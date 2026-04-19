तमिलनाडु में चुनाव से पहले 72 घंटे में बड़ा खेल, नायडू का तूफानी दौरा; विरोधियों की बढ़ी टेंशन

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने हाल ही में विपक्षी दलों पर संविधान (131वां संशोधन) बिल का विरोध करने को लेकर तीखा हमला बोला था. यह बिल नए परिसीमन, लोकसभा सीटों में बढ़ोतरी और लोकसभा व राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने से जुड़ा है. अब इसी सियासी माहौल के बीच नायडू 20 और 21 अप्रैल को तमिलनाडु के दो दिवसीय दौरे पर जाने की तैयारी में हैं. तमिलनाडु में चुनाव से 72 घंटे पहले नायडू के इस तूफानी दौरे का प्लान सुनकर विरोधी भी सकते में आ गए हैं. उनका यह दौरा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव से पहले तेज की गई चुनावी रणनीति का हिस्सा है.

नायडू के कार्यालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक, इस यात्रा का मकसद पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरना, मतदाताओं से सीधा संपर्क बढ़ाना और विकास के मुद्दों पर एनडीए की छवि को मजबूत करना है. तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव 23 अप्रैल को होने हैं. नायडू तमिलनाडु में अपने दौरे की शुरुआत नायडू कोयंबटूर से करेंगे, जहां वे दोपहर में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे. इसके बाद वे होसुर जाएंगे और फिर थल्ली में एक और जनसभा करेंगे. शाम को वे चेन्नई पहुंचेंगे, जहां अवाडी में एक भव्य रोड शो के जरिए आम लोगों और समर्थकों से सीधे जुड़ेंगे.

दौरे के दूसरे दिन पहले मदुरै फिर सत्तूर जाएंगे नायडू

अपने इस तूफानी दौरे के दूसरे दिन नायडू मदुरै जाएंगे और वहां से सत्तूर पहुंचेंगे. यहां वे समुदाय के नेताओं से मुलाकात करेंगे और दोपहर में एक महत्वपूर्ण चुनावी कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे. दो दिन के इस व्यस्त कार्यक्रम के बाद वे शाम को अमरावती लौट जाएंगे. कुल मिलाकर, नायडू का यह दौरा तमिलनाडु में एनडीए के चुनावी अभियान को धार देने और मतदाताओं तक अपनी बात पहुंचाने की एक अहम कोशिश माना जा रहा है. एनडीए की ओर से चलाए जा रहे अभियान में नायडू की सक्रियता इन दिनों खास महत्व रखती है, क्योंकि तमिलनाडु में गठबंधन अपनी मौजूदगी को तेजी से मजबूत करने की कोशिश कर रहा है.

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हाई-एनर्जी कैंपेन की रणनीति का हिस्सा होगा ये दौरा

नायडू का यह दौरा एक हाई-एनर्जी कैंपेन रणनीति का हिस्सा है, जिसमें कम समय में कई क्षेत्रों में जनसंपर्क के साथ-साथ अलग-अलग वर्गों के लोगों से सीधा संवाद भी शामिल है. यह अभियान ऐसे समय में हो रहा है जब नायडू ने विपक्षी दलों पर संविधान (131वां संशोधन) विधेयक का विरोध करने को लेकर तीखा हमला बोला है. उन्होंने केंद्र की एनडीए सरकार द्वारा लाए गए इस विधेयक का बचाव करते हुए विपक्ष के आरोपों को गलत ठहराया. शनिवार को नायडू ने कहा कि परिसीमन को लेकर विपक्ष जो माहौल बना रहा है, वह पूरी तरह भ्रामक है.

परिसीमन के बाद बढ़ जाएंगी लोकसभा सीटेंः नायडू

नायडू के मुताबिक, परिसीमन के बाद लोकसभा सीटें घटने के बजाय बढ़ेंगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात का आश्वासन दे चुके हैं. पूर्वी गोदावरी जिले के निदादवोलु में ‘स्वच्छ आंध्र–स्वर्ण आंध्र’ कार्यक्रम के दौरान नायडू ने यह भी कहा कि दक्षिणी और छोटे राज्यों के साथ अन्याय होने की बात पूरी तरह निराधार और तर्कहीन है. उन्होंने समझाया कि परिसीमन की प्रक्रिया अटल बिहारी वाजपेयी के समय से ही पिछली जनगणना के आंकड़ों के आधार पर होती रही है और इस पर 2026 तक रोक भी लागू है.

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