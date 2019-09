Chandrayaan 2: ISRO का संपर्क लैंडर विक्रम से टूटा, PM मोदी बोले- 'आपने इतिहास रचा है'

नई दिल्ली: चंद्रयान-2 (Chandrayaan-2) की चंद्रमा पर सफल लैंडिंग को लेकर असमंजस बरकरार है. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र (ISRO) के प्रमुख के सिवन (K Sivan) की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि चंद्रयान -2 से चांद की सतह से 2.1 किलोमीटर दूर संपर्क टूट गया. डेटा का अध्ययन किया जा रहा है. हालांकि अभी भी उम्मीदें बरकरार है. इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 'जीवन में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं. जब कम्यूनिकेशन टूट गया तो मैंने देखा कि सारे चेहरे उतर गए थे. ये कोई छोटी-मोटी उपलब्धि नहीं है. देश आप पर गर्व करता है, आपकी मेहनत ने हमें काफी कुछ सिखाया. 'Hope For the best'. आपने देश की सेवा की है, विज्ञान की सेवा की है, मानव जाति की सेवा की है. आपके नेतृत्व में ही हम फिर जश्न मनाएंगे. आपकी मेहनत ने हमें काफी कुछ सिखाया है. उम्मीद करते हैं कि जैसे ही संपर्क फिर से जुड़ता है तो यह और भी बड़ी उपलब्धि होगी. मैं पूरी तरह आपके साथ हूं आप हिम्मत के साथ चलें.'

This is Mission Control Centre. #VikramLander descent was as planned and normal performance was observed up to an altitude of 2.1 km. Subsequently, communication from Lander to the ground stations was lost. Data is being analyzed.#ISRO

— ISRO (@isro) September 6, 2019