/फर्जी दस्तावेजों से 28 होम लोन करवाए मंजूर, बुरा फंसे पूर्व बैंक मैनेजर और कंपनी CMD;CBI कोर्ट ने सुनाई 7 साल की सजा

कोर्ट ने दीपक वी मेनन पर 65 हजार रुपये और बी शिवगणेशन पर 1.17 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. वहीं कंपनी पर 26 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. CBI के मुताबिक, यह मामला 2006-2007 के दौरान का है. आरोप था कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की ट्रिप्लिकेन शाखा से 28 हाउसिंग लोन फर्जी और जाली दस्तावेजों के आधार पर मंजूर किए गए. इससे बैंक को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ.