/हरक्यूलिस साइकिल बनाने वाली कंपनी बनाएगी सेमी कंडक्टर चिप्स, गुजरात से दुनिया भर में होगी सप्लाई; बेहद दिलचस्प है सफर

श्रेया के अनुसार, “पहले हम चिप का इस्तेमाल करते थे, इसलिए इसकी निर्माण प्रक्रिया में भी हमारी रुचि पैदा हो गई. इसलिए जब सेमीकंडक्टर उद्योग में काम करने का अवसर मिला, तो मैंने इसमें आगे बढ़ने का निर्णय किया. अभी हमें सेमीकंडक्टर क्षेत्र के तकनीकी पहलुओं के बारे में सीखने में बहुत ही मजा आ रहा है.” प्रोसेस इंजीनियर के तौर पर श्रेया की जिम्मेदारी असेंबली में किसी भी प्रकार के डिफेक्ट का पता लगाना है.