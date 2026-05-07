सुवेंदु अधिकारी के PA की हत्या में विदेशी साजिश? पाकिस्तान-बांग्लादेश कनेक्शन का खुलासा!

बंगाल में चुनाव परिणाम आने के महज 48 घंटों के बाद बंगाल हिंसा की आग से जल उठा. सियासी माहौल तब ज्यादा गरम हो गया, जब बुधवार (6 मई) की रात सवा 10 बजे के लगभग मध्यग्राम में बंगाल में नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या कर दी गई. इस हत्याकांड में हत्यारों ने बहुत ही शातिराना अंदाज से पहले चंद्रनाथ रथ की गाड़ी की रेकी की और मौका पाते ही चंद्रनाथ रथ की गोलियां मारकर हत्या कर दी. अब इस हत्याकांड में एक नया खुलासा सामने आ रहा है. जी न्यूज संवाददाता का दावा है कि इस हत्याकांड के पीछे पाकिस्तान और बांग्लादेश कनेक्शन भी इनकार नहीं किया जा सकता है.

चंद्रनाथ रथ हत्याकांड के लिए घटनास्थल से रिपोर्टिंग कर रहे जी न्यूज के संवाददाता प्रमोद शर्मा ने बताया, 'हत्यारे सिल्वर कलर की कार से आए थे वो पिछले कई घंटे से रेकी कर रहे थे. कार से उतरकर हत्यारों ने दनादन गोलियां बरसाईं और बाइक से फरार हो गए. फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने बरामद की गई कार से कई चीजों की जांच कर रही है. इस हत्याकांड के पीछे पाकिस्तान और बांग्लादेश का कनेक्शन भी सामने आ रहा है. हत्यारों ने पहले से इस हत्याकांड के प्लानिंग कर रखी थी. वो सिल्वर रंग की कार से हत्याकांड को अंजाम देने के लिए जरूर आए थे लेकिन उन्होंने हत्याकांड को अंजाम देने के बाद घटनास्थल से भागने के लिए पहले से ही प्लान बी तैयार कर रखा था. उन्होंने कार की बजाए भागने की तैयारी के लिए पहले से बाइक तैयार रखी गई थी.'

चंद्रनाथ रथ की हत्या में बांग्लादेश और पाकिस्तान का कनेक्शन!

सुवेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या के पीछे किसका हाथ हो सकता है ये एक बड़ा सवाल हर किसी के जेहन में घूम रहा होगा. बीजेपी नेता अर्जुन सिंह ने तो टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी पर इस हत्याकांड के आरोप लगा दिए हैं. तो वहीं टीएमसी ने आरोपों से पल्ला झाड़ते हुए इस हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग कर दी है. इस बीच जी न्यूज संवाददाता प्रमोद शर्मा ने बताया कि चंद्रनाथ रथ की हत्या के पीछे पाकिस्तान और बांग्लादेश का हाथ भी हो सकता है. पुलिस और फोरेंसिक विभागों की टीम हर एंगल से इस हत्याकांड की जांच कर रही है.

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हत्या में मिली कार का नंबर फर्जीः पुलिस

पश्चिम बंगाल के मध्यमग्राम में बीजेपी नेता और विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रा की हत्या के मामले ने राज्य की राजनीति और पुलिस प्रशासन दोनों को हिला दिया है. घटना के बाद पुलिस ने तेजी से जांच शुरू कर दी है और कई अहम सुराग जुटाने का दावा किया है. राज्य के डीजीपी सिद्ध नाथ गुप्ता ने बताया कि वारदात में इस्तेमाल की गई चार पहिया गाड़ी को पुलिस ने जब्त कर लिया है. हालांकि शुरुआती जांच में यह पता चला है कि कार पर लगी नंबर प्लेट फर्जी थी और उसके साथ छेड़छाड़ भी की गई थी. इससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि आरोपियों ने पहचान छिपाने के लिए पहले से पूरी तैयारी कर रखी थी.

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