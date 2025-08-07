अब ChatGPT ऐसे सवालों के नहीं देगा जवाब, लाखों लोग होंगे प्रभावित; हैरान कर देगी इसके पीछे वजह

ChatGPT ने बहुत ही खामोशी से अपने टूलकिट में एक नया अपडेट किया है. इसके बारे में अभी हर किसी को जानकारी नहीं होगी. तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि ChatGPT ने क्या महत्वपूर्ण अपडेट किया है जिसकी वजह से लाखों लोग प्रभावित हो जाएंगे. ओपनएआई ने चैटजीपीटी के भावनात्मक रूप से ऐसे संवेदनशील सवालों के जवाब देने के तरीके को बदल दिए है जिसकी वजह से आपके जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन हो जाए. अगस्त 2025 तक चैटजीपीटी अब मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक संकट, या गहरे व्यक्तिगत निर्णयों से संबंधित सवालों के सीधे जवाब नहीं देगा. ChatGPT के इस नए अपडेट की वजह से दुनिया भर में लाखों उपयोगकर्ता प्रभावित होंगे.

इस नए अपडेशन के साथ ही एआई चैटजीपीटी डिजिटल थेरेपिस्ट की तरह सलाह देने के बजाय, अब शालीन संकेतों के साथ जवाब देता है जो आत्म-चिंतन और जांच को प्रोत्साहित करते हैं. दरअसल लोग एआई से सिर्फ जानकारी ही नहीं बल्कि उससे भावनात्मक मार्गदर्शन के रूप में भी जवाब मांगने लगे हैं. इसी तरह के बढ़ते सवालों से एआई ने अपने फीचर में ये नया कदम उठाया है. ओपन एआई का मानना है कि यूजर्स के लिए एआई से जानकारी मांगने की एक सीमा तय होनी चाहिए.

ओपन AI ने ChatGPT में क्यों किया यह बदलाव?

ओपनएआई ने देखा कि यूजर्स तेजी से चैटजीपीटी की ओर ऐसे सवालों के साथ रुख कर रहे थे जैसे 'क्या मुझे अपने साथी को छोड़ देना चाहिए?' या 'क्या मैं सही जीवन निर्णय ले रहा हूँ?' ये गहरे व्यक्तिगत और भावनात्मक रूप से जटिल मुद्दे हैं. हालांकि चैटजीपीटी विचारशील जवाब दे सकता था, ओपनएआई ने माना कि ऐसे क्षणों में सलाह देना भावनात्मक अति-निर्भरता और मशीन पर गलत विश्वास का जोखिम पैदा करता है. एआई और मानवीय सहानुभूति के बीच की रेखा को धुंधला करने के बजाय ओपनएआई ने यूजर के जुड़ने के आंकड़ों के ऊपर नैतिक जिम्मेदारी को चुनते हुए ऐसे सवालों के जवाब देने से पीछे हटने का फैसला किया.

ChatGPT ने स्वस्थ उपयोग के लिए ब्रेक रिमाइंडर पेश किए

काफी लंबे समय तक भावनात्मक निर्भरता को कम करने के लिए ChatGPT अब ब्रेक लेने के लिए हल्के संकेतों शामिल करता है. अगर कोई यूजर लगातार ChatGPT से चैट कर रहा हो तो इंटरफेस में एक शांत पॉप-अप दिखाई दे सकता है जिसमें लिखा होता है 'बस चेक कर रहे हैं. आप कुछ समय से चैट कर रहे हैं. क्या यह ब्रेक लेने का अच्छा समय है?' ये सूक्ष्म यूआई परिवर्तन स्वस्थ डिजिटल आदतों को बढ़ावा देने, निर्भरता को कम करने, और जरूरत पड़ने पर दूर हटने के लिए प्रोत्साहित करने का लक्ष्य रखते हैं.

30 देशों की टीम ने इस अपडेट को दिया अंजाम

ओपनएआई ने ये परिवर्तन अकेले नहीं किए हैं. 30 से अधिक देशों के 90 से ज्यादा डॉक्टरों, मनोचिकित्सकों, युवा विकास विशेषज्ञों, और एचसीआई (ह्यूमन-कंप्यूटर इंटरैक्शन) रिसर्चर्स ने इस अपडेट को नया आकार देने में योगदान दिया. इन पेशेवरों ने भावनात्मक संकट के लिए खतरे के संकेतों को परिभाषित करने में मदद की और संवेदनशील बातचीत में चैटजीपीटी के व्यवहार को निर्देशित करने के लिए मूल्यांकन रूब्रिक तैयार किए. उनके इनपुट से यह सुनिश्चित होता है कि चैटजीपीटी अपनी सीमाओं को पहचानता है और जिम्मेदारी से जवाब देता है. साल 2025 की शुरुआत में, कुछ दुर्लभ लेकिन महत्वपूर्ण घटनाएं हुईं जहां जीपीटी-4ओ बातचीत में भावनात्मक खतरे के संकेतों को पहचानने में विफल रहा. हालांकि ये घटनाएं असामान्य थीं.

थेरेपिस्ट नहीं बल्कि एक विचारशील साथी

यह परिवर्तन ओपनएआई द्वारा एआई की भूमिका को देखने के तरीके में एक व्यापक बदलाव को दर्शाता है. चैटजीपीटी का उद्देश्य थेरेपिस्ट की जगह लेना, निर्णय लेना, या भावनात्मक निकटता का अनुकरण करना नहीं है. इसके बजाय, यह एक विचारशील साथी है एक ऐसा उपकरण जो उपयोगकर्ताओं को अनिश्चितता से निपटने में मदद करता है, न कि उनके लिए इसे हल करने वाला हो. चैटजीपीटी के मंच पर समय बिताने के बजाय विश्वास को प्राथमिकता देकर, ओपनएआई संकेत देता है कि जिम्मेदार एआई उपयोग का मतलब यह जानना है कि कब जवाब नहीं देना चाहिए.

यह भी पढ़ेंः