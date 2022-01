पंजाब: कांग्रेस के ही सर्वे में CM चेहरे के लिए सिद्धू रह गए पीछे, मचा घमासान

चंडीगढ़: राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के करीबी निखिल अल्वा ने बीते 19 जनवरी को एक ट्वीट करके लोगों से पंजाब (Punjab) कांग्रेस मुख्यमंत्री के चेहरे के लिए ऑनलाइन वोट करने को कहा था. जिसमें उन्होंने चार ऑप्शन दिए थे पहला मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी (Charanjit Singh Channi), दूसरा नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu), तीसरा सुनील जाखड़ (Sunil Jakhar) और चौथा बिना चेहरे के चुनाव में उतरना. इस सर्वे के बाद अब कांग्रेस ने जनता की राय जानने के बाद ये साफ किया है कि लोग पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी को सबसे ज्यादा वोट दे रहे हैं.

आपको बता दें कि राहुल गांधी के करीबी निखिल अल्वा के ऑनलाइन पोल में ये सामने आया है कि पंजाब में कांग्रेस के सीएम चेहरे के लिए पहली पसंद चरणजीत सिंह चन्नी हैं और चन्नी मौजूदा सीएम भी हैं. ट्विटर पोल में चन्नी को सीएम चेहरे के लिए 60 फीसदी वोट मिले हैं. दूसरे नंबर पर महज 12 प्रतिशत वोट के साथ नवजोत सिंह सिद्धू हैं. तीसरे नंबर पर 10 फीसदी लोगों का कहना है कि पंजाब में कांग्रेस को बिना सीएम चेहरे के उतरना चाहिए. वहीं सुनील जाखड़ 9 प्रतिशत लोगों की पसंद हैं. पिछली बार भी वो हिंदू चेहरा होने की वजह से सीएम नहीं बन सके थे.

Who should be the CM face of the Congress in Punjab?

— Nikhil Alva (@njalva) January 19, 2022