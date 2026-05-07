2013 का वो राज... अब चंद्रनाथ रथ की हत्या? सुवेंदु अधिकारी के करीबी सहयोगियों की मौत पर उठे सवाल

Chandranath Rath's Death Revives 2013 Mystery: पश्चिम बंगाल में बीजेपी के सबसे कद्दावर नेता और मुख्यमंत्री पद की रेस में सबसे आगे दिख रहे शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या पर मचा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है. रथ की हत्या की वारदात ने अधिकारी के पूर्व पीए प्रदीप झा की मौत से जुड़े 2013 के उस राज को गहरा दिया है, जिससे बहुत से लोग अनजान होंगे. ये बात अगस्त 2013 की है, जब शुभेंदु अधिकारी टीएमसी में थे, उस समय उनके पूर्व निजी सहायक प्रदीप झा कोलकाता के स्ट्रैंड रोड पर बेहोशी की हालत में मिले थे. वो मामला शुभेंदु के पूर्व निजी सहायक प्रदीप झा की मौत से जुड़ा था, जिससे अधिकारी के करीबी लोगों की असामान्य मौतों के पैटर्न पर फिर सवाल उठे हैं.

कौन थे रथ?

चंद्रनाथ रथ पूर्व भारतीय वायुसेना कर्मी थे. रथ की गिनती बीते कुछ सालों से शुभेंदु के सबसे भरोसेमंद राजनीतिक सहयोगियों में होती थी. बुधवार देर रात मध्यग्राम स्थित उनके घर के पास अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी. शुरुआती जांच में अब तक सामने आया है कि ये एक प्री प्लान्ड कोल्ड ब्लडेड मर्डर था. हमलावर कई दिनों से रथ की रेकी कर रहे थे. इस बार उनकी एसयूवी को रोककर बेहद करीब से गोलीबारी की गई, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई. इस हत्या के बाद बंगाल की राजनीति में भारी आक्रोश है, खासकर इसलिए क्योंकि यह पहली बार नहीं है जब शुभेंदु अधिकारी से जुड़े किसी करीबी व्यक्ति की असामान्य परिस्थितियों में मौत हुई हो.

पूर्व पीए प्रदीप झा की मौत का मामला

एचटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इससे पहले अगस्त 2013 में जब सुवेंदु अधिकारी तृणमूल कांग्रेस से तमलुक लोकसभा संसदीय क्षेत्र से सांसद थे, तब उनके निजी सहायक प्रदीप झा को कोलकाता के स्ट्रैंड रोड पर बेहोश मिले थे, बाद में अस्पताल में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया. बताया गया था कि 42 वर्षीय झा उस समय अधिकारी के चुनावी कामकाज और ऑफिस मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाल रहे थे.

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आज करीब 13 साल बाद फिर सुभेंदु के पीए की हत्या ने उस राज की ओर इशारा किया है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि 13 साल पहले भी शुभेंदु के किसी जानी दुश्मन ने उन्हें निशाना बनाने की कोशिश की हो, लेकिन हमलावरों की गलती से अधिकारी बच गए और उनका पीए मारा गया. 2026 के केस में भी ऐसा ही लग रहा है.

पीएम रिपोर्ट में क्या निकला?

जांचकर्ताओं को झा के पेट में शराब मिली थी और उनके श्वासनली में खाने के कण फंसे होने के कारण दम घुटने की उनकी मौत की आशंका जताई गई थी. हालांकि उनकी मौत को आधिकारिक रूप से हत्या नहीं माना गया, लेकिन राजनीतिक गतिविधियों से उनकी नजदीकी के कारण कई सवाल उठे थे.

शुभेंदु का बयान

इस बार जब शुभेंदु के पीएम रथ की बेरहमी से हत्या हुई तब उन्होंने आक्रोश जताते हुए कहा ‘हमारे एक साथी को मार दिया गया. क्या हम चुप रहें? दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देंगे. रथ की हत्या किसने कराई है, ये जांच का विषय है. शुभेंदु ने यह भी कहा, 'चंद्रनाथ की हत्या का एकमात्र कारण ये है कि वह मेरे कार्यकारी सहायक थे और मैंने भबानीपुर में ममता बनर्जी को हराया था. मैं डरूंगा नहीं और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करूंगा.'

शुभेंदु के करीबियों की रहस्यमयी मौतों का चौथा मामला

रथ की हत्या में इस्तेमाल हुई बाइक बरामद कर ली गई है. इस बीच रथ को गोली मारने के बाद का एक वीडियो वायरल हो रहा है.

West Bengal News: Chandranath Rath Murder case Super exclusive video after chandranath was shot , locals come to his rescue pic.twitter.com/OfWeZjRcCC — Shwetank Ratnamber (@swwetanksr) May 7, 2026

रथ और झा के अलावा अधिकारी के निजी बॉडीगार्ड शुभव्रत चक्रवर्ती की भी 2018 में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी. तब यह कहा गया था कि उन्होंने पुलिस बैरक में सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मारी थी. हालांकि 2021 में चक्रवर्ती की पत्नी की लिखित शिकायत के बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया था. हालांकि जांच अबतक किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है. 2021 में नंदीग्राम में अधिकारी के काउंटिंग एजेंट पुलक लाहिड़ी की मौत भी रहस्यमयी थी.