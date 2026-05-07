Advertisement
trendingNow13207629
Hindi Newsदेशसुवेंदु अधिकारी के PA की हत्या में विदेशी साजिश? पाकिस्तान-बांग्लादेश कनेक्शन का खुलासा!

सुवेंदु अधिकारी के PA की हत्या में विदेशी साजिश? पाकिस्तान-बांग्लादेश कनेक्शन का खुलासा!

बुधवार (6 मई) की रात को सुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई. अब इस हत्याकांड में पाकिस्तान और बांग्लादेश कनेक्शन की बात भी समाने आ रही है. 

 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: May 07, 2026, 08:03 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सुवेंदु अधिकारी के PA की हत्या में विदेशी साजिश? (AI-Image)
सुवेंदु अधिकारी के PA की हत्या में विदेशी साजिश? (AI-Image)

बंगाल में चुनाव परिणाम आने के महज 48 घंटों के बाद बंगाल हिंसा की आग से जल उठा. सियासी माहौल तब ज्यादा गरम हो गया, जब बुधवार (6 मई) की रात सवा 10 बजे के लगभग मध्यग्राम में बंगाल में नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या कर दी गई. इस हत्याकांड में हत्यारों ने बहुत ही शातिराना अंदाज से पहले चंद्रनाथ रथ की गाड़ी की रेकी की और मौका पाते ही चंद्रनाथ रथ की गोलियां मारकर हत्या कर दी. अब इस हत्याकांड में एक नया खुलासा सामने आ रहा है. जी न्यूज संवाददाता का दावा है कि इस हत्याकांड के पीछे पाकिस्तान और बांग्लादेश कनेक्शन भी इनकार नहीं किया जा सकता है. 

चंद्रनाथ रथ हत्याकांड के लिए घटनास्थल से रिपोर्टिंग कर रहे जी न्यूज के संवाददाता प्रमोद शर्मा ने बताया, 'हत्यारे सिल्वर कलर की कार से आए थे वो पिछले कई घंटे से रेकी कर रहे थे. कार से उतरकर हत्यारों ने दनादन गोलियां बरसाईं और बाइक से फरार हो गए. फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने बरामद की गई कार से कई चीजों की जांच कर रही है. इस हत्याकांड के पीछे पाकिस्तान और बांग्लादेश का कनेक्शन भी सामने आ रहा है. हत्यारों ने पहले से इस हत्याकांड के प्लानिंग कर रखी थी. वो सिल्वर रंग की कार से हत्याकांड को अंजाम देने के लिए जरूर आए थे लेकिन उन्होंने हत्याकांड को अंजाम देने के बाद घटनास्थल से भागने के लिए पहले से ही प्लान बी तैयार कर रखा था. उन्होंने कार की बजाए भागने की तैयारी के लिए पहले से बाइक तैयार रखी गई थी.'

चंद्रनाथ रथ की हत्या में बांग्लादेश और पाकिस्तान का कनेक्शन!

सुवेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या के पीछे किसका हाथ हो सकता है ये एक बड़ा सवाल हर किसी के जेहन में घूम रहा होगा. बीजेपी नेता अर्जुन सिंह ने तो टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी पर इस हत्याकांड के आरोप लगा दिए हैं. तो वहीं टीएमसी ने आरोपों से पल्ला झाड़ते हुए इस हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग कर दी है. इस बीच जी न्यूज संवाददाता प्रमोद शर्मा ने बताया कि चंद्रनाथ रथ की हत्या के पीछे पाकिस्तान और बांग्लादेश का हाथ भी हो सकता है.  पुलिस और फोरेंसिक विभागों की टीम हर एंगल से इस हत्याकांड की जांच कर रही है. 

Add Zee News as a Preferred Source

हत्या में मिली कार का नंबर फर्जीः पुलिस

पश्चिम बंगाल के मध्यमग्राम में बीजेपी नेता और विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रा की हत्या के मामले ने राज्य की राजनीति और पुलिस प्रशासन दोनों को हिला दिया है. घटना के बाद पुलिस ने तेजी से जांच शुरू कर दी है और कई अहम सुराग जुटाने का दावा किया है. राज्य के डीजीपी सिद्ध नाथ गुप्ता ने बताया कि वारदात में इस्तेमाल की गई चार पहिया गाड़ी को पुलिस ने जब्त कर लिया है. हालांकि शुरुआती जांच में यह पता चला है कि कार पर लगी नंबर प्लेट फर्जी थी और उसके साथ छेड़छाड़ भी की गई थी. इससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि आरोपियों ने पहचान छिपाने के लिए पहले से पूरी तैयारी कर रखी थी. 

यह भी पढ़ेंः बंगाल में कत्ल और हिंसा से कोहराम, चुनाव बाद 48 घंटे के भीतर बवाल की क्रोनोलॉजी

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

TAGS

West Bengalbengal violencesuvendu adhikariChandranath Rath

Trending news

कांग्रेस की जल्‍दी ने विजय की ताजपोशी पर लगाया ब्रेक, द्रविड़ दुर्ग में बदले समीकरण
Tamil Nadu Election 2026
कांग्रेस की जल्‍दी ने विजय की ताजपोशी पर लगाया ब्रेक, द्रविड़ दुर्ग में बदले समीकरण
राहुल गांधी ने हाथ से उठाए खड़गे जी के जूते! Video ने जीता दिल! लोगों ने कहा ऐसा
Rahul Gandhi
राहुल गांधी ने हाथ से उठाए खड़गे जी के जूते! Video ने जीता दिल! लोगों ने कहा ऐसा
मुसलमानों के लिए मुश्किल है वंदे मातरम्...ओवैसी की पार्टी में बेचैनी क्यों बढ़ गई?
Vande Mataram
मुसलमानों के लिए मुश्किल है वंदे मातरम्...ओवैसी की पार्टी में बेचैनी क्यों बढ़ गई?
भारतीयों को वियतनाम के राष्ट्रपति ने ये क्यों याद दिलाया? जानें भूला हुआ इतिहास
Vietnam
भारतीयों को वियतनाम के राष्ट्रपति ने ये क्यों याद दिलाया? जानें भूला हुआ इतिहास
बंगाल में कत्ल और हिंसा से कोहराम, चुनाव बाद 48 घंटे के भीतर बवाल की क्रोनोलॉजी
bengal violence
बंगाल में कत्ल और हिंसा से कोहराम, चुनाव बाद 48 घंटे के भीतर बवाल की क्रोनोलॉजी
वही तारीख, वही टाइमिंग; आधी रात ठीक 1 बजकर 5 मिनट पर आया भारतीय सेना का ट्वीट
Operation Sindoor Anniversary
वही तारीख, वही टाइमिंग; आधी रात ठीक 1 बजकर 5 मिनट पर आया भारतीय सेना का ट्वीट
LIVE: आधी रात को घेरकर मारा... सुवेंदु के पीए चंद्रनाथ की हत्या में पाकिस्तान-बांग्लादेश का हाथ?
bengal violence
LIVE: आधी रात को घेरकर मारा... सुवेंदु के पीए चंद्रनाथ की हत्या में पाकिस्तान-बांग्लादेश का हाथ?
रेकी, नकली नंबर प्लेट और करीब से फायरिंग… CCTV और कारतूस खोलेंगे PA के मर्डर का राज!
west bengal news in hindi
रेकी, नकली नंबर प्लेट और करीब से फायरिंग… CCTV और कारतूस खोलेंगे PA के मर्डर का राज!
बाहुबली S-400 ने उड़ाए PAK के होश, मगर भारत में बने इस हथियार ने दिया था बड़ा दर्द
operation sindoor
बाहुबली S-400 ने उड़ाए PAK के होश, मगर भारत में बने इस हथियार ने दिया था बड़ा दर्द
सो रहे थे दिल्लीवाले, जब PAK ने दागी फतेह-II मिसाइल; सेना ने उड़ा दिए थे परखच्चे
operation sindoor
सो रहे थे दिल्लीवाले, जब PAK ने दागी फतेह-II मिसाइल; सेना ने उड़ा दिए थे परखच्चे