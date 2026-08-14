/ग्लोबल AI हब बनने की ओर भारत! L&T को मिला 15000 करोड़ का मेगा ऑर्डर,चेन्नई में बनेगी देश की पहली एआई फैक्ट्री

India's Largest AI Infrastructure: भारत की दिग्गज इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी लार्सन एंड टूब्रो (L&T) ने डिजिटल दुनिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के क्षेत्र में एक नया इतिहास रच दिया है. कंपनी ने ऐलान किया है कि उसे देश की सबसे बड़ी सिंगल-क्लस्टर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी यानी 'AI फैक्ट्री' स्थापित करने का एक 'मेगा ऑर्डर' मिला है. इस प्रोजेक्ट के साथ ही L&T ने तेजी से बढ़ते AI फैक्ट्री बिजनेस में धमाकेदार एंट्री की है. L&T ने भले ही डील की सटीक रकम का खुलासा नहीं किया है, लेकिन कंपनी के ऑर्डर वर्गीकरण के मुताबिक, 'मेगा ऑर्डर' की वैल्यू ₹10000 करोड़ से ₹15000 करोड़ के बीच है.
L&T अपनी AI इंफ्रास्ट्रक्चर इकाई 'LTN Compute' और AI व डेटा सेंटर वर्टिकल 'Vyoma.AI' के जरिए इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को अमलीजामा पहनाएगी. यह अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका स्थित प्रमुख AI कंपनी 'Together AI' के AI-नेटिव क्लाउड प्लेटफॉर्म को पावर देने के लिए तैयार किया जा रहा है. इसके तहत व्योमा के चेन्नई डेटा सेंटर कैंपस में 10000 NVIDIA B300 GPU की विशाल क्षमता वाली एकीकृत AI फैक्ट्री होस्ट की जाएगी. यह फैसिलिटी बड़े पैमाने पर AI ट्रेनिंग, फाइन-ट्यूनिंग और इंफरेंस वर्कलोड को संभालने में सक्षम होगी, जिससे न केवल वैश्विक इनोवेशन को नई रफ्तार मिलेगी बल्कि भारत भी ग्लोबल AI इंफ्रास्ट्रक्चर के नक्शे पर एक प्रमुख केंद्र के रूप में मजबूती से उभरेगा.
व्योमा (Vyoma.AI) के चेन्नई स्थित डेटा सेंटर कैंपस को एक 'गीगावाट-स्केल AI इंफ्रास्ट्रक्चर' के रूप में तैयार किया जा रहा है. इस कैंपस को 250 MW (मेगावाट) की पहले चरण (Phase 1) की क्षमता और 150 MVA की पावर इंफ्रास्ट्रक्चर रेडीनेस के साथ डिजाइन किया गया है. यह भविष्य में AI फैक्ट्री के बड़े पैमाने पर विस्तार के लिए एक बेहद मजबूत और स्केलेबल नींव रखता है. यह प्लेटफॉर्म हाइपरस्केल डेटा सेंटर, हाई-परफॉर्मेंस नेटवर्किंग, अल्ट्रा-लो-लेटेंसी इंटरकनेक्ट और हाई-थ्रूपुट पैरेलल स्टोरेज को एक साथ जोड़ेगा. इससे टेक कंपनियों और ग्राहकों को AI वर्कलोड को आसानी से डिप्लॉय और स्केल करने में मदद मिलेगी.
L&T के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर एस एन सुब्रह्मण्यन ने इस उपलब्धि पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज हर उद्योग की बुनियाद बनता जा रहा है और AI फैक्ट्रियां इस बड़े बदलाव को ऊर्जा देने का काम करेंगी. Together AI के लिए NVIDIA B300 AI फैक्ट्री की तैनाती L&T के गीगावाट AI इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन का एक बेहद अहम मील का पत्थर है. यह कदम भारत को अगली पीढ़ी के AI इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ग्लोबल हब बनाने की हमारी प्रतिबद्धता को और मजबूत करता है. वहीं, Together AI के को-फाउंडर और CEO विपुल वेद प्रकाश ने L&T के विजन की तारीफ करते हुए कहा कि AI को दुनिया भर में आसानी से उपलब्ध कराना इंसानी इतिहास के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण कार्यों में से एक होगा, और L&T इस बात को बहुत अच्छी तरह समझता है.
Vyoma.AI की सहायक कंपनी LTN Compute इस समय देश भर में सरकारों, कॉरपोरेट्स, क्लाउड प्रदाताओं और AI इनोवेटर्स के लिए AI-रेडी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रही है. यह कंपनी हाइपरस्केल AI डेटा सेंटर, सॉवरेन क्लाउड प्लेटफॉर्म, AI फैक्ट्री सर्विसेज और 'GPU-एज-ए-सर्विस' (GPUaaS) जैसी एडवांस्ड सेवाएं मुहैया कराने पर तेजी से काम कर रही है. L&T के इस बड़े कदम से न सिर्फ चेन्नई को एक नया टेक हब बनने में मदद मिलेगी, बल्कि भारत का ओवरऑल AI इकोसिस्टम भी वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार होगा.