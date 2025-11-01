Advertisement
बैग में मलेशिया से छुपाकर ला रहे थे ये खास पक्षी, एयरपोर्ट जांच के दौरान पकड़े गए; भेज दिया वापस

Man Captured With Wildlife Trafficking: चेन्नई में कस्टम्स अधिकारियों ने मलेशिया के कुआलालंपुर से चेन्नई पहुंचे एक शख्स के बैग से 10 दुर्लभ बाली मैना (ल्यूकोप्सर रोथ्सचाइल्डी) पकड़ीं. 

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Nov 01, 2025, 01:32 PM IST
बैग में मलेशिया से छुपाकर ला रहे थे ये खास पक्षी, एयरपोर्ट जांच के दौरान पकड़े गए; भेज दिया वापस

Chennai Custom Officers :  चेन्नई में कस्टम्स अधिकारियों ने वन्यजीव तस्करी से जुड़े एक मामले का भंडाफोड़ किया है. मामले में एक भारतीय यात्री को गिरफ्तार किया गया है. उसके पास से 10 दुलर्भ बाली मैना जब्त की गई है. व्यक्ति इंडिगो की फ्लाइट 6E 1032 से मलेशिया के कुआलालंपुर से चेन्नई पहुंचा था. जांच के दौरान उसके चेक-इन ट्रॉली बैग में प्लास्टिक के छेद वाले बैग के अंदर 10 दुर्लभ बाली मैना (ल्यूकोप्सर रोथ्सचाइल्डी) छिपी हुई पाई गई थीं. ये पक्षी इंटरनेशनल लेवल पर लुप्त होने वाली प्रजातियों की श्रेणी में आते हैं. 

पक्षियों के साथ पकड़ा गया शख्स  

अधिकारियों ने बताया कि बिना वैध अनुमति के ऐसे वन्यजीवों का आयात वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972, सीमा शुल्क अधिनियम 1962 और वन्य जीव-जंतुओं और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन नियमों के तहत पूरी तरह प्रतिबंधित है. पशु संगरोध अधिकारी के निर्देश पर सभी पक्षियों को सुरक्षित रूप से वापस कुआलालंपुर भेज दिया गया है. कस्टम्स विभाग ने यात्री और उसके 2 साथियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. तीनों पर वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम और सीमा शुल्क अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है. अधिकारियों के अनुसार यह कार्रवाई अंतरराष्ट्रीय वन्यजीव तस्करी नेटवर्क पर लगाम लगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.  

कस्टम विभाग ने पकड़ी करोड़ों की ड्रग्स  

इसी क्रम में पिछले महीने छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट मुंबई पर कस्टम विभाग ने 12-15 सितंबर 2025 के बीच की गई कार्रवाई में ड्रग्स, विदेशी करेंसी और वन्यजीव तस्करी के कई मामलों का पर्दाफाश किया था. अधिकारियों ने विशेष खुफिया सूचना और प्रोफाइलिंग के आधार पर अलग-अलग उड़ानों से आए या जाने वाले यात्रियों को पकड़ा और भारी मात्रा में जब्ती की थी. पहले मामले में ताशकंद से आए एक यात्री के ट्रॉली बैग से 7.118 किलो हाइड्रोपोनिक वीड (गांजा) बरामद हुई थी, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 7 करोड़ रुपए आंकी गई थी. 

जेद्दा जा रहे यात्रियों के पास से पकड़ी लाखों की करेंसी  

दूसरे मामले में जेद्दा जा रहे 3 यात्रियों के पास से 15.96 लाख रुपए की विदेशी करेंसी पकड़ी गई थी. तीसरे और चौथे मामलों में बैंकॉक से आए 2 यात्रियों के पास से 18.025 किलो और 17.975 किलो हाइड्रोपोनिक वीड जब्त हुई थी, जिनकी कुल कीमत लगभग 36 करोड़ रुपए से अधिक थी. कुल मिलाकर 4 दिनों की इस कार्रवाई में कस्टम अधिकारियों ने लगभग 49.167 करोड़ रुपए की कीमत की ड्रग्स, लाखों रुपए की विदेशी करेंसी और कई सारे वन्यजीवों को जब्त कर तस्करों के नेटवर्क को बड़ा झटका दिया था. ( इनपुट- IANS) 

FAQ 

यात्री के पास से क्या जब्त की गई?  

मलेशिया से चेन्नई पहुंचे एक यात्री के पास से 10 दुर्लभ बाली मैना जब्त की गई हैं, जो इंटरनेशनल लेवल पर लुप्त होने वाली प्रजातियों की श्रेणी में आते हैं. 

आरोपी के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? 

पक्षियों को सुरक्षित रूप से वापस कुआलालंपुर भेज दिया गया है और 3 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी गई है. 

