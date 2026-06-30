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फर्जी दस्तावेजों से 28 होम लोन करवाए मंजूर, बुरा फंसे पूर्व बैंक मैनेजर और कंपनी CMD;CBI कोर्ट ने सुनाई 7 साल की सजा

CBI Court Verdict On Housing Loan Fraud: चेन्नई में फर्जी दस्तावेजों से 28 होम लोन मंजूर करने का मामला सामने आया है. इसको लेकर हाउसिंग लोन घोटाले में पूर्व बैंक मैनेजर और कंपनी CMD को 7 साल की सजा सुनाई गई है. फैसला CBI कोर्ट की ओर से सुनाया गया.

Written ByPramod Sharma
Published: Jun 30, 2026, 03:20 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 03:20 PM IST
फर्जी दस्तावेजों से 28 होम लोन करवाए मंजूर, बुरा फंसे पूर्व बैंक मैनेजर और कंपनी CMD;CBI कोर्ट ने सुनाई 7 साल की सजा
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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