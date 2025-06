अपने डिमोशन का छलका दर्द, मगर भर-भरकर की तारीफ, उमर बोले- जो अंग्रेज नहीं कर पाए, PM मोदी ने करके दिखा दिया

PM Modi: जम्मू- कश्मीर में पीएम मोदी ने आज दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज के उद्घाटन किया. उद्घाटन समारोह में बोलते हुए सीएम उमर अब्दुल्ला ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की और कहा कि कई लोगों ने इस ट्रेन सेवा का सपना देखा था, ये सपना अंग्रेजों ने भी देखा था और वो चाहते थे कि कश्मीर रेल के जरिए देश के अन्य हिस्सों से जुड़ जाए लेकिन जो काम वो नहीं कर पाए वो काम पीएम मोदी ने करके दिखाया है और कश्मीर घाटी अब देश के बाकी हिस्सों से जुड़ गई है. इसके अलावा सीएम ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के प्रमोशन पर ये बात कही.

अटल बिहारी वाजपेयी को किया याद

अपनी बात बढ़ाते हुए उमर ने कहा इस मौके पर अगर मैं पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र न करूं और उनका शुक्रिया अदा न करूं तो यह मेरी गलती होगी. जब मैं 8वीं में पढ़ता था जब इस परियोजना की नींव रखी गई थी. अब मैं 55 साल का हूं और आखिरकार इसका उद्घाटन हो गया है और यह तभी संभव हो सका जब अटल बिहारी वाजपेयी ने इसे 'राष्ट्रीय महत्व की परियोजना' का दर्जा दिया और इसका बजट बढ़ाया. इससे जम्मू-कश्मीर के लोगों को हर तरह से बहुत फायदा होगा. साथ ही बारिश के महीनों में जहाज का किराया बढ़ जाता है उस पर भी अंकुश लगेगा और लोग रेल सुविधाओं के जरिए आसानी के साथ सफर कर सकेंगे.

रेलवे परियोजनाओं में पीएम के साथ जुड़े

इसके अलावा कहा कि मुझे जम्मू और कश्मीर में सभी प्रमुख रेलवे परियोजनाओं में प्रधानमंत्री के साथ जुड़ने का सौभाग्य मिला है. इससे पहले अनंतनाग स्टेशन से लेकर बनिहाल सुरंग तक 2014 में कटरा स्टेशन का काम हुआ और अब चिनाब ब्रिज बना है. इस पुल की तरह, कई अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाएं तेजी से आगे बढ़ रही हैं. जिसमें जम्मू और श्रीनगर रिंग रोड, दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेसवे, जम्मू-श्रीनगर फोर-लेन राजमार्ग, दोनों हवाई अड्डों का विस्तार और रेलवे नेटवर्क का विकास शामिल है.

WATCH | Katra, J&K | CM Omar Abdullah says, "Many people dreamt of this train service... What the British could not do, you got it completed, and Kashmir valley has now been connected with the rest of the country. On this occasion, it would be a mistake if I did not mention and… pic.twitter.com/f9imOp4kQ5

— ANI (@ANI) June 6, 2025