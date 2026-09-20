/क्राइम पॉडकास्ट, AI और मर्डर केस... केतन की हत्या को एक्सीडेंट दिखाने के लिए सिया ने रची ये साजिशें, 5,053 पन्नों की चार्जशीट दाखिल

मार्च 2025 में लोहगढ़ किले पर एक महिला की मौत हो गई थी. उसी घटना के आधार पर आरोपियों ने यह सोचा कि लोगों को यही लगेगा कि केतन भी सेल्फी लेते समय गलती से खाई से नीचे गिर गया. 4 जून 2026 को सिया ने लोहगढ़ जाने की जिद की. बाली जाने से पहले ही वह उसका मर्डर करना चाहती थी. 6 जून 2026 को वे दोनों प्री वेडिंग शूट के लिए बाली रवाना होने वाले थे. जाते समय सिया ने खालापूर के एक कैफे के वॉशरूम में केतन का पासपोर्ट फाड़कर फेंक दिया, जिसकी वजह से वे बाली नहीं जा सके. इसके बाद 14 जून 2026 को सिया और केतन दोबारा लोहगढ़ किले पर गए. वहां सिया ने केतन अग्रवाल को नीचे धकेलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं गिरा. इसके बाद सिया ने सांप आने का नाटक किया, लेकिन उसका यह प्लान भी कामयाब नहीं हो पाया.