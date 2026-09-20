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क्राइम पॉडकास्ट, AI और मर्डर केस... केतन की हत्या को एक्सीडेंट दिखाने के लिए सिया ने रची ये साजिशें, 5,053 पन्नों की चार्जशीट दाखिल

Ketan Agarwal Murder Chargesheet: केतन अग्रवाल हत्याकांड केस में पुलिस ने सिया गोयल और दो अन्य लोगों के खिलाफ 5,053 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है. उन पर सिया के मंगेतर केतन अग्रवाल की हत्या की साजिश रचने का आरोप है. वे इसे दुर्घटना के तौर पर दिखाना चाहते थे.

Written ByShruti Kaul
Published: Sep 20, 2026, 02:29 PM IST|Updated: Sep 20, 2026, 02:29 PM IST
क्राइम पॉडकास्ट, AI और मर्डर केस... केतन की हत्या को एक्सीडेंट दिखाने के लिए सिया ने रची ये साजिशें, 5,053 पन्नों की चार्जशीट दाखिल

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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