जम्मू-कश्मीर विधानसभा में हंगामा, 3 भाजपा विधायकों को मार्शलों ने बाहर निकाला

जम्मू-कश्मीर विधानसभा में आज भारी हंगामा हुआ. विरोध बढ़ने पर तीन भाजपा विधायकों को मार्शलों ने बाहर निकाल दिया. उस समय भाजपा के विधायक सड़क एवं भवन विभाग में कथित भ्रष्टाचार और बाढ़ पीड़ितों पर चर्चा की अनुमति न देने के मुद्दे पर विरोध जता रहे थे. शोर मचाते हुए वे सदन के वेल में आ गए. दरअसल, प्रश्नकाल के दौरान भाजपा विधायकों ने हाल ही में आई बाढ़ पर चर्चा की मांग की. उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर एक नया स्थगन प्रस्ताव पेश किया है. हालाकि अध्यक्ष ने फैसला सुनाया कि एक बार स्थगन प्रस्ताव खारिज हो जाने के बाद उसी मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता.

अध्यक्ष के जवाब से नाराज विपक्ष के नेता सुनील कुमार शर्मा ने सरकार पर बाढ़ की स्थिति पर चर्चा से बचने का आरोप लगाया. शर्मा ने कहा, 'भारी बारिश के कारण आई बाढ़ से जम्मू-कश्मीर का हर कोना प्रभावित हुआ है. लोगों को उम्मीद है कि बाढ़ के प्रभाव पर चर्चा होगी, लेकिन ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई है.' उन्होंने बाढ़ प्रभावित लोगों की दुर्दशा पर चर्चा के लिए प्रश्नकाल स्थगित करने की मांग की.

इस बीच, विपक्ष के नेता सुनील कुमार शर्मा ने सड़क एवं भवन विभाग में भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाली एक अखबार की रिपोर्ट लहराई, जिसके बाद सत्ता पक्ष और मुख्य विपक्ष दोनों ने नारेबाजी और प्रति-नारेबाज़ी शुरू कर दी।

अध्यक्ष द्वारा बार-बार अपनी सीटों पर लौटने के निर्देश के बावजूद, प्रदर्शनकारी विधायकों ने अपना प्रदर्शन जारी रखा। सरकार विरोधी नारे लगाते हुए, भाजपा विधायकों ने अपना विरोध तेज कर दिया। तीन भाजपा विधायक - आरएस पठानी, सुनील भारद्वाज और सुरिंदर कुमार - सदन के वेल में आ गए, लेकिन अंततः उन्हें मार्शलों द्वारा बाहर निकाल दिया गया।