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हरक्यूलिस साइकिल बनाने वाली कंपनी बनाएगी सेमी कंडक्टर चिप्स, गुजरात से दुनिया भर में होगी सप्लाई; बेहद दिलचस्प है सफर

साइकिल से सेमीकंडक्टर तक का सफर, जिस ग्रुप की साइकिल फैक्ट्री का उद्घाटन 1951 में भावनगर के महाराजा ने किया था, उस ग्रुप की कंपनी अब साणंद में सेमीकंडक्टर चिप्स बनाकर देश-विदेश में भेज रही है.

Written ByZee News Desk
Published: Jul 29, 2026, 07:38 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 07:39 PM IST
हरक्यूलिस साइकिल बनाने वाली कंपनी बनाएगी सेमी कंडक्टर चिप्स, गुजरात से दुनिया भर में होगी सप्लाई; बेहद दिलचस्प है सफर

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