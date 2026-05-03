चलती फ्लाइट से यात्री ने लगाई छलांग! चेन्नई एयरपोर्ट पर हाईवोल्टेज ड्रामा, मचा हड़कंप

चेन्नई एयरपोर्ट पर रविवार तड़के एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई, जब एक यात्री ने एयर अरेबिया के विमान का इमरजेंसी एग्जिट खोलकर नीचे छलांग लगा दी. इस घटना के चलते कुछ समय के लिए एयरपोर्ट का मुख्य रनवे बंद करना पड़ा, जिससे कई उड़ानें प्रभावित हुईं. जानकारी के मुताबिक, शारजाह से चेन्नई आ रही एयर अरेबिया की फ्लाइट G9-471 (एयरबस A320) सुबह करीब 3:23 बजे लैंड हुई थी. लैंडिंग के महज एक मिनट बाद, जब विमान टैक्सीवे पर आगे बढ़ रहा था, तभी यह घटना हुई और विमान को तुरंत रोकना पड़ा.

एयरपोर्ट अधिकारियों ने सुरक्षा के मद्देनज़र सुबह 3:25 बजे मुख्य रनवे (07/25) को अस्थायी रूप से बंद कर दिया. चेन्नई एयरपोर्ट दक्षिण भारत का एक अहम एविएशन हब है, जहां हर साल 2 करोड़ से ज्यादा यात्री आवाजाही करते हैं और यह खाड़ी देशों के लिए एक प्रमुख कनेक्टिंग पॉइंट भी है. अधिकारियों के अनुसार, 29 वर्षीय यात्री मोहम्मद शरीफ मोहम्मद नजमुद्दीन ने टैक्सीवे V पर विमान का इमरजेंसी एग्जिट खोलकर छलांग लगा दी. यह पूरी घटना करीब 3:25 बजे हुई.

हंगामे की वजह से अहमदाबाद-दुबई की 5 उड़ानें प्रभावित

घटना के बाद विमान को करीब 4:25 बजे टो करके पार्किंग बे तक ले जाया गया, जबकि मुख्य रनवे पर परिचालन लगभग 4:35 बजे फिर से शुरू हो सका. इस दौरान कुछ उड़ानों को सेकेंडरी रनवे (12/30) से संचालित किया गया. रनवे बंद होने के कारण लंदन से आ रही ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट BA0035 को बेंगलुरु डायवर्ट करना पड़ा. इसके अलावा दोहा, अहमदाबाद और दुबई जाने वाली कम से कम पांच उड़ानें 35-40 मिनट तक देरी से चलीं. बैंकॉक और अबू धाबी जाने वाली कुछ उड़ानों को सेकेंडरी रनवे से रवाना किया गया.

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चलते विमान से क्यों कूदा यात्री, बताई वजह

एयरपोर्ट पर हुई इस घटना ने कुछ देर के लिए जरूर हलचल मचा दी, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि इससे हवाई संचालन पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ा. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, पुदुकोट्टई का रहने वाला यह यात्री खुद को मानसिक रूप से अस्थिर बता रहा है और उसी वजह से उसने यह कदम उठाया. हालांकि, सुरक्षा एजेंसियां इस मामले को हल्के में लेने के मूड में नहीं हैं और पूरे घटनाक्रम की गंभीरता से जांच की जा रही है. इस घटनाक्रम का असर उड़ानों पर भी देखने को मिला. एयर अरेबिया की वापसी फ्लाइट G9-472 तय समय से काफी देर से रवाना हुई. करीब तीन घंटे से ज्यादा की देरी के बाद यह फ्लाइट सुबह 7:41 बजे 109 यात्रियों को लेकर शारजाह के लिए उड़ान भर सकी. फिलहाल एयरपोर्ट पर स्थिति सामान्य है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां किसी भी तरह की चूक से बचने के लिए अतिरिक्त सतर्कता बरत रही हैं.

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