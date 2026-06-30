/फर्जी दस्तावेजों से 28 होम लोन करवाए मंजूर, बुरा फंसे पूर्व बैंक मैनेजर और कंपनी CMD;CBI कोर्ट ने सुनाई 7 साल की सजा

Housing Loan Fraud: चेन्नई की CBI कोर्ट ने बैंक से जुड़े हाउसिंग लोन फ्रॉड मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व सीनियर मैनेजर दीपक वी मेनन और निजी कंपनी श्रीसस्थ्रु एसोसिएट्स कदंथेट्टी प्राइवेट लिमिटेड के CMD बी शिवगणेशन को 7-7 साल की कठोर कारावास (RI) की सजा सुनाई है.
कोर्ट ने दीपक वी मेनन पर 65 हजार रुपये और बी शिवगणेशन पर 1.17 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. वहीं कंपनी पर 26 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. CBI के मुताबिक, यह मामला 2006-2007 के दौरान का है. आरोप था कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की ट्रिप्लिकेन शाखा से 28 हाउसिंग लोन फर्जी और जाली दस्तावेजों के आधार पर मंजूर किए गए. इससे बैंक को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ.
CBI ने दाखिल की चार्जशीट
बैंक की शिकायत के बाद CBI ने 29 अप्रैल 2009 को केस दर्ज किया था. जांच में सामने आया कि फरवरी 2010 तक बैंक की करीब 5.29 करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम बकाया थी. CBI ने जांच पूरी करने के बाद 30 जून 2010 को चार आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी.
आरोपियों को सुनाई सजा
इनमें बैंक मैनेजर दीपक वी मेनन, कंपनी CMD बी शिवगणेशन, कंपनी और एक निजी व्यक्ति एस वैद्यनाथन शामिल थे. लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने दोनों मुख्य आरोपियों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई. मामले के एक आरोपी एस. वैद्यनाथन की सुनवाई के दौरान ही मौत हो गई थी, जिसके बाद उनके खिलाफ मामला खत्म कर दिया गया.