/क्राइम पॉडकास्ट, AI और मर्डर केस... केतन की हत्या को एक्सीडेंट दिखाने के लिए सिया ने रची ये साजिशें, 5,053 पन्नों की चार्जशीट दाखिल

Ketan Agarwal Murder Case: महाराष्ट्र के केतन अग्रवाल हत्याकांड केस में चार्जशीट दाखिल हुई है. इसमें खुलासा हुआ कि आरोपियों में सिया और चेतन के साथ 1 और शख्स भी शामिल था यानी हत्याकांड में सिया, चेतन और रितेश हांगे ये 3 आरोपी हैं. इन तीनों ने मिलकर शुरुआत में केतन को अपंग करने की कोशिश की थी.
आरोप पत्र के मुताबिक तीनों ने साजिश रचकर दूसरे राज्य के किसी व्यक्ति के जरिए उसे गंभीर रूप से घायल करने का प्लान बनाया था. इसके लिए उन्होंने दूसरे राज्यों के कई लोगों से संपर्क भी किया था. हालांकि, बाद में उन्होंने सोचा कि अगर वह बाहरी व्यक्ति पकड़ा गया तो उनके लिए दिक्कत खड़ी हो सकती है. इसलिए उन्होंने अपना फैसला बदल दिया और खुद ही केतन को जान से मारने का फैसला किया. इस पूरे मामले में संपर्क किए गए लोगों में से एक व्यक्ति अब गवाह बन गया है.
केतन को मारने के लिए तीनों ने अपराध से जुड़ी फिल्में देखीं और ChatGPT का भी इस्तेमाल किया. इस दौरान उन्होंने मेघालय की 'सोनम केस' की भी स्टडी की. 29 मई 2026 के अंत में सिया और चेतन लोनावला घूमने गए थे, जहां उन्होंने टाइगर पॉइंट पर जाकर रेकी की. उन्होंने ध्यान दिया कि टाइगर पॉइंट पर कोई CCTV कैमरा नहीं लगा है. इसके अलावा उन्होंने लोनावला के कई अन्य पहाड़ों और रास्तों की भी रेकी की थी.
मार्च 2025 में लोहगढ़ किले पर एक महिला की मौत हो गई थी. उसी घटना के आधार पर आरोपियों ने यह सोचा कि लोगों को यही लगेगा कि केतन भी सेल्फी लेते समय गलती से खाई से नीचे गिर गया. 4 जून 2026 को सिया ने लोहगढ़ जाने की जिद की. बाली जाने से पहले ही वह उसका मर्डर करना चाहती थी. 6 जून 2026 को वे दोनों प्री वेडिंग शूट के लिए बाली रवाना होने वाले थे. जाते समय सिया ने खालापूर के एक कैफे के वॉशरूम में केतन का पासपोर्ट फाड़कर फेंक दिया, जिसकी वजह से वे बाली नहीं जा सके. इसके बाद 14 जून 2026 को सिया और केतन दोबारा लोहगढ़ किले पर गए. वहां सिया ने केतन अग्रवाल को नीचे धकेलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं गिरा. इसके बाद सिया ने सांप आने का नाटक किया, लेकिन उसका यह प्लान भी कामयाब नहीं हो पाया.
इसके बाद तीनों ने मिलकर माही नाम से एक फेक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया.18 जून 2026 को माही नाम के उस अकाउंट से केतन को बताया गया कि वह सिया की दोस्त है. उसने केतन से कहा कि तुम सिया को लोहगढ़ लेकर आओ हम वहां सिया का जन्मदिन मनाएंगे और उसे एक सरप्राइज देंगे और यह पूरा प्लान रितेश हांगे तैयार कर रहा था. चेतन चौधरी एग्जिट रूट से किले के ऊपर गया. यहां सिया ने उसे इशारा किया कि तुम ऊपर जाओ. चेतन चौधरी ऊपर जाकर किले के एक मंदिर में बैठ गया, जब केतन का ध्यान भटका हुआ था, तब सिया ने पीछे से उसके कंधे पर और चेतन ने उसके पैर पर धक्का दिया. इसके बाद चेतन ने लात मारकर केतन को नीचे गिरा दिया, जिससे केतन की मौत हो गई. रितेश हांगे ने ही यह पूरी साजिश रची थी.
केतन अग्रवाल केस की चार्जशीट कुल 5053 पन्नों की है. इस मामले में 5 प्रत्यक्षदर्शी गवाह हैं. आरोपियों ने 'मर्डर' फिल्म देखी थी और पुलिस से कैसे बचना है, इस बारे में कई क्राइम पॉडकास्ट भी सुने थे. मर्डर करने के बाद उन्होंने माही नाम का फेक इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट कर दिया. माही नाम के उस फेक अकाउंट के लिए उन्होंने एक परिचित लड़की की फोटो का इस्तेमाल किया था. इस हत्या की साजिश रचने की शुरुआत मार्च 2026 से हुई थी. इन तीनों आरोपियों ने मई महीने में ही केतन अग्रवाल के मर्डर का पूरा प्लान तैयार कर लिया था. (रिपोर्ट- चैत्राली राजापुरकर)