की है.

7000 रुपये से शुरू की थी कंपनी

चंद्रबाबू नायडू ने साल 1992 में हेरिटेज फूड्स लिमिटेड की स्थापना की थी. तब भारत का डेयरी क्षेत्र आर्थिक सुधारों के तहत निजी निवेश के लिए खुल रहा था. महज 7,000 रुपये की प्रारंभिक पूंजी के साथ शुरू हुई हेरिटेज फूड्स लिमिटेड साल 1994 में शेयर बाजार में लिस्टेड हुई. इसका आईपीओ 54 गुना सब्सक्राइब हुआ, जिससे 6.5 करोड़ रुपये जुटाए गए. तीन दशकों में हेरिटेज फूड्स लिमिटेड ने 17 राज्यों में उपस्थिति दर्ज कराई और लगभग 3 लाख डेयरी किसानों के साथ साझेदारी के साथ एक ब्रांड के रूप में विकसित हुआ है. कंपनी का टर्नओवर वित्त वर्ष 2000 में करीब 100 करोड़ रुपये था, जो वित्त वर्ष 2025 तक बढ़कर 4500 करोड़ रुपये हो गया है. जून 2024 के दौरान कंपनी का पूंजीगत बाजार मूल्य अपने अब तक के उच्चतम स्तर 67,550,000,000 रुपये (6,755 करोड़ रुपये) पर पहुंच गया.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें- देश के एक तिहाई CM पर क्रिमिनल केस: ADR की रिपोर्ट में खुलासा, तेलंगाना सीएम पर सबसे ज्यादा 89 मामले; जानें और राज्यों का हाल

चंद्रबाबू नायडू के पास नहीं हैं कंपनी के शेयर

हेरिटेज फूड्स लिमिटेड का एक भी शेयर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के पास नहीं है. कंपनी की 24.37 प्रतिशत हिस्सेदारी चंद्रबाबू नायडू की पत्नी भुवनेश्वरी नारा के पास है, जिसको चंद्रबाबू की संपत्ति में गिना जाता है. नारा परिवार के पास हेरिटेज फूड्स का कुल 41.3 प्रतिशत हिस्सा है, जिसका पूंजीगत बाजार मूल्य 4,381 करोड़ रुपये है.

उथल-पुथल से भरा रहा चंद्रबाबू नायडू का राजनीतिक सफर

चंद्रबाबू नायडू का सफर राजनीतिक उथल-पुथल से भरा रहा है. आंध्र प्रदेश के चार बार मुख्यमंत्री रह चुके नायडू ने सत्ता और विपक्ष में बारी-बारी से रहे हैं. 2019 के चुनावी झटकों के बाद चंद्रबाबू नायडू ने 2024 में सत्ता में वापसी की. इस दौरान उन्हें कई उथल-पुथल भरे दौर से गुजरना पड़ा. चंद्रबाबू नायडू ने हमेशा से खुद को लगातार एक तकनीकी रूप से उन्नत नेता के रूप में पेश किया है और अविभाजित आंध्र प्रदेश में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने हैदराबाद को 'साइबराबाद' का नाम दिया था. हाल ही में आंध्र प्रदेश के विकास के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उच्च तकनीक निर्माण और क्वांटम कंप्यूटिंग के महत्व पर जोर दिया है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Sumit Rai

देश, दुनिया और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखने और पढ़ने के अलावा समय निकालकर घूमने का शौक है. खाना बनाने और खाने में मजा आता है. माखनलाल चतुर्वेदी राष्‍ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जर्न...और पढ़ें

TAGS

chandrababu naiduADR

Trending news

कभी पॉकेट में थे 7000 रुपये, फिर शुरू किया बिजनेस;खड़ा किया 67,550,000,000 का एंपायर
chandrababu naidu
कभी पॉकेट में थे 7000 रुपये, फिर शुरू किया बिजनेस;खड़ा किया 67,550,000,000 का एंपायर
भारी बारिश से बेहाल जम्मू-कश्मीर! तावी नदी उफान पर, IMD ने जारी किया हाई अलर्ट
Jammu Kashmir Weather Update
भारी बारिश से बेहाल जम्मू-कश्मीर! तावी नदी उफान पर, IMD ने जारी किया हाई अलर्ट
आसमान में भारत का नया 'कवच'..DRDO ने किया ऐसा मिसाइल टेस्ट, दुश्मनों में डर का माहौल
drdo missile test
आसमान में भारत का नया 'कवच'..DRDO ने किया ऐसा मिसाइल टेस्ट, दुश्मनों में डर का माहौल
गोवा में ED की बड़ी कार्रवाई: इंटरनेशनल ड्रग्स सिंडिकेट का पर्दाफाश, जानें पूरा मामल
ED
गोवा में ED की बड़ी कार्रवाई: इंटरनेशनल ड्रग्स सिंडिकेट का पर्दाफाश, जानें पूरा मामल
रेप, हत्या, कब्र... फर्जी निकली सारी कहानी, कर्नाटक के धर्मस्थल केस में नया मोड़
Dharmasthala Mass Burial Case
रेप, हत्या, कब्र... फर्जी निकली सारी कहानी, कर्नाटक के धर्मस्थल केस में नया मोड़
सिर्फ पुतिन ही नहीं, जेलेंस्की भी आ रहे हैं भारत; आखिर पीएम मोदी का एजेंडा क्या है
PM Narendra Modi
सिर्फ पुतिन ही नहीं, जेलेंस्की भी आ रहे हैं भारत; आखिर पीएम मोदी का एजेंडा क्या है
इस अंग्रेज ने आज के दिन ही रखी 'कोलकाता' शहर की नींव, जानें इसका 350 साल पुराना...
Aaj ka itihas
इस अंग्रेज ने आज के दिन ही रखी 'कोलकाता' शहर की नींव, जानें इसका 350 साल पुराना...
PM-CM को हटाने वाले विधेयक पर विपक्ष में मतभेद, TMC के बाद सपा ने भी रास्ता किया अलग
TMC
PM-CM को हटाने वाले विधेयक पर विपक्ष में मतभेद, TMC के बाद सपा ने भी रास्ता किया अलग
बेडशीट, कपड़े खासकर इनरवियर्स कब धुलना चाहिए? सफाई को लेकर जागरूक करने वाला विश्लेषण
DNA
बेडशीट, कपड़े खासकर इनरवियर्स कब धुलना चाहिए? सफाई को लेकर जागरूक करने वाला विश्लेषण
मस्क के दुश्मन को भारत क्यों भेज रहे ट्रंप? दिल्ली में बैठकर SA संभालने की तैयारी!
DNA
मस्क के दुश्मन को भारत क्यों भेज रहे ट्रंप? दिल्ली में बैठकर SA संभालने की तैयारी!
;