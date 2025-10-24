मराठी नहीं आती! 'मुंबई उतरो बताती हूं क्या होती है बदतमीजी, कंटेंट क्रिएटर को फ्लाइट में मिली धमकी-Video

Air India: कोलकाता से मुंबई जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI676 में 23 अक्टूबर को मराठी ना बोलने को लेकर हुए विवाद का एक मामला सामने आया है. जानकारी के अनुसार, फ्लाइट के अंदर दो यात्रियों के बीच हुई झड़प का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. कंटेंट क्रिएटर माही खान, जिन्हें सोशल मीडिया पर माहीनेर्जी के नाम से जाना जाता है ने यह वीडियो शेयर करते हुए दावा किया कि उड़ान के दौरान एक महिला सहयात्री ने उनसे मराठी में बात करने की मांग की क्योंकि वे मुंबई जा रह थे. वायरल वीडियो में वह महिला यह कहते हुए सुनी जा सकती है कि आप मुंबई जा रहे हैं आपको मराठी आनी चाहिए. माही खान के इनकार करने पर स्थिति बिगड़ गई और उन्होंने केबिन क्रू से मदद मांगी. खान ने आरोप लगाया कि महिला ने उन्हें धमकी देते हुए कहा कि मुंबई उतरो, मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि बदतमीजी क्या होती है.

घटना पर लोगों ने कह दी ये बात

अपने सोशल मीडिया पोस्ट में माही खान ने लिखा कि यह सिर्फ मेरे बारे में नहीं है, बल्कि उस मानसिकता के बारे में है जो खतरनाक रूप से सामान्य हो रही है. आप किसी पर कोई भाषा थोप नहीं सकते. सम्मान को जबरदस्ती हासिल नहीं किया जा सकता. इस घटना को लेकर सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं. कई यूजर्स ने इसे महाराष्ट्रीयन संस्कृति के खिलाफ बताते हुए कहा कि किसी को मराठी बोलने के लिए मजबूर करना गलत है. बता दें, जुलाई में भी मुंबई लोकल ट्रेन में एक यात्री को मराठी न बोलने पर ट्रेन से उतरने की धमकी दी गई थी. फिलहाल एयर इंडिया या विमानन नियामकों की ओर से इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है.